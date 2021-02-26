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В России расширен список госуслуг, оказываемых без привязки к прописке

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Список услуг, предоставляемых в России по экстерриториальному принципу, дополнился справками об инвалидности, выписками из системы соцобеспечения, обращениями в ПФР о корректировке пенсионного счета и с заявлением на парковку для водителей-инвалидов. Юрлица теперь могут запрашивать аттестацию промышленной безопасности у Ростехнадзора и разрешения на международную перевозку опасных грузов у Ространснадзора.

Принцип экстерриториальности

Перечень госуслуг, которые могут быть оказана в России по экстерриториальному принципу, расширен еще на шесть позиций. Соответствующее распоряжение Правительства России №373-р, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на правительственном портале government.ru.

Принцип экстерриториальности означает возможность обращения за госуслугой в любой МФЦ или подразделение профильного госоргана вне зависимости от места прописки или регистрации заявителя. Возможность получения госуслуг по месту нахождения также предусмотрена для юридических лиц.

В список новых услуг, оказываемых отныне физическим лицам по экстерриториальному принципу, вошли четыре вида обращений в Пенсионный фонд России (ПФР). Для юридических лиц теперь доступны две новые госуслуги, оказываемые Ростехназдором и Ространснадзором.

Всего с учетом утвержденных распоряжением число госуслуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу, достигло 80, отмечается в документе.

Без привязки к прописке, независимо от места нахождения

Обращение за оказанием госуслуг по экстерриториальному принципу регулируется в России ст. 15 закона №43-р «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного распоряжением Правительства России 19 января 2018 г., для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей – по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания, для юридических лиц – независимо от места нахождения.

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Число госуслуг, оказываемых в России по экстерриториальному принципу, достигло 80

Распоряжением правительства документ дополняется четырьмя новыми госуслугами, оказываемыми физлицам ПФР. Это информирование инвалидов о сведениях, содержащихся о них в ГИС «Федеральный реестр инвалидов»; внесение уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет застрахованных лиц индивидуального (персонифицированного) учета; информирование граждан о сведениях, содержащихся о них в ГИС «Единая государственная информационная система социального обеспечения» (ЕГИССО); размещение сведений о транспорте инвалидов, в ГИС «Федеральный реестр инвалидов» с оформлением парковки в специальных местах для водителей-инвалидов.

Для юридических лиц по экстерриториальному принципу теперь доступна услуга проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и безопасности в сфере электроэнергетики, оказываемая Ростехнадзором. Еще одна услуга для юрлиц – выдача специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов, оказываемая Ространснадзором.

Госуслуги на пороге большой модернизации

В начале февраля 2021 г. CNews рассказал о планах властей по постепенному запуску новой версии портала госуслуг (ЕПГУ). Так, уже до конца марта 2021 г. планируется первый запуск новой версии с переносом на нее порядка 20 наиболее востребованных сервисов.

Уже в начале апреля на новой платформе запланировано появление новой системы поиска и чат-бота (голосового помощника) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). К лету ожидается полное изменение главной страницы портала, личного кабинета и каталога предоставляемых услуг. До конца 2021 г. число услуг, предоставляемых на новой платформе ЕПГУ, составит не менее сотни.

Услуги на новой платформе будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи, однако формат их предоставления при этом изменится – теперь процесс заполнения заявления будет представлен в виде ответов на вопросы.

В конце 2020 г. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, курирующий в Правительстве вопросы развития цифровой экономики, связи, СМИ, науки и высшего образования, в докладе Президенту России Владимиру Путину отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан. Им было оказано в 2020 г. более 175 млн госуслуг.

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