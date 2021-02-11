В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете

Госдума приняла закон о введении штрафов за неисполнением требований закона «О суверенном интернете» и закона о запрете цензуры в интернете. Размер штрафов составит до 6 млн руб. Также для владельцев точек обмена трафиком возможно наказание в виде приостановления работы сроком до 90 дней



Штрафы для операторов и интернет-ресурсов

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о штрафах за несоблюдение требований закона «о суверенном интернете». Документ в виде поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был внесен в конце 2020 г. главой комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.

В ходе второго чтении документ был расширен штрафом за несоблюдение требований принятого в конце 2020 г. закона о противодействию цензуре в интернете. Речь идет о поправках в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Таковыми нарушителями могут быть признаны владельцы ресурсов в интернете, используемых гражданами России, в случае ограничения ими распространения пользователями интернета общественно значимой информации на территории России, в том числе в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или организаций.

Депутаты определили суммы штрафов за цензуру в Сети и несоблюдение закона «о суверенном интернете»

Также владельцы ресурсов в интернете могут быть признаны нарушителями в случае установления ими иных ограничений, нарушающих право граждан России на свободное получение информации. Решения о признании такого нарушения принимает Генпрокуратура. По сути, речь идет о запрете социальным сетям, видеохостингам и пр. дискриминировать сообщения, посты, ролики и т. д., общественно важные для россиян.

До 3 млн руб штрафа за цензуру в интернете

Согласно принятому сейчас закону, за неисполнением владельцем информационного ресурса предупреждения об устранении указанных выше нарушений предусмотрен штрафа для юрлиц в размере от 600 тыс. до 1 млн руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для физических лиц — в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение размер штрафа для юрлиц составит от 1 млн до 3 млн руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для физических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Что такое закон «О суверенном интернете»

Так называемый закон «О суверенном интернете» был принят в 2019 г. Согласно нему, в случае возникновения угроз управления российским сегментом интернета Роскомнадзор будет вводить централизованное управление сетями связи. В случае введения такого управления Роскомнадзор будет устанавливать правила маршрутизации сообщений электросвязи, которые отправляются внутри России.

Субъектами такого управления станут операторы связи, владельцы технологических сетей связи, владельцы трансграничных магистральных каналов связи, собственники точек обмена трафиком (IX), организаторы распространения информации в интернете (ОРИ, сайты и сервисы для общения), обладающие собственными номерами автономных подсетей (AIS), и иные лица, обладающие номерами AIS.

Указанные лица должны размещать на территории России технические средства, предназначенные для централизованного управления. Операторы связи также должны будут устанавливать специальное оборудование для противодействия технологическим угрозам, работой которого также будет управлять Роскомнадзор в случае введения централизованного управления. В таком случае данное оборудование также будет отвечать за блокировку доступа к запрещенным сайтам.

Кроме того, закон ввел регулирование деятельности владельцев трансграничных каналов связи и точек обмена трафиком: они должны будут сообщить Роскомнадзору о начале своей деятельности. Также Роскомнадзор создаст реестр IX. Операторы связи и иные владельцы собственных AIS должны будут общаться с иными владельцами AIS только с помощью IX из данного реестра.

Владельцы точек обмена трафиком должны подключать только операторов связи или иных лиц, которые выполняют требованию по взаимодействию с СОРМ (Система оперативно-технических мероприятий; обеспечивает взаимодействие операторов связи с правоохранительными органами).

Также вводится регулирование деятельности владельцев технологических сетей связи. Они должны будут, как и операторы связи, устанавливать у себя оборудование системы «Ревизор», обеспечивающей Роскомнадзору контроль над исполнением блокировок запрещенных сайтов.

Еще одно требование закона состоит в том, что оператора связи, владельцы технологических сетей связи и иные лица, обладающие номерами AIS, должны будут выполнять требования к техническим средствам системы DNS (определяет соответствие доменов IP-адресам) и к техническим средствам связи, используемым при взаимодействии с другими сетями. Также указанные лица должны будут сообщать Роскомнадзору сведения об имеющихся у них номерах автономных систем, инфраструктуре своих сетей, используемых средствах DNS, правилах маршрутизации сообщений электросвязи и т. д.

До 6 млн руб штрафа за неустановку оборудования СОРМ

В новом законе самый высокий размер штрафа установлен за неисполнение собственником технологических сетей связи, имеющих номер AIS, обязанности по установке оборудования СОРМ. Штраф для юрлиц составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для юрлиц составит от 2 млн до 6 млн руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Приостановление работы точек обмена трафиком сроком до 90 дней

Для владельцев точек обмена трафиком, помимо штрафа, возможно наказание в виде приостановления работы. За нарушение собственником точки обмена трафиком требований к ее функционированию штраф для юридических лиц составит от 30 тыс. до 150 тыс. руб., либо возможно административное приостановление работы сроком до 90 дней. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

За подключение владельцев точек обмена трафиком сетей связи, не выполняющих требования по СОРМ, штраф для юрлиц составит от 60 тыс. до 300 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для обоих видов субъектов предпринимательской деятельности возможен также штраф в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Для должностных лиц штраф за подобные правонарушения составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

За неисполнение владельцем точки обмена трафиком требования об уведомлении Роскомнадзора о начале своей деятельности штраф для юрлиц составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Миллионный штраф за невыполнение требований закона «О суверенном интернете»

При невыполнении операторами связи требований об установке оборудования суверенного интернета штраф для юрлиц составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для юрлиц составит от 600 тыс. до 1 млн руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

За невыполнение требований об установке оборудования системы «Ревизор» операторами связи и владельцами технологических сетей штраф для юрлиц составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для юрлиц составит от 600 тыс. до 1 млн руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

За нарушение операторами связи, владельцами технологических сетей, владельцами ОРИ требований по использование точек обмена трафиком, включенных в соответствующий реестр Роскомнадзора, штраф для юрлиц составит от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для юрлиц составит от 800 тыс. до 1 млн руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

За неисполнением операторами связи, владельцами технологических сетей, владельцами ОРИ обязанностей по соблюдение установленных Роскомнадзором требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие с другими сетями связи, штраф для юрлиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

За неисполнение операторами связи, владельцами технологических сетей, владельцами ОРИ, обязанностей, установленных регулятором в части технических средств DNS, для юрлиц установлен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для юрлиц составит от 60 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Штрафы за невыполнение требований о централизованном управлении сетями связи

За нарушение требований о централизованном управлении сетями связи в части невыполнения требований Роскомнадзора штраф для юрлиц составит от 40 тыс. до 120 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

За нарушение требований о размещении на территории России технических средств связи, обеспечивающих централизованное управление сетями связи, штраф для юрлиц составит от 16 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

За нарушение лицами, участвующими в централизованном управлении сетями связи, правил маршрутизации сообщений электросвязи штраф для юрлиц составит от 20 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 2 тыс. до 8 тыс. руб.

За непредоставление операторами связи, собственниками технологических сетей связи, собственниками трансграничных каналов связи, владельцами AIS сведений в Роскомнадзор о структуре своих сетей штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. За повторное нарушение штраф составит от 10 тыс. до20 тыс. руб.