Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года

Следственным органам потребовалось два года, чтобы довести до суда уголовное дело об обрушении кровли учебного корпуса одной из главных кузниц ИТ-кадров в России — Университета ИТМО. Обвиняемым, среди которых руководство вуза, чиновники Санкт-Петербурга и представители ремонтной компании, грозят крупные штрафа или тюремное заключение на срок до трех лет.

Дело об обрушении здания ИТМО дошло до суда

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело об обрушении одного из корпусов Университета ИТМО (ИТ, механики и оптики) в Санкт-Петербурге.

Резонансный инцидент в вузе произошел 16 февраля 2019 г. во время ремонтных работ. В тот момент, когда фрагмент крыши проломил перекрытия с пятого по первый этаж одного из учебных корпусов, в университете шли учебные занятия, поэтому без жертв и травм обошлось лишь по счастливому стечению обстоятельств. Всего из пострадавшего здания, по данным МЧС, тогда вывели 86 человек.

Прежде чем передать дело в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, Генпрокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении проректора по хозяйственной деятельности ИТМО Дмитрия Писарева, главного инженера вуза Алексея Шамолина и его заместителя Алексея Аксеновича, начальника отдела Центрального района Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Татьяны Лебедевой, а также гендиректора подрядной ремонтной организации ООО «Атлантик» Андрея Каримова и главного инженера этой компании Владимира Антипова.

Дело об обрушении кровли и межэтажных перекрытий ИТМО довели до суда

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба) и ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов России).

По этим статьям обвиняемым грозят штрафы от 80 тыс. руб. до 1 млн руб., либо заключение под стражу на сроки до трех лет, шести месяцев и двух лет соответственно.

Подробности обвинения

По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования инцидента было установлено, что в период с июля 2018 г. по февраль 2019 г. на основании договора подряда Антиповым и Каримовым без проектной документации было организовано проведение работ по ремонту кровли здания университета, которое официально имеет статус объекта культурного наследия. При этом указанные лица аттестованными специалистами в области реставрации подобных сооружений не являлись.

«Писарев, Шамолин и Аксенович безопасность эксплуатации и ремонта здания не обеспечили, приняв на основании соответствующих актов некачественно выполненные работы, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — В свою очередь Лебедева осмотр помещений университета не произвела, мер к сохранению объекта культурного наследия и предотвращению его разрушения не приняла».

По оценкам обвинителей, в результате обрушения инженерных конструкций вуза был причинен ущерб Российской Федерации на сумму свыше 67 млн руб., а также уничтожено имущество университета на сумму свыше 47 млн руб.

Отметим, что, по данным «Контур.фокус», рассматриваемый инцидент не помешал ООО «Атлантик» по итогам 2019 г. нарастить выручку более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом — на 211%, до 33,9 млн руб. Правда чистая прибыль организации составила только 249 тыс. руб.

Несколько фактов об ИТМО

Университет ИТМО ведет свою историю с 1900 г. В настоящий момент он представляет собой федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования. Является одним из национальных исследовательских университетов России.

Университет входит в международные рейтинги лучших ИТ-вузов планеты. Его студенты и выпускники регулярно побеждают и занимают призовые места на международных олимпиадах по программированию и информатике.

Так, в августе 2018 г. CNews писал, что 23-летний программист из Белоруссии Геннадий Короткевич, аспирант ИТМО пятый раз подряд стал победителем международного состязания по программированию Google Code Jam.

В мае 2017 г. CNews сообщал, что студенты ИТМО заняли первое место на старейшей в мире олимпиаде по программированию ACM ICPC 2017. Это стало седьмой победой вуза на данном чемпионате, что является мировым рекордом.