Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

Арестован бывший технический директор центрального макрорегиона «Ростелекома» Андрей Леваков

Басманный районный Москвы санкционировал арест бывшего руководителя одного из департаментов «Ростелекома» Андрея Левакова. Его обвиняют в коррупции. Арест санкционирован на срок до 17 апреля 2021 г., , сообщило агентство «Интерфакс».

Андрею Левакову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере). В «Ростелекоме» сообщили, что Леваков занимал пост замгендиректора – технического директора макрорегиона «Центр». Однако, он не работает в компании с 30 марта 2020 г.

Представители «Ростелекома» заявили, что уголовное дело связано со злоупотреблениями в сфере закупок, выявленными в 2020 г. в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании. В компании добавили, что правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация по данному вопросу.

Уголовное дело о картельном сговоре в ходе торгов «Ростелекома»

Год назад стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) расследует уголовное дело о картельном сговоре при реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Дело было связано с работой центрального филиала «Ростелекома», в нем речь шла о картельном сговоре при торгах на строительство линий связи, которые «Ростелеком» проводил в 2019 г.

Ущерб от сговора составил 788 млн руб. В рамках дела были задержаны 10 человек, а ФСБ и МВД проводили обыски в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской и Волгоградской областях. В «Ростелекоме» тогда заявляли, что дело касается нарушений, которые компания выявила совместно с правоохранительными органами.

Как Андрея Левакова ограбили под видом ареста

Летом 2020 г. Андрей Леваков уже фигурировал в криминальных новостях, но только в качестве жертвы. Как сообщал телеканал «Рен ТВ», в его московскую квартиру пришли неизвестные и, представившись сотрудниками Следственного комитета, потребовали пустить их в дом. После этого Левакова и его домработницу связали, а преступники украли из квартиры крупную сумму денег и ключи от автомобиля.

«Ростелеком» и нацпрограмма «Цифровая экономика»

Основное мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура», которым занимается «Ростелеком» - это подключение к интернету социально-значимых объектов (СЗО). К таковым относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии, органы государственной и муниципальной власти, отделения полиции, подразделения Росгвардии и пожарные части.

Бывший технический директор макрорегиона «Центр» «Ростелекома» Андрей Леваков арестован по обвинению в коррупции при закупках в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

В ходе аукционов, проведенных Минкомсвязи в 2019 г., для каждого региона был выбран один оператор, который будет на его территории подключать все типы СЗО. В 43 регионах победу на аукционах одержал «Ростелеком». Общая сумма затрат федерального бюджета на подключение СЗО по проводным каналам в 2019-2021 гг. составит 50 млрд руб., из этой суммы на «Ростелеком» придется 18,7 млрд руб. Кроме того, «Ростелеком» был назначен единым исполнителем на всей территории страны (кроме Крыма и Севастополя) по подключению СЗО с использованием беспроводных каналов.