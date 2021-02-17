Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов

GlobalFoundries подписала контракт с Пентагоном на поставку нескольких партий чипов для армии США. Их назначение неизвестно, а первая отгрузка назначена на 2023 г. Все микросхемы будут 45-нанометровыми, хотя к 2023 г. основные поставщики чипов собираются освоить 3-нанометровый техпроцесс.

Передовой стране – устаревшие микросхемы

Министерство обороны США заключило контракт на поставку новых чипов для нужд армии. Выполнять этот заказ будет американская компания GlobalFoundries, но современные микросхемы военным по этому договору не полагаются.

GlobalFoundries, по данным портала HPCwire, отгрузит Пентагону чипы, произведенные по 45-нанометровому техпроцессу, на момент публикации материала давно устаревшему. Все крупные производители освоили его еще в 2006-2007 гг., когда самой GlobalFoundries еще не существовало (она была основана в марте 2009 г. на базе бывшего подразделения AMD). Для сравнения, заводы Intel могут выпускать 10-нанометровые чипы, а корейская Samsung и тайваньская TSMC с 2020 г. отгружают 5-нанометровые микросхемы и готовятся к скорому переходу на 3 нм.

Для чего военным США понадобились чипы, произведенные по устаревшей технологии, пока остается неизвестным. Сообщается лишь, что их выпуском займется фабрика Fab 8, GlobalFoundries в Мальте – небольшом городке в штате Нью-Йорк. Отгрузка первых партий запланирована на 2023 г. – к этому времени основные вендоры (Intel не в счет), согласно их дорожным картам, точно перейдут на 3 нм.

Поддержка отечественного производителя

Новое соглашение с GlobalFoundries о поставках основано на давнем партнерстве между Министерством обороны и этой компанией по поставке микросхем для оборонной, аэрокосмической и других отраслей США. В настоящее время GlobalFoundries поставляет американскому Минобороны чипы, произведенные на других своих предприятиях: Fab 10 в Ист-Фишкилле (Нью-Йорк) и Fab 9 в Берлингтоне (Вермонт).

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«GlobalFoundries – важная часть отечественной полупроводниковой промышленности, которая является требованием для нашей национальной безопасности и экономической конкурентоспособности. Я давно выступал за нее как за ключевого поставщика микросхем для нашей армии и разведки», – сказал сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer).

В подтверждающем заявлении Министерства обороны США говорится: «Это соглашение с GlobalFoundries – всего лишь один шаг, который Министерство обороны предпринимает для обеспечения того, чтобы США поддерживали производство микроэлектроники, необходимое для национальной и экономической безопасности. Это предвестник новых усилий, предусмотренных недавно принятым Законом о системе CHIPS для Америки, отстаиваемым сенатором Шумером, который позволит поддерживать и укреплять возможности микроэлектроники США».

Фабрика старая, требования новые

Fab 8 изначально не была приспособлена под выпуск чипов для военных по части уровня секретности. Ее подготовкой к этому она занялась лишь в мае 2020 г., и к концу 2020 г., помимо прочего, на этом заводе начали действовать новые правила, приведенные к соответствию американским «Правилам международной торговли оружием» (ITAR) и «Правилам экспортного администрирования» (EAR).

На заводе Fab 8 сейчас работает около 3000 человек. GlobalFoundries вложила в это предприятие более $13 млрд, и недавно ее руководство объявило о возможности покупки дополнительной земли для расширения этого завода с целью обеспечения возможности удовлетворения растущего спроса на его продукцию со стороны правительства США и других клиентов.

Потенциальные конкуренты

Заводами в США по производству полупроводниковой продукции владеют и другие компании – к примеру, та же Intel насчитывает 11 американскими фабриками. В обозримом будущем свои заводы на территории США могут построить и иностранные вендоры, в том числе TSMC.

Власти США хотят развивать полупроводниковое производство в своей стране

Как сообщал CNews, TSMC еще в мае 2020 г. выразила готовность к строительству новейшей 5-нанометровой фабрики на американской земле. Об этом ее в рамках переговоров попросили американские власти, стремящиеся перевести полупроводниковое производство в пределы границ своей страны.

Переговоры с TSMC вела администрация Дональда Трампа (Donald Trump) – бывшего президента США, оставившего свой пост в январе 2021 г. О планах Джозефа Байдена (Joseph Biden), сменившего его на должности главы государства, относительно сотрудничества с TSMC, на момент публикации материала информации не было.

Тем временем в России

Российские военные тоже закупают отечественную полупроводниковую продукцию, которая, как и 45-нанометровые чипы GlobalFoundries, производятся по устаревшим нормам. Например, в конце 2018 г. Минобороны России разместило извещение о покупке 500 станций «Эльбрус 801-РС вариант 2» по начальной цене около 410 тыс. руб. за штуку, и столько же станций «Эльбрус 801-РС вариант 3» по цене порядка 391 тыс. руб. за штуку. Эти ПК собираются на базе процессоров «Эльбрус-8С», выпускаемых с 2016 г. по 28-нанометровой технологии (уровень 2010 г.). В мае 2020 г. CNews также писал о тайной закупке Минобороны компьютеров на «Эльбрусах» еще на 195 млн руб.

В России также есть отечественные процессоры линейки «Байкал», в которую входят, в частности, «Байкал-М» и «Байкал-Т1». Оба выпускаются по 28-нанометровым нормам производства. В октябре 2020 г. МВД России запланировало купить 7,77 тыс. ПК на 271,9 млн руб. с предустановленной ОС Astra Linux. Заданные параметры процессоров допускают использование именно «Байкалов».