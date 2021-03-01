Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

МВД выделило почти 1 млрд руб. на закупку трех сотен серверов на базе российских процессоров «Эльбрус» — для своих главных управлений в 40 регионов России. В числе последних — ряд кавказских республик и Крым.

«Железо» на «Эльбрусах» для МВД

Как выяснил CNews, сотрудники МВД из главных региональных управлений министерства в сорока регионах России получат серверы на отечественных процессорах «Эльбрус». На закупку 298 единиц такой техники ведомство выделило 938,3 млн руб.

Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, который МВД запустило 26 февраля 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов на бюджетные деньги будут приниматься до 17 марта. Торги намечены на 19 марта. Победителю предстоит передать заказчику всю технику, смонтировать ее и наладить до 7 декабря 2021 г.

По условиям поставки, 27 главных управлений МВД, включая подразделения в Симферополе и Севастополе (Крым), Грозном (Чечня), Нальчике (Кабардино-Балкария), Махачкале (Дагестан), Ханты-Мансийске, Владивостоке и др., получат по шесть серверов. Еще 10 управлений, в том числе в Чебоксарах, Улан-Удэ, Тюмени и др., получат по восемь серверов. Управления в Казани и Уфе обзаведутся 16 серверами каждое. И наконец, управлению в Краснодаре достанется 24 сервера.

О том, для решения каких именно задач будет использоваться данное «железо», представители МВД к моменту публикации материала рассказать CNews не смогли.

В региональные управления МВД, включая крымские, поставят серверы на «Эльбрусах» почти за миллиард (на фото: национальный музей-заповедник «Херсонес Таврический» на окраине Севастополя)

Сотрудник компании МЦСТ, разрабатывающей линейку «Эльбрусов», Максим Горшенин сообщил CNews, что эта организация сама участвовать в тендере МВД не планирует, а будет выступать в роли поставщика микропроцессоров для своих партнеров. «Все необходимые требования по контракту, относящиеся к микропроцессорам и находящиеся в нашей компетенции, будут выполнены, — добавил он. — За поставку конечной продукции отвечают партнеры».

Параметры серверов и «Эльбрусов»

Как следует из техзадания тендера, МВД нужны серверы стоечного типа. Они должны строиться на четырех восьмиядерных процессорах каждый, с базовой тактовой частотой в пределах 1,4 ГГц.

Суммарный объем оперативной памяти серверов должен быть не меньше 256 ГБ. Объем 12 SSD-накопителей с поддержкой горячей замены должен быть не менее 7680 ГБ. У сервера должно иметься два порта USB 2.0, выделенный порт удаленного управления устройством и два 10-гигабитных сетевых порта Ethernet.

На серверах должна быть предустановлена российская операционная система, включенная в Реестр отечественного ПО при Минцифры.

Как отметил в разговоре с CNews Максим Горшенин, вышеупомянутым заданным параметрам чипов в равной степени соответствуют 28-нанометровые процессоры «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ». Первый из них был разработан в 2015 г., серийно выпускается с 2016 г. Он содержит ядра архитектуры «Эльбрус» четвертого поколения с тактовой частотой до 1300 МГц. По заверению компании, этот чип позволяет строить многопроцессорные серверы и рабочие станции, а также бортовые вычислители, требовательные к скорости обработки и передачи информации.

Вторая из упомянутых моделей, увидела свет в начале 2019 г., но по данным на сайте разработчика, серийно пока не выпускалась. Этот чип содержит ядра архитектуры «Эльбрус» пятого поколения с тактовой частотой до 1500 МГц. Сфера применения — такая же, как и у младшего собрата.

Отметим, в контракте МВД на поставку серверов есть указание на то, что товар, включая его составные части, должен быть изготовлен не ранее 2021 г. В понимании Горшенина, по линии процессорной составляющей серверов каких-либо проблем у будущего поставщика возникнуть не должно.

Напомним, в начале января 2021 г. CNews узнал, что МЦСТ в течение наступившего года планирует заказать выпуск свыше 10 тыс. своих чипов, и преимущественно речь идет именно об упомянутых серверных моделях «Эльбрусов».

Серверы на «Эльбрусах» МВД уже знакомы

Для МВД рассматриваемый проект — это не первый опыт использования «Эльбрусов» серверного класса. Так, еще в 2016 г. МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности серверными узлами на четырехядерных «Эльбрус-4С». На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа».

Из недавних аналогичных проектов отметим состоявшуюся в июле 2020 г. закупку министерством 156 серверов на процессорах «Эльбрус-8С», на приобретение которых ведомством было выделено без малого 270 млн руб. Заявку на электронные торги подал всего один претендент — компания «Новый ай ти проект», работающая под маркой 3Logic. Именно с ней и был подписан контракт — без снижения стартовой цены лота.