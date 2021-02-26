Создатели процессоров «Байкал» одолели Минпромторг в конфликте на полмиллиарда рублей

Рассмотрение иска Минопромторга к разработчикам «Байкалов» за просрочку субсидированного министерством чипа, стоимостью свыше 2 млрд руб., завершилось отказом в удовлетворении претензий. Причина: обязательства хоть и с опозданием на два года компанией исполнены, «негативные последствия отсутствуют», обязанность выплатить штраф, исходя из буквального толкования договора, отсутствует.

Победа «Байкал электроникс»

Как выяснил CNews, разработчикам отечественного процессора «Байкал-М» удалось избежать полумиллиардного штрафа за просрочку его выпуска — в силу особенностей формулировок соответствующего договора с Минпромторгом. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, в который 18 августа 2018 г. министерство обратилось с иском к разработчикам на сумму в 500,5 млн руб.

Информация о том, что Минпромторгу было отказано в удовлетворении исковых требований (резолютивная часть решения), появилась в базе арбитражей еще 10 декабря 2020 г. Полный же текст решения, который и позволяет судить о причинах вынесенного вердикта, был опубликован лишь 24 февраля 2021 г. То есть на его изготовление у судьи Елены Большебратской ушло два с половиной месяца.

Созданием линейки «Байкалов» занимается компания «Байкал электроникс». Проблемный проект под названием «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для персональной вычислительной техники» был субсидирован Минпромторгом в конце 2016 г. по итогам конкурса на создание задела для разработки базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

Создатели «Байкалов» избежали 500-миллионого штрафа за просрочку выпуска чипа

По условиям договора министерства с «Байкалом» при общей стоимости проекта в 2,3 млрд руб. разработчикам на него была выделена от государства субсидия (не путать с обычным контрактованием по итогам тендера) в предельном размере 1,1 млрд руб. (в реальности перечислили 1 млрд руб.). По утвержденному графику к маю 2017 г. должны были завершиться опытно-конструкторские работы, к ноябрю 2017 г. — созданы опытные образцы чипа, а к маю 2018 г. — изготовлена опытная серийная партия, осуществлен вывод продукта на рынок и реализовано продукции на 1,17 млн руб., включая (видимо) $4,2 тыс. за счет экспорта.

«Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, обязательства АО “Байкал электроникс” по договору исполнены только в 2020 г.», — говорится в судебном заключении. Таким образом, просрочка исполнения проекта составила примерно два года.

На обжалование решения суда, отказавшего Минпромторгу в удовлетворении иска, у министерства есть месяц. Намерено ли ведомство воспользоваться этим правом, представители Минпромторга к моменту публикации ответить CNews не смогли.

Почему разработчика «Байкалов» не оштрафовали

Как уже ранее отмечал CNews, в договоре Минопромторга с «Байкал электроникс» в разделе «Ответственность сторон» указано, что соглашение подлежит расторжению министерством в одностороннем порядке в случае «отклонения в течение 12 месяцев фактических значений показателей эффективности реализации комплексного проекта по итогам каждого полугодия реализации проекта более чем на 30% от плановых значений». При расторжении договора «организация обязана возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета».

Кроме того, в другом подразделе «Ответственности сторон» говорится, что если по итогам реализации проекта «хотя бы один из показателей эффективности составляет менее 90% заявленного значения, то к организации применяются штрафные санкции».

Тем не менее, по итогам разбирательства суд посчитал, что санкции за просрочку исполнения обязательств по разработке процессора и достижения идентификаторов эффективности проекта «договором не установлены».

«Из буквального толкования договора не следует, что в случае исполнения АО “Байкал электроникс” своих обязательств в полном объеме, но с просрочкой (после 30 июня 2018 г.), АО “Байкал электроникс” обязано уплатить Минпромторгу штраф, — говорится в решении суда. — Вместе с тем, и это признается стороной истца, в настоящее время все целевые показатели (индикаторы) достигнуты, негативные последствия отсутствуют».

Перспективы еще одного просроченного «Байкала» и штрафов за него

Напомним, что на данный момент в разработке находится еще один процессор — решение серверного класса «Байкал-S». Проект его создания также оказался в числе победителей конкурса Минпромторга, и в конце 2016 г. министерство подписало с разработчиками договор о предоставлении на него субсидии в размере 1,2 млрд руб. при общей стоимости проекта в 2,49 млрд руб.

Сроком окончания данного проекта прописан конец 2019 г., однако пока он не завершен. Как сообщил в разговоре с CNews гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов, инженерные образцы «Байкал-S» компания планирует получить в III квартале 2021 г., а до конца этого года исполнить все свои договорные обязательства перед Минпромторгом, «если не будет форс-мажора и нового витка пандемии со связанными с ней обстоятельствами».

При этом Евдокимов подтвердил CNews, что договор на «Байкал-S» в части штрафов и санкций был сформулирован идентично договору на «Байкал-М».

Таким образом, можно предположить, что если Минпромторг не оспорит нынешнее решение суда, то «Байкал электроникс» не будет оштрафован и за просрочку второго чипа тоже.