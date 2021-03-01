Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом»

Согласие как продукт непротивления

Российские программные продукты, которые включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин, в обязательном порядке обязаны быть совместимы с российскими аппаратными платформами на базе российских процессоров. С таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли России, сообщили «Ведомости».

В настоящее время Минпромторг отвечает за ведение Единого реестра российской радиоэлектронной продукции, для включения в который обязательным условием является совместимость с отечественным ПО. В ведомстве считают, что аналогичные требования – по совместимости ПО с российским «железом», стоит распространить и на Единый реестр российского ПО, ведение которого курирует Минцифры.

«Все ПО, обеспечивающее работу российского оборудования, должно быть из реестра отечественного, – заявил «Ведомостям» Василий Шпак, руководитель радиоэлектронного подразделения Минпромторга. – Мы приветствовали бы аналогичное решение от Минцифры по реестру ПО. Наше межведомственное взаимодействие – один из залогов успешного движения. Синхронизация продуктов сейчас – это главное».

Что говорят в Минцифры

Для включения ПО в реестр отечественного софта Минцифры разработчик подает заявление через официальный сайт министерства с использованием учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Главным условием для включения в реестр отечественного ПО Минцифры на сегодняшний день является наличие статуса российского разработчика у обладателя прав на программу.

Реестр российских программ могут ограничить софтом, совместимым с российским «железом»

«Классы ПО и виды оборудования, которые должны обеспечивать совместимость использования, будут определяться совместно Минцифры и Минпромторгом», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры. В ведомстве отметили, что в настоящее время работа по обеспечению совместимости с российским радиоэлектронным и телекоммуникационным оборудованием из реестра Минпромторга ведется в отношении тех программ из реестра Минцифры, которые ориентированы прежде всего на внутренний рынок госзаказа.

Реакция производителей «железа» и софта

Директор по развитию «Байкал электроникс» Виталий Богданов заявил «Ведомостям», что считает инициативу Минпромторга своевременной. По его мнению, она станет стимулом для российских разработчиков быстрее адаптировать свое ПО на российские аппаратные платформы.

«Хотя в настоящее время под процессоры Baikal уже фактически готов стек софта под офисное и корпоративное применение, остается немало программных продуктов, которые несовместимы с микроархитектурами российских процессоров», – заявил Богданов.

Российские производители софта в свою очередь отмечают, что потребуются значительные ресурсы и время для обеспечения совместимости их софта с российскими аппаратными платформами в случае одобрения инициативы Минпромторга.

Как заявил «Ведомостям» Алексей Смирнов, гендиректор «Базальт СПО», более 90% софта из этого реестра в настоящее время несовместимо с отечественным оборудованием: «Основная часть ПО из реестра сегодня "собрана" только под архитектуру x86-64 (Intel)»

По мнению Смирнова, обязательную совместимость с отечественными процессорами пока что следует распространить только на софт для госзакупок и использования на объектах критической инфраструктуры (КИИ).

Инициатива разумна, однако для качественного перехода к совместимости нужно закладывать разумное время и ресурсы, считает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». Нынешняя ситуация сложилась из-за «дефицита отечественного оборудования, в частности процессоров». В качестве одного из препятствий он также отмечает тот факт, что многие государственные информационные системы не обеспечивают возможность работы для пользователей, использующих только отечественное ПО, заявил Лашин «Ведомостям».

По мнению Романа Мылицына, директора по инновациям группы Astra Linux, поддержка российских процессоров отечественным софтом пойдет на пользу созданию импортонезависимых программно-аппаратных решений, при этом меньшие усилия по портированию придется прилагать разработчикам отечественного ПО на базе Linux. Сложнее всего, пояснил он «Ведомостям», придется разработчикам решений на компонентах Microsoft и ориентированных для работы с операционной системой Windows.

Дмитрий Комиссаров, гендиректор компании «Новые облачные технологии», разрабатывающей пакет «Мой офис», заявил «Ведомостям», что новые требования должны распространяться только на решения для госсектора. Он считает, что инициаторам изменений следует придерживаться взвешенного подхода при определении новых требований, а в плане поставок отечественного оборудования и софта для госнужд необходима согласованность действий обоих министерств по поддержке разработчиков.

Секрет популярности реестра отечественного ПО

Согласно «закону о налоговом маневре в ИТ», принятому Президентом России Владимиром Путиным в конце июля 2020 г., на бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль с 20% до 3% и НДС 0% могут рассчитывать российские коммерческие или некоммерческие компании и другие субъекты права России с «российской» долей владельца более 50%.

В числе «выстроившихся в очередь» за льготами, как сообщал CNews, оказались дочерние ИТ-подразделения крупнейших российских корпораций из сферы ритейла, нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной и других отраслей – РЖД, «Газпром нефти», Sollers и др.

Софт, включенный в реестр, должен быть в гражданском обороте и легально продаваться в России, при этом лицензионные выплаты за рубеж за такое ПО не могут превышать 30% из общей суммы. Обслуживание, техподдержка и обновление такого софта должно производиться российской службой разработчика.

Для ИТ-компании с госаккредитацией в Минцифры выручка должна складываться из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке в размере не менее 90%, а штат должен включать не менее семи сотрудников.

В конце октября 2020 г. CNews сообщил о скачкообразном увеличении числа компаний, претендующих на выключение в реестр ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, и подавших заявки на включение своих продуктов в реестр отечественного ПО.

Так, с июля по октябрь 2020 г. в Минцифры было зарегистрировано свыше 1,2 тыс. заявок на аккредитацию в качестве ИТ-компании, хотя годом ранее таких заявок насчитывалось 447. На регистрацию в реестре отечественного ПО за этот период было подано более 1,4 тыс. заявок.

Для справки: по состоянию на 1 марта 2021 г. в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин было включено 9295 программ различных классов.

В январе 2021 г. CNews сообщил о предложении Минцифры по сокращению на год сроков импортозамещения для субъектов КИИ – до 1 января 2023 г. для российского софта и до 1 января 2024 г. для российского оборудования. Ранее в проекте президентского указа фигурировали 2024 и 2025 гг. соответственно.

В июле 2020 г. премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что госкомпании должны до 1 января 2021 г. согласовать планы замещения иностранного лицензионного ПО до 2024 г. В августе 2020 г. Дмитрий Чернышенко, зампредседателя Правительства, уточнил, что «к 2024 г. необходимо увеличить до 60%, а по некоторым классам – до 80% долю используемого отечественного ПО в госкорпорациях и организациях ОПК».

В середине ноября 2020 г. CNews также рассказал о письме Натальи Касперской, председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», и Ивана Покровского, исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) в адрес Владимира Путина с просьбой не откладывать переход объектов КИИ на российское ПО и оборудование.

В феврале 2021 г. CNews сообщил о предложенном Минцифры проекте постановления Правительства России по изменению правил регистрации нового софта в реестре российского программного обеспечения. Согласно документу, ведомство предложило включать в реестр только продукты, исходный текст и объектный код которых локализован на территории России.

Кроме того, все технические средства для выпуска, использования и обслуживания таких продуктов также должны находиться на российской территории. По мнению авторов документа, это позволит «вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям».