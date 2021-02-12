Разработчик онлайн-касс для «Атола» взялся за диагностику рака с помощью ИИ

Медицинский стартап

Как стало известно CNews, предприниматель Александр Нинбург запустил в России технологический стартап Onecell. Компания занимается разработкой одноименного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для диагностики раковых заболеваний.

Onecell – это телемедицинская платформа с искусственным интеллектом и уникальным оборудованием для диагностики в онкопатологии, аналогов которой, по заявлению представителей компании, в России нет. Важной особенностью проекта стало создание комплексного продукта для цифровизации и распознавания в онкопатологии. В проекте приняли участие медики, ученые и ИТ-специалисты из России, Израиля и Норвегии.

«Используя технологии искусственного интеллекта Onecell, мы нашли способ превращать стекла с образцами биопсии в структурированные данные, – рассказывает о проекте Нинбург. – Это позволяет осуществлять цифровой поиск аналогичных изображений среди всех медицинских учреждений».

Камера из состава ПАКа Onecell

В настоящее время пилотные проекты с использование Onecell запущены в трех лабораториях, в том числе и в крупнейшем федеральном онкологическом центре в России НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

По заявлению представителя компании, суммарный объем инвестиций в проект составляет $6 млн. Часть из этих средств получена от серийного венчурного инвестора, который специализируется на технологических решениях. Имя инвестора и параметры сделки в Onecell не раскрывают, отмечая что ранее он вкладывал средства в другой проект Александра Нинбурга – платформу для автоматизации микро- и малого бизнеса «Атол Sigma» – с последующим успешным выходом из него. Также в проекте собственные средства основателей Onecell, рассказали CNews в компании. В команде Onecell сейчас 45 человек, включая 11 патологоанатомов. Создание продукта заняло чуть меньше года. В ближайших планах компании масштабироваться на всероссийский уровень и занять лидирующие позиции на рынке диагностики онкозаболеваний, который, по оценке Onecell, составляет более $1 млрд в год только в России.

Напомним, что в 2019 г. компания «Атол» представила линейку решений под брендом Sigma, созданную специально для малого бизнеса в сфере общественного питания, услуг и торговли. Оно включало смарт-терминал с простой программой для трех типов бизнеса, встроенный фискальный накопитель и контракт оператором фискальных данных, личный кабинет «Sigma облако» с ключевыми показателями бизнеса.

Что представляет собой ПАК

Программно-аппаратный комплекс, разработанный Onecell, включает оборудование, телемедицинскую платформу и инструменты искусственного интеллекта. Оборудование, как утверждают в компании, позволяет превратить любой лабораторный микроскоп в цифровой, а отсканированные изображения рассматривать с увеличением в 400 раз.

Оборудование Onecell превращает любой микроскоп в цифровой

С помощью уникальной камеры телемедицинская платформа позволяет врачам-патологам ставить диагнозы и проводить телепатологические консультации независимо от местонахождения.

Технологии искусственного интеллекта задействованы в инструментах принятия врачебных решений на платформе Oneсell и призваны облегчить работу медицинских специалистов, но не заменить их. ИИ позволяет осуществлять поиск похожих случаев по структуре изображений, сегментировать ткани и осуществлять подсчет гистохимических маркеров. По словам представителя Onecell, на данный момент база изображений для обучения ИИ содержит более 100 тыс. образцов и постоянно пополняется новыми.

Полных аналогов нет

В разговоре с CNews представитель Onecell заявила, что о существовании точных аналогов ПАКа компании не известно. Схожие по назначению и функциональности компоненты на рынке все же представлены, однако стоят значительно дороже. Так, рыночная стоимость альтернативы сканеру из комплекта Onecell, по словам представителя компании, варьируется в диапазоне 10-45 млн руб., в то время как устройство Onecell оценивается примерно в 2 млн руб.

Интерфейс телемедицинской платформы Onecell

Аналог телемедицинской платформы для патологов может стоить от полумиллиона до нескольких миллионов долларов – в такую сумму, к примеру, обходится внедрение продукта шведской компании Sectra в одно медицинское учреждение, отмечают в Onecell.

ИИ Onecell, натренированный на сотне тысяч образцов, помогает в исследовании биоматериалов

Что же касается системы искусственного интеллекта, здесь ориентиром можно считать стартап Paige.ai, поясняют в Onecell. Американская компания привлекла $195 млн и вывела на рынок два сертифицированных ИИ-продукта.

Проблемы онкодиагностики

Каждый год огромное количество людей получает неверные патологические диагнозы. Только в США, по данным исследования BMJ Quality & Safety, это число достигает 12 млн взрослых в год, то есть каждый 20 взрослый. Согласно исследованию 2017 г., которое провели на базе клиники Майо в Рочестере (штат Миннесота, США) из всех пациентов, обращавшихся за вторым мнением по своему случаю, только 12% получили подтвержденный диагноз, 88% пациентов получали уточненный или вовсе измененный диагноз, 21% – полностью измененный, 67% – уточненный диагноз – ложноположительный или ложноотрицательный.

В такой ситуации искусственный интеллект и цифровые технологии могут оказаться одним из вариантов решения данной проблемы. Если в некоторых европейских странах уже появилась цифровая онкопатология, то в России полностью аналоговая инфраструктура для взаимодействия между патологами, подчеркивают в Onecell. При этом дефицит патологоанатомов в стране уже сейчас более 50%, а через 20 лет прогнозируется дефицит на уровне 70%.

«Предлагаемая система с искусственным интеллектом позволяет нам в полной мере реализовать телепатологию, в том числе концепцию второго мнения, обеспечить доступ к базе клинических данных и морфологических изображений, реализовать непрерывное профессиональное образование для патологов, оптимизировать маршрутизацию гистологического и цитологического материала с возможностью исключить из этой цепочки пациента, контролировать качество и собирать релевантные статистические данные», – отмечает Анна Артемьева, к. м. н, заведующая патологоанатомическим отделением, руководитель научной лаборатории морфологии опухолей, доцент отдела учебно-методической работы НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, член экспертного совета Onecell.