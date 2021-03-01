Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

Правительство собирается перевести всю российскую сферу соцподдержки в онлайн и позволить пользоваться ее сервисами без необходимости посещения центров занятости, ФСС и ПФР. Будет построена единая социальная платформа, и она даст возможность получать поддержку, например пособия, даже без заявления подтверждающих документов. Оцифровать соцсферу власти планируют за ближайшие пять лет.

Пособия онлайн без заявления и документов

В России заработает универсальная платформа социальной поддержки. Она даст возможность россиянам пользоваться всеми имеющимися в стране мерами соцподдержки в режиме онлайн. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 1 марта 2021 г.

Одна из целей разработки такого сервиса – уменьшение бюрократической нагрузки сферу соцподдержки населения. К примеру, рядом сервисов, в том числе получением пособий и пенсии, россияне смогут пользоваться без предоставления необходимых подтверждающих документов и без предварительной подачи заявлений.

«Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат», – отметил Михаил Мишустин.

Создание такой платформы – это часть концепции цифровой трансформации всероссийской социальной сферы. Со слов премьер-министра, Правительство уже утвердило эту концепцию. «В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат», – добавил он.

Михаил Мишустин считает, что на цифровизацию российской соцсферы будет достаточно пяти лет

Новая платформа объединит информационные системы Минтруда, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), а также учреждений медико-социальной экспертизы. Поэтапно на нее будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки. Концепция, указано на сайте Правительства, станет базой для создания системы «социального казначейства», которая позволит предоставлять социальную помощь максимально оперативно, удобно и адресно.

Долго ждать не потребуется

Цифровизация сферы социальной поддержки населения, по словам премьер-министра, начнется в течение 2021 г. Первым ее этапом станет эксперимент по назначению ряда социальных выплат без предварительного предоставления заявления на получение таких пособий. Проведением эксперимента займется ПФР, а сам он пройдет в семи российских регионах, хотя и неизвестно пока, в каких именно. «Затем распространим эту практику на всю страну», – отметил глава Правительства. Также нет точных сроков начала эксперимента.

В течение 2021 г. на территории России заработает еще и новый единый контакт-центр, обратившись в который россияне смогут проконсультироваться по тем федеральным мерам поддержки, которые положены именно им. Центр будет работать в режиме 24/7, но, как и в случае с первым экспериментом, точная дата его запуска остается неизвестной. В Правительстве уточнили лишь, что спустя некоторое время с момента начала его работы специалисты контакт-центра начнут консультировать россиян не только по федеральным мерам поддержки, но также по региональным и муниципальным.

«Госуслуги» тоже пригодятся

До конца 2021 г., как сообщил Михаил Мишустин, будут внесены изменения в работу портала госуслуг по части оформления определенных пособий. В частности, все опекуны и законные представители, проживающие во всех регионах России, получат возможность оформлять пособия на своих подопечных через «Госуслуги» без необходимости личного присутствия и, подчеркнул премьер-министр, без бумажных документов. «Вырастет число дистанционных сервисов и для инвалидов, прежде всего тех, которые касаются медико-социальной экспертизы», – добавил он.

«Возможности упрощенного использования материнского капитала также будут расширены, – указано в сообщении на сайте Правительства. – Его средства можно будет напрямую направлять через банковское приложение не только на погашение ипотеки, но и на оплату обучения».

В дополнение к перечисленному изменения затронут и граждан с инвалидностью. Они смогут взаимодействовать с бюро медико-социальной экспертизы по интернету и получать все требуемые им документы дистанционно.

Все эти нововведения, говорится на сайте Правительства, являются лишь частью мероприятий, предусмотренных упомянутой Мишустиным концепцией цифровой трансформации социальной сферы. Власти собираются перевести все без исключения меры соцподдержки, имеющиеся в стране, в электронный вид к 2025 г.

Онлайн не заменит офлайн

Перевод всей соцсферы в виртуальный формат не означает, что россияне больше не смогут решать возникшие у них вопросы, связанные с соцподдержкой, в реальной жизни. Центры занятости, отделения ПФР и ФСС, говорится на сайте Правительства, будут сохранены и продолжат работать в прежнем режиме, принимая россиян. «Если человек захочет, он сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий, во время живого общения решить все интересующие вопросы», – отмечено на сайте российского Правительства.

Платформу хотели запустить и раньше

Михаил Мишустин не в первый раз говорит о единой цифровой платформе социальной сферы для получения соцподдержки в онлайне и без лишних документов. Эту тему он поднимал еще 20 ноября 2020 г. в рамках совещания по вопросам инфраструктурно-технологического обеспечения соцсферы.

«До конца года (2020 г. – прим. CNews) правительство планирует запустить пилотный проект, мы его давно уже обсудили, работали над этим, но пандемия вносит свои коррективы. Но этот проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку», — сказал премьер-министр. Этот пилотный проект правительство собиралось реализовать в Татарстане и Нижегородской области, а ответственными за его выполнение должны были стать Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, ФСС, ПФР, Росстат и Федеральная налоговая служба (ФНС).