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Федеральное госучреждение подало к Минцифры полноценный иск на 91 копейку

Бизнес Законодательство Финансовые результаты ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Фонд социального страхования инициировал полноценное судебное разбирательство с Минцифры, в основе которого оказалась недовыплаченная министерством в бюджет сумма в 91 копейку. После проявленного CNews интереса к этому делу ФСС признал свои действия ошибочными, сообщив об отзыве иска.

Копеечный иск к Минцифры

Как выяснил CNews, филиал № 1 Московского регионального отделения Фонда социального страхования России (ФСС) подал иск к Минцифры на сумму в 91 копейку. Заявление подразделения было направлено в Арбитражный суд Москвы 19 января 2021 г.

В карточке запущенного судебного разбирательства в сервисе «Электронное правосудие» иск маркирован пометкой «заявление о взыскании обязательных платежей и санкций». Однако конкретная причина судебных претензий в публичных документах не указана.

Уже 21 января суд опубликовал определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. В соответствии с действующим законодательством, подобный порядок рассмотрения может устанавливаться по целому ряду причин, в том числе, если сумма иска к юридическому лицу не превышает 500 тыс. руб.

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. Продление этого срока в общем случае не допускается.

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Минцифры избежало судебного разбирательства с ФСС из-за 91 копейки

Судебные заседания по таким делам не назначаются, в связи с чем участники разбирательства о времени и месте судебного заседания не извещаются, а протоколирование в письменной форме и с использованием средств аудиозаписи не производится.

Комментарий Минцифры

Представитель Минцифры сообщил CNews, что пени в размере 0,91 руб. образовались в связи с недоплатой в ФСС, произведенной Управлением Федерального казначейства по Московской области, осуществлявшим полномочия Минцифры по выплатам в бюджеты бюджетной системы России в 2019 г.

«Задолженность 2019 года образовалась в результате деятельности Управления Федерального казначейства по Московской области, требование об уплате пени в Минцифры не поступало, но вместе с тем министерство готово произвести доплату установленным порядком», — добавил собеседник редакции.

Объяснения ФСС

В ответ на вопрос CNews, что именно послужило причиной иска, и как претензии на такую сумму могли дойти до суда, инициировав полноценное (хоть и в упрощенном порядке) делопроизводство, Московское региональное отделение ФСС сообщило, что «исковое заявление было подготовлено по итогам камеральной проверки, в результате выявленной технической ошибки; в настоящее время исковое заявление отозвано».

На просьбу CNews разъяснить не вполне понятную формулировку относительно ошибки в организации уточнили, что «иск был подан по результатам камеральной проверки, при проведении которой произошла техническая ошибка».

На момент публикации данного материала в карточке судебного разбирательства какая-либо информация об отзыве иска истцом отражена не была.

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