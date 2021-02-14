Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн

Выступая на ежегодном CNews FORUM, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ «Московской биржи» рассказал о подробностях запуска и перспективах развития первой в России единой платформы личных финансов.

Перспективы платформы личных финансов

Созданная «Московской биржей» первая в России единая платформа личных финансов для граждан в течение 2021 г. расширит свою функциональность с депозитных вкладов на сервисы покупки паев открытых инвестиционных фондов (ОПИФ), покупки облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) и структурных инвестиционных продуктов, а также оформления страховок и кредитов с возможностью управления ими в режиме онлайн.

Об этом в конце 2021 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ «Московской биржи» Григорий Васильев. По его словам, ОПИФ, ОФЗ-н и структурных инвестпродукты — это перспектива II квартала 2021 г., кредиту — III квартала, электронное ОСАГО — IV квартала.

Описываемая платформа finuslugi.ru была запущен 15 октября 2020 г. Она также позиционируется как маркетплейс (возможность удаленной работы с множеством банков), созданный «Московской биржей» по инициативе Банка России. «Платформа контролируется регулятором, все вклады застрахованы государством», — говорится на сайте проекта.

Некоторые подробности проекта

По словам Васильева, запуская платформу, в «Московской бирже» понимали, что ей предстоит взаимодействовать с банками, со страховыми компаниями, с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую происходит аутентификация с «Реесатром финансовых транзакций», продуктом компании «Национальный расчетный депозитарий» НРД, и другими сервисами, другими компаниями.

Григорий Васильев: будем развивать продукт, наши финуслуги, открывать доступ к страховкам, кредитам и к другим сервисам

«И нам нужен был продукт для мониторинга, который бы позволил понимать удовлетворенность наших клиентов, на каком этапе взаимодействия с нами клиенты находятся, а главное — где деньги, потому что это первый вопрос, который задается клиентом, — говорит Васильев. — Мы выбирали из нескольких продуктов. Смотрели и коммерческие, смотрели и опенстек. После нескольких пилотов мы остановились на Dynatrace (американская компания, известная своей ИИ-платформой для мониторинга и оптимизации производительности ИТ-инфраструктуры; — прим. CNews) из-за простоты установки, поддержки из коробки нужных нам технологий и, в общем, возможности большой интеграции».

По заверению топ-менеджера, платформа была развернута в продакшн-контуре за три дня. Два дня заняла подготовка инфраструктуры, открытие доступов, а за день после развертывания система собрала всю информацию, построила диспозицию сервисов и приложений и позволила сразу начать сбор данных об их работе. «Мы получили мониторинг всего стека, — отмечает Васильев. — У нас большая собственная инфраструктура, поэтому оборудование к Dynatrace мы не подключали, но все, что касается уровня виртуализации и выше, мы для этого продукта мониторим, собираем данные и видим проблемы».

Как происходит анализ работы платформы

«Мы видим активность пользователей: кто, куда, на каком устройстве, с какими возможными проблемами столкнулся, — продолжает Васильев. — Сразу видим, какой из микросервисов, из объектов нашей системы дает сбой или работает не совсем корректно. И уже начали строить бизнес-анализ».

По его словам, информация о любой найденной системой проблеме или подозрении на нее сразу выводится на экраны операторов. «Сразу возможно определить, после обновления это произошло или после какого-то другого события, — утверждает топ-менеджер. — Мы сразу видим скорость ответа страниц и сайта в целом, и системы в целом, и конкретных страниц».

В качестве примера быстрой реакции системы Васильев рассказал о том, что когда рекламная команда неожиданно неожиданно убрала с сайта всю рекламу, то команда сопровождения уже через две минуты начала бить тревогу в связи с обрушением трафика.





Выступление Григория Васильева на CNews FORUM 2020

«Мы можем собрать в Dynatrace информацию из наших бизнес-систем для понимания того, сколько и на каком этапе на платформе находится наших наших клиентов, и почему тот или иной клиент подзастрял, и, соответственно, разобраться, подтолкнуть его и помочь, — говорит он. — Мы удовлетворены первым месяцем работы. У нас фактически система не простаивала. Мы сразу видели проблему на самом старте, когда она еще не затронула наших клиентов».

С подробностями доклада Григория Васильева и его презентацией можно ознакомиться по видеозаписи его выступления на CNews FORUM.

Как прошел CNews FORUM 2020

В 2020 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в тринадцатый раз. Впервые для форума организаторами был освоен новый формат — значительная часть мероприятия прошла в онлайн-режиме.

В ходе форума состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».

Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев посвятил доклад перспективам цифрового профиля гражданина Директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин описал аспекты цифровой трансформации в условиях пандемии Региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин остановился на теме будущего управления данными Директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков назвал свой доклад «Почему мы не боимся BigTech» CTO SberCloud Федор Прохоров рассказал об эволюции сервисов на российском облачном рынке Директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов в режиме онлайн выступил на тему положения дел и будущего ИТ в атомной отрасли Глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков рассказал о ключевом бизнес-кейсе в эпоху всеобщего онлайна Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассуждал о том, готовы ли мы к экосистемам и маркетплейсам CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко описал, как ИТ-отрасль адаптировалась под потребности рынка Директор по ИТ в НПФ Сбербанка Андрей Педоренко рассуждал о вызовах ИТ-трансформации в рамках развития экосистемы Менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев посвятил доклад ускоренному развитию бизнеса через преобразование ИТ-систем Директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов говорил о цифровой эволюции в эпоху цифровой революции Директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов привел примеры повышения эффективности за счет ИТ-проектов в своей компании За лучший платформенный сервис года — SberCloud.Advanced — награду получил заместитель гендиректора по ИТ SberCloud Федор Прохоров Лучшей российской технологией участники форума определили сервис виртуальных ведущих dictor.mail.ru Награду от лица Mail.ru принял менеджер проекта dictor.mail.ru Георгий Шершнев За цифровой профиль гражданина замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев получил награду как за цифровой сервис года За наградой в номинации «Экспансия года», доставшейся по итогам голосования участников форума системам компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей компании NtechLab, на сцену поднялся ее гендиректор Андрей Теленков Офисным пакетом года стал «Р7-офис», награда за который была вручена гендиректору компании-разработчика «Новые коммуникационные технологии» Наталии Агафоновой Голосовать за разработчиков в конкурентных номинациях можно было с помощью QR-кода Редкие невиртуальные гости форума оставили себе память о нем в виде фотографий. До встречи в следующем году Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ

В пленарной части CNews FORUM помимо Григория Васильева выступили заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.