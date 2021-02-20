Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн

Смарт-контракты на блокчейне

«Объединенная энергетическая компания» (АО ОЭК) принадлежащая правительству Москвы, объявила конкурс на создание блокчейн-платформы, предназначенной для цифрового взаимодействия участников регионального рынка электрической энергии (РРЭЭ), включая объекты микрогенерации. Соответствующий тендер с начальной (максимальной) ценой 495 млн руб. был опубликован 19 февраля 2021 г. на портале госзакупок zakupki.gov.ru.

Согласно конкурсной документации, блокчейн-платформа должна включать интеллектуальную систему учета (ИСУ). Участниками закупки могут стать только субъекты малого и среднего бизнеса, при этом в отношении привлечения субподрядчиков (соисполнителей) проекта также установлено обязательное требование о привлечении только субъектов из числа малого и среднего предпринимательства.

Дата подачи окончательных предложений о цене установлена 15 марта 2021 г., итоги тендера будут подведены 22 марта 2021 г. Согласно представленному плану работ, создание, внедрение и настройка платформы «Цифровой розничный рынок» пройдут в период со 2 июля 2021 г. по 14 апреля 2022 г. Комплексные испытания системы запланированы в период с 1 марта по 14 апреля 2022 г.

Проверка функционирования платформы, в том числе в плане осуществления автоматических расчетов между участниками РРЭЭ, будет проводиться в пилотной зоне, в качестве которой выбраны Троицкий и Новомосковский районы столицы (территория ТиНАО), следует из технического задания (ТЗ) проекта.

Требования к платформе

Согласно документации конкурсной заявки, исполнитель проекта должен представить программную платформу с распределенным реестром транзакций (блокчейн), которая обеспечит автоматический удаленный сбор, обработку и передачу данных приборов учета энергии, а также обеспечит участникам РРЭЭ возможность заключать смарт-контракты.

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Платформа также должна создавать и фиксировать в распределенном реестре транзакции об объемах и стоимости услуг, оказанных или потребленных участниками РРЭЭ, обеспечивать фактические расчеты в соответствии с реестром транзакций посредством платежной системы, а также обеспечить ведение электронного документооборота между участниками РРЭЭ.

Непосредственно к подсистеме управления распределенным реестром в ТЗ проекта заложено 128 требований по наличию таких функций как, например, реестр тарифных планов, реестр участников системы, реестр приборов и точек учета, работа со смарт-контрактами, формирование и публикация отчетов, анализ данных по микрогенерации.

Блокчейн-платформа также должна взаимодействовать с федеральной информационной адресной системой (ФИАС), вести реестр платежных систем и поддерживать платежные системы с протоколами Master Card, VISA, «Мир» и Maestro.

Список требований к подсистеме визуализации данных и электронного документооборота состоит из 131 пункта, и, в частности, включает функции предоставления документов и отчетов, отправки документа через ЭДО, поиска документов по индексу, хранения и обработки данных сервиса платежей, проведение и обработку платежей, проверку электронной подписи документов и криптографическую защиту.

Помимо интерфейса для настольного ПК, система также должна обладать мобильной версией под устройства с ОС iOS и Android с полнофункциональным набором экранных форм, включая авторизацию, регистрацию, отображение и ввод данных, баланс, тариф, оплату, историю платежей и потребления и другие данные.

Согласно данным ТЗ, платформа должна обеспечивать масштабируемость не менее 1 млн пользователей в пределах одного региона. Одной из целей запуска платформы в документации, в частности, названо «формирование стимулов для развития на территории Москвы микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии путем устранения барьеров доступа микрогенерации к рынку».

Электричество любит счет

В июле 2020 г. CNews рассказал о планах «Россетей» инвестировать в развитие системы учета электричества на основе умных счетчиков свыше 381 млрд руб. в течение десяти лет. Ожидается, что в течение ближайшего десятилетия «Россети» на эти деньги внедрят 18,1 млн умных счетчиков.

Начиная с 1 января 2022 г., согласно принятому в 2018 г. закону 522-ФЗ, построение систем учета электроэнергии в России должно осуществляться только на базе таких счетчиков.

По оценкам специалистов GS Group, потенциал внутреннего российского рынка интеллектуального учета электроэнергии составляет 320 млрд руб. В компании оценивают предельный потенциал рынка чипов для учета электричества в 16 млрд руб.

В августе 2020 г. CNews сообщил о планах властей России по обеспечению операторов российских коммерческих дата-центров доступом на рынок оптовой электроэнергии. Снижение тарифов на электроэнергию для ЦОДов посредством доступа на оптовый рынок позволит снизить стоимость электроэнергии для операторов на 30-50%.