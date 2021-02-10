Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео

Автобус подан!

В первом полугодии 2021 г. в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО, «Новая Москва») власти города планируют запустить пробную эксплуатацию сервиса персонализированных автобусных перевозок по требованию. Сообщение об этом от имени заммэра Москвы Максима Ликсутова появилось в Телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Проект, запускаемый в экспериментальном режиме совместно с «Камазом», предусматривает возможность заказа автобуса через мобильное приложение «Московский транспорт». Там необходимо указать место отправления и назначения, после чего приложение сообщит время и место остановки автобуса, а также ориентировочное время прибытия в пункт назначения.

Авторы проекта подчеркивают, что это не замена, а дополнение к метро, МЦД и другим магистральным маршрутам наземного транспорта в рамках развития городской концепции MaaS (Mobility-as-a-Service, «транспорт как сервис»), наряду с велопрокатом, каршерингом и такси. В рамках эксперимента предполагается задействовать автобусы средней и малой вместимости – в среднем на 8-16 посадочных мест.

Цена поездки будет определена позже – после анализа опыта других городов (за рубежом), где такая система уже работает и персонализированные автобусные поездки обходятся примерно в 1,5-2 раза дороже проезда на городском транспорте, но в любом случае ожидается, что это будет «значительно дешевле такси».

Оплата сервиса будет производиться заранее, исключительно через мобильное приложение – то есть, водитель «вообще не будет принимать деньги», говорится в сообщении.

Как это работает

Авторы проекта отмечают, что сервисы «транспорт-по-требованию» для персонализированных перевозок уже появились в ряде крупных зарубежных городов. Например, подобный сервис в Лондоне называется Dial-a-Ride, в Берлине – BerlKönig, в Дубае – Bus on Demand, в Нью-Йорке – Via.

В «Новой Москве» испытают сервис заказа автобуса через мобильное приложение

«Новая Москва» выбрана для проведения эксперимента по той причине, что сейчас там затруднительно запустить полноценную сеть маршрутов наземного транспорта: «дороги слишком узкие для больших автобусов, жилые кварталы распределены неравномерно, а расстояния между ними огромны», – говорится в сообщении Дептранса Москвы. При этом среди жителей востребован транспорт, который сможет подвезти до метро, пригородных станций и МЦД.

По задумке проекта, сервис персонализированных автобусных перевозок по требованию позволит строить гибкие маршруты по ситуационным спонтанным потребностям жителей, что особенно важно для отдаленных районов. За рубежом подобный сервис зачастую применяют для перевозок школьников и маломобильных жителей, говорится в сообщении Дептранса Москвы.

Для сервиса вызова автобуса уже установлен ряд критериев. Например, ожидание транспорта не должно составлять более 30 минут, при этом заказанный автобус должен останавливаться не далее 500 метров от места заказа. Кроме того, сервис также будет определять гарантированное время поездки. Так, если система указала продолжительность поездки 20 минут, водителю перестают поступать заказы на изменение маршрута, которые могут увеличить время в пути.

Перспективы развития сервиса

В рамках пилотного тестирования сервиса будет произведено тестирование всех возможностей перевозок по требованию и проведен анализ спроса с учетом пожеланий пользователей, отмечается в сообщении.

На следующем этапе в Дептрансе Москвы планируют вместе с представителями Депобразования столицы рассмотреть «возможность запуска таких перевозок для школьников». Кроме того, потенциальных пользователей сервиса приглашают принять участие в создании этого вида транспорта и присылать предложения и идеи в чат-бот ведомства.

На перспективу ожидается, что услуга заказа персонализированных автобусных перевозок по требованию будет внедрена в мобильное приложение «Московский транспорт» на постоянной основе в качестве одного из сервисов концепции MaaS.