«Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов

«Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, РФПИ, Mail.ru Group и китайская Ant Group создали два совместных предприятия для развития платежных и финансовых сервисов в России. В них войдут, в том числе, банк «Раунд» и платежные системы «Деньги.Mail.ru», VK Pay и Inplat.

СП «Мегафона», Mail.ru и Ant Group

«Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и китайская Ant Group объявили о достижении обязывающих соглашений о создании двух совместных предприятий (СП) для развития финансовых и платежных сервисов в России. Принципиальная договоренность между сторонами о создании СП по развитию цифровых платежных решений была достигнута еще в 2019 г., но до сих пор она не носила обязывающего характера.

Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд руб. Речь идет о 100% долей в РНКО «Деньги.Мэйл.ру» и платежной системе Vk.pay (создана входящей в Mail.ru Group социальной сетью «Вrонтакте»). Обе системы продолжат выполнять роль платежных и финансовых инструментов в экосистеме Mail.ru Group.

В результате в платежном СП Mail.ru Group станет крупнейшим акционером с долей 40%. В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн руб., получив в обмен на это долю размером 5,95%. Доли остальных партнеров в обоих СП не раскрываются. Известно только, что после завершения сделки совокупная доля российских партнеров в обоих предприятиях будет превышать 50%.

«Мегафон», USM, РФПИ и китайская Ant Group создают два совместных предприятия

USM внесет в финансовое СП средства и активы, в том числе 100% долей в банковском холдинге АСК «Ренессанс», банке «Раунд» и платежной системе InPlat. Другие акционеры — РФПИ, «Мегафон» и Ant Group — внесут в оба СП денежные средства и активы, перечень которых не раскрывается.

Как связаны друг с другом участники новых СП

Отметим, что USM является единственным акционером «Мегафона». Контролирующим акционером Mail.ru Group выступает компания «МФ технологии», которая принадлежит «Мегафону», USM, Сбербанку и «Ростеху». «МФ технологии» владеют в Mail.ru Group голосующей долей размером 58,9% и экономической долей размером 5,2%. «Мегафон» владеет в «МФ технологиях» 45% акций, Сбербанк — 36%, USM — 9%, «Ростех» — 10%.

Банк «Раунд» исторически принадлежал холдингу «Металлинвест» Алишера Усманова. Затем банк перешел к партнеру Усманова — Леону Семененко, затем после череды смены владельцев вновь вернулся к Усманову: сейчас USM владеет банком через упомянутый холдинг АСК «Ренессанс». В 2016 г. банк «Раунд» вместе с «Мегафоном» запустил банковскую карту, привязанную к счетам абонентов оператора.

Платежная система Inplat была создана программистом Антоном Мордвинцевым и обеспечивает прием SMS-платежей на таких сайтах как «Одноклассники», «Вконтакте» (оба принадлежат Mail.ru Group) и др. Inplat сотрудничает с банком «Раунд». В 2017 г. Mail.ru Group за 640 млн руб. приобрела 17,8% долей в Inplat.

Ant Group владеет китайской платежной системой Alipay. Компания аффилирована с холдингом Alibaba, владеющим торговой площадкой AliExpress.

Как начиналось партнерство «Мегафона», Mail.ru и Alibaba

Впервые о партнерстве между Mail.ru Group, «Мегафоном», USM, РФПИ и Alibaba в сфере электронной коммерции было объявлено в 2018 г. Соглашение было финализировано в 2019 г., после чего было образовано совместное предприятие «AliExpress Россия».

Тогда стороны договорились, что Alibaba внесет в новое СП $100 млн и передаст ему российский бизнес, принадлежащих группе торговых площадок AliExpress и Tmail. Китайская группа получила в совместном предприятии экономический интерес в размере 55,7% и голосующий интерес в размере 49,9%.

«Мегафон» обменял принадлежавшую ему экономическую долю размером 10% в Mail.ru Group на экономическую долю размером 24,3% в «AliExpress Россия». Эта доля эквивалента 30,2% от общего числа голосов «AliExpress Россия».

Mail.ru Group передала новому предприятию свою площадку для электронной коммерции Pandao и вложила в «AliExpress Россия» $182 млн. Экономическая доля Mail.ru Group в СП составила 15%, голосующая — 18,7%.

РФПИ вложил в совместное предприятие $100 млн, получив голосующую долю в нем в размере 5%. Эта доля эквивалента 1,2% от общего числа голосов. Тогда же РФПИ получил опционы на выкуп у Alibaba Group экономической доли размером 7,9% в «Aliexpress Россия» за $194 млн и на выкуп еще 4% данного СП у «Мегафона».

Недавно РФПИ реализовал опцион на выкуп 7,9% «AliExpress Россия» у Alibaba Group. Соответственно, экономическая доля Alibaba Group в «AliExpress Россия» уменьшилась до 47,8%, голосующая — до 47,6%. Экономическая доля РФПИ увеличилась до 12,9%, голосующая — до 9,6%.

