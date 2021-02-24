МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»

Операторы связи в составе РСПП не желают предоставлять россиянам бесплатный доступ к социальным сетям и львиной доле других сайтов в рамках проекта «Доступный интернет». Они хотят взимать с них минимальную плату за посещение таких порталов, оставив в бесплатном доступе только госсайты. Рост числа сервисов в бесплатном доступе может нанести многомиллиардный ущерб операторам.

Операторы недовольны «Доступным интернетом»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает значительно сократить список сайтов, которые они могут посещать бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет». В настоящее время этот перечень включает 371 сайт, и реализация проекта в нынешней его версии чревато расходами для операторов в размере более 110 млрд руб. в год.

Как пишет «Коммерсант», комиссия по связи ИТ в составе РСПП подготовила проект поправок к законопроекту о «Доступном интернете», внесенном на рассмотрение в конце декабря 2020 г. и еще не прошедшем даже первое чтение. В документе РСПП говорится о необходимости сокращения этого списка и исключения из него, в том числе, и социальных сетей, включая «Вконтакте».

В эту комиссию входят, помимо прочих представители «Ростелекома», «ЭР-Телекома» («Дом.ру»), МТС, «Вымпелкома» («Билайн»), «Мегафона» и Tele2. Глава РСПП Александр Шохин направил эти поправки 20 февраля 2021 г. руководителю администрации Президента России Антону Вайно, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, а также главе Минцифры Максуту Шадаеву и руководителю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. На момент публикации материала подтверждение о получении документа поступило только от Минцифры, Александра Хинштейна и аппарата Дмитрия Чернышенко.

Никакого бесплатного интернета

Суть предложенных РСПП поправок заключается в лишении россиян возможности бесплатно пользоваться 371 сайтом из оригинального перечня, предложенного законопроектом. Бесплатный доступ организация предлагает оставить лишь к сайтам госорганов, госуслугам и порталам различных некоммерческих организаций в сферах образования, здравоохранения и соцзащиты.

Операторы не хотят открывать бесплатный доступ к соцсетям, только к госсайтам

Операторы связи, подготовившие поправки, также предлагают пересмотреть сами основы законопроекта о «Доступном интернете». Он предусматривает возможность пользоваться сайтами даже при нулевом балансе или при отсутствии на нем достаточных средств для погашения абонентской платы. Операторы же предложили взимать минимальную плату при оказании доступа к ресурсам из перечня и полностью прекращать его при отрицательном балансе. Актуальный вариант законопроекта не предполагает вообще никакой платы за доступ к социально значимым ресурсам.

Кроме того, операторы предложили государству компенсировать им все расходы на обеспечение бесплатного доступа к сайтам – как раз те самые 110 млрд руб. ежегодно.

Мнение государства

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в числе первых отреагировал на предложенные оператором связи поправки, радикально меняющие основные положения законопроекта о «Доступном интернете». По его словам, перечень социально значимых сайтов действительно стоит ограничить, но он не уточнил, как именно это стоит сделать. Вместо этого он указал, что такие ограничения нужно детально обсуждать.

Депутат также прокомментировал заявление операторов о многомиллиардных расходах в случае принятия законопроекта без поправок. С его слов, предполагаемые потери бизнеса носят «оценочный» характер. Хинштейн также упомянул и тот факт, что в документе, внесенном на рассмотрение в Госдуму в конце декабря 2020 г., указано, что его реализация указанных в нем положений не требует дополнительных расходов из бюджета. Это была его реакция на предложение операторов государству компенсировать им все затраты на реализацию проекта «Доступный интернет».

Обещанного больше года ждут

Предложение по запуску в России проекта «Доступный интернет» внес Президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию, и сделал он это, как сообщал CNews, еще 15 января 2020 г. Заработать он должен был 1 марта 2020 г. но все сроки были сорваны.

В феврале 2020 г. российские провайдеры и операторы связи подсчитали свои ежегодные убытки от реализации проекта «Доступный интернет», и на тот момент в их прогнозе звучала сумма в размере 150 млрд руб. в год, то есть на 40 млрд руб. больше в сравнении с новым прогнозом РСПП. Столь внушительную разницу в прогнозах союз никак не объясняет, но стоит отметить, что еще год назад РСПП настаивал на компенсации этих расходов государством.

В марте 2020 г. запуск проекта «Доступный интернет» был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФАС и Минфина. ФАС не одобрил наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Антимонопольная служба аргументировала это тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден. Минфин обеспокоилось тем, что запуск проекта «Доступный интернет» может привести к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров.

Однако уже в апреле 2020 г. Минцифры сообщило о запуске эксперимента с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам. В декабре срок его проведения был продлен до июня 2021 г.

В сентябре 2020 г. операторы, принявшие участие в этом эксперименте, потребовали от властей компенсировать все расходы им расходы на проект. РСПП подсчитал тогда, что за апрель-июнь 2020 г. размер недополученной операторами выручки достиг 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа в Сеть.

Правительство предложило операторам весьма оригинальный способ компенсации – идея заключалась в размещении на рекламных сайтах рекламы для перехода на платные ресурсы.

На протяжении всего этого времени проект «Доступный интернет» никак не был закреплен в российском законодательстве. Власти решили исправить это лишь спустя год с момента январского послания Президента России к Федеральному собранию. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект буквально 29 декабря 2020 г., и именно к нему РСПП и подготовил свои поправки. На момент публикации материала документ был очень далек от вступления в силу – спустя почти два месяца с момента внесения даже не была назначена дата рассмотрения его в первом чтении.