Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео

ДИТ Москвы совместно с ID Partner разработал защищенный мессенджер TDM Messenger, который они позиционируют как замену Skype и Telegram. Он был размещен в магазине Google Play, но разработчики по неизвестным причинам удалили его из каталога, хотя и сохранили посвященные ему обучающие ролики на YouTube.

Отечественный Telegram для госсектора

Мэрия Москвы разработала собственный мессенджер под названием TDM Messenger, позиционирующийся как защищенный. По данным РБК, авторы даже разместили его в магазине Google Play (каталог приложений для ОС Android), но по неизвестным причинам удалили его.

За TDM Messenger, пишет РБК, стоит государственное казенное учреждение (ГКУ) «Информационный город», подведомственное Департаменту информационных технологий Москвы (ДИТ). При этом в графе «связь с разработчиком» в описании приложения была приведена ссылка на сайт российской ИТ-компании ID Partner с офисом в «Москва-сити».

На сайте ID Partner действительно есть упоминание некоего защищенного мессенджера, название которого, тем не менее, не приводится, как и ссылка на его скачивание. Однако на одном из скриншотов, размещенных на странице, можно увидеть слово «Loom» - такое же название, по данным TechCrunch, носит американский сервис обмена видеосообщениями.

Возможно, так выглядит интерфейс TDM Messenger

Кто именно стоит за разработкой TDM Messenger, на момент публикации материала известно не было. Редакция CNews направила запрос в ДИТ и ожидает ответа.

Вместо Telegram

По данным РБК, TDM Messenger был опубликован в Google Play еще в июле 2020 г., но на тот момент столичные власти не говорили о создании собственного защищенного мессенджера. Последнее обновление приложение получило в декабре 2020 г., а в его описании было сказано, что это «полноценная замена Skype и Telegram».

Упоминание о таинственном защищенном мессенджере на сайте ID Partner

Напомним, что Telegram, в отличие от Skype (принадлежит Microsoft), входит в список самых безопасных мессенджеров в мире. Российские власти в апреле 2018 г. попытались заблокировать его в стране, но не справились с этим – Telegram продолжил работать и наращивать пользовательскую базу. В июне 2020 г. Роскомнадзор официально снял с сервиса все ограничения.

TDM Messenger может стать заменой еще и корпоративного мессенджера Slack, который в декабре 2020 г. купила компания Salesforce. Такого мнения, пишет РБК, придерживается сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Сатаров. «Речь идет не только о внутренней коммуникации между сотрудниками ведомств, этот функционал просто выносится на поверхность. Фактически такой проект может понадобиться для встраивания в ИТ-контур организации, например, для интеграции ведомственного документооборота», – отметил он.

«Беспрецедентный» мессенджер

Согласно описанию сервиса на сайте компании ID Partner, ее безымянный мессенджер (название TDM Messenger там нигде не упоминается) способен обеспечить «беспрецедентный уровень безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах». Там же сказано, что все данные располагаются в неком «доверенном дата-центре».

В этом мессенджере, если верить написанному на сайте ID Partner, реализовано «централизованное администрирование аккаунтов и других ресурсов». Одна из основных его функций – это «шифрование голосовых звонков и сообщений согласно национальным стандартам».

На сайте говорится о неназванных «инструментах журналирования и аудита». И там еще раз упоминаются конкурирующие сервисы: «полноценная замена Telegram и Skype», «замена Email».

Сервис действительно позиционируется как замена Telegram

Редакция CNews также обнаружила упоминание о TDM Messenger на YouTube. Там ему посвящен отдельный канал, на котором размещены обучающие видеоролики.

YouTube-канал с обучающими роликами по мессенджеру

На момент публикации материала на канале было опубликовано и доступно для просмотра шесть роликов. Все они были загружены в один день – 16 сентября 2020 г.

Один из обучающих роликов по TDM Messenger

Для каких целей создавался TDM Messenger, если в России разрешено использование защищенных Telegram и Signal, пока остается неизвестным. Также нет данных о сроках его полноценного релиза, списке поддерживаемых платформ и о том, почему мессенджер удалили из Google Play. Редакция CNews задала эти вопросы ДИТ Москвы и ожидает ответа.

Россыпь госмессенджеров

TDM Messenger стал одним из многочисленных сервисов онлайн-общения, созданных для нужд госсектора. Так, например, в июне 2016 г. CNews сообщал, что «Ростех» разработал собственный онлайн-мессенджер. Это случилось после того, как в Правительстве России появилась идея обязать чиновников пользоваться только отечественными продуктами этого класса.

Новый мессенджер был рассчитан на операционные системы Windows, Linux, iOS и Android. В нем планировалось реализовать поддержку групповых чатов, аудио- и видеоконференций и других инструментов совместной работы.

В октябре 2016 г. фонд «Нейронные сети» вложился в российский мессенджер «Ответ». Инвестиция осуществлена благодаря партнерству с Институтом развития интернета, который сейчас отбирает мессенджеры для работы в госорганизациях. На тот момент «Ответ» существовал в виде мобильных приложений для iOS и Android, а его ключевой особенностью, по словам разработчиков, тогда была «возможность для эффективной работы». В частности, общение в нем происходило в закрытых группах, создаваемых администраторами, а получаемые сообщения пользователь мог превратить в задания и т.д.

В июле 2018 г. у «Ростеха» появился новый мессенджер, на этот раз аналог Skype, но более защищенный. Разработчиком сервиса был входящий в «Росэлектронику» НИИ «Масштаб». Проект получил название IVA AVES-S, и он был рассчитан, прежде всего, на государственный и промышленный сектора. С его помощью можно проводить закрытые и экстренные совещания, пересылать конфиденциальные данные, вести наблюдение за технологическими процессами, а также обеспечивать удаленное присутствие подсудимых в зале суда, пациентов на консультации у доктора и т. д.