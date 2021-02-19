Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились

В 2020 г. Власти потратили сотни миллиардов рублей на закупки в сфере ИТ. По закону 44-ФЗ (для государственных и муниципальных нужд) они закупились софтом, лицензиями, железом и периферией на 245 млрд руб., а по закону 223-ФЗ (закупки госкомпаниями, естественными монополиями и пр.) – на 334 млрд руб. В ряде случаев закупки осуществлялись без проведения тендера – это была мера, продиктованная пандемией коронавируса и одобренная Минфином.

Миллиарды на ИТ для государства

В России по итогам 2020 г. зафиксирован значительный рост госзакупок в ИТ-сфере, к которой относятся ПК, периферийное «железо», программное обеспечение и лицензии на софт. Как сообщили CNews представители АО «ТЭК-торг» (оператор федеральной электронной площадки), за весь 2020 г. власти потратили на информационные технологии по Федеральному закону 44-ФЗ (для государственных и муниципальных нужд) 245 млрд руб.

В сравнении с итогами 2019 г. этот показатель продемонстрировал почти 16-процентный рост. В то же время закупки в рамках закона 223-ФЗ (закупки госкомпаниями, естественными монополиями и пр.), наоборот, сократились за год на 6%. Общая их сумма составила 334 млрд руб.

Закупки по 44-ФЗ

По закону 44-ФЗ в течение всего 2020 г. было опубликовано 16,8 тыс. процедур на закупку программного обеспечения и лицензий для него. Общая сумма таких закупок составила 123 млрд руб. Для сравнения, в 2019 г. итоговое количество закупок софта и лицензий вплотную приблизилось к 17 тыс., но их сумма осталась на уровне 96 млрд руб.

В 2020 году государству потребовались железо и софт более чем на полтриллиона рублей

Объем начальной максимальной цены (НМЦ) закупок компьютерного «железа» составил 147 млрд руб., и это 15-процентный рост в сравнении с 2019 г. Количество таких закупок, как и в случае с ПО, сократилось – до 37,5 тыс., хотя годом ранее их было 48,3 тыс.

«ТЭК-торг» также определил пять основных организаторов по количеству госзакупок. В этом рейтинге оказались Межрегиональные филиалы ФКУ «ЦОКР» (центр по обеспечению деятельности Казначейства), столичный Департамент информационных технологий (ДИТ), ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБВУ «Центррегионводхоз», а также российский технологический университет (РТУ) МИРЭА.

Наибольшее число госзакупок в рамках закона 44-ФЗ было зафиксировано в Краснодарском крае, Калужской и Московской областях. Москва и Санкт-Петербург тоже в списке лидеров.

Важно отметить, что часть всех госзакупок была осуществлена у единственных поставщиков, то есть тендеры по ним не проводились. Это подтвердил генеральный директор «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин, заявив, что это была мера, продиктованная пандемией коронавируса COVID-19 и одобренная Министерством финансов России. «На период борьбы с коронавирусной инфекцией госорганы получили разрешение от Минфина на проведение закупок у единственных поставщиков. То есть заказчики могли осуществлять закупки, связанные с борьбой с пандемией, без необходимости соблюдения конкурентной процедуры в формате конкурса или аукциона», – рассказал он CNews.

Дмитрий Сытин добавил, что за весь 2020 г. госзаказчики почти не пользовались такой возможностью. Количество ИТ-закупок, осуществленных без конкурса, он не назвал.

Возможность осуществлять госзакупки без проведения тендера была у госорганов и раньше – они определяли единственно возможных поставщиков на тех или иных основаниях. Во время вируса им разрешили проводить вообще все закупки у каких-либо выбранных заранее компаний, если заказчик мог обосновать, что на проект, с которым связана закупка, как-либо влияет пандемия – в качестве «обстоятельств непреодолимой силы».

Другими словами, до пандемии госзаказчики должны были обосновывать, что выбранный поставщик – единственно возможный. А во время распространения коронавируса им достаточно было заявить, что пандемия влияет на проект, для нужд которого осуществляется закупка, и что по этой причине нет возможности запускать полноценный конкурентный тендер.

Число госзакупок по закону 223-ФЗ

Суммарное количество опубликованных процедур закупок в рамках Федерального закона 223-ФЗ достигло 27,4 тыс., и здесь наблюдается снижение на фоне 2019 г., когда их число составило 29 тыс. Большая их часть (около 15,4 тыс.) – это закупки программного обеспечения и лицензий, на которые в общей сложности был потрачен 201 млрд руб. В 2019 г. при сравнительно идентичном числе закупок софта (15,6 тыс.) расходы на него составили 149 млрд руб.

За весь 2020 г. год объем начальных цен закупок компьютерного и периферийного «железа» сократился на 34% по сравнению с 2019 г. Он составил 138 млрд руб.

Как и в случае с госзакупками по 44-ФЗ, в топе рейтинга по их числу присутствуют Санкт-Петербург, Москва и Московская область. Вместе с ними отличились еще два региона – Нижегородская и Свердловская области.

Крупнейшие заказчики в данной категории – это ООО «РТ-информ» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех») и концерн «Росэнергоатом». В перечне также числятся банк «Россельхозбанк», РЖД и ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» (осуществляет аэронавигационное обслуживание в России).

Общие итоги

Согласно «ТЭК-торг», в течение всего 2020 г. в Единую информационную систему (ЕИС) было внесено свыше 2 млн извещений о госзакупках по 44-ФЗ, с учетом всех отраслей. Их общая стоимость составила 9,5 трлн руб.

По закону 223-ФЗ закупок было внесено значительно меньше – около 1 млн, но их общая сумма оказалась на уровне 11,9 трлн руб.

Чаще всего заказчики определяли исполнителя при помощи электронного аукциона. Такой способ был использован приблизительно в 42% всех госзакупок по обоим законам на сумму около 9,2 трлн руб.