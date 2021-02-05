МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей

МВД задумало добавить в фирменное мобильное приложение функцию «Антимошенник» для защиты от спам-вызовов. На ее разработку ведомство выделило почти 63 млн руб., и ей потребуется доступ к контактам пользователей, хотя другие подобные сервисы такое разрешение не запрашивают. Зачем МВД понадобились эти данные, представители ведомства не уточняют.

МВД заинтересовалось контактами россиян

Министерству внутренних дел России (МВД) потребуется доступ к телефонным книжкам в смартфонах россиян. Он будет необходим для работы новой функции фирменного приложения ведомства, позволяющей бороться со спам-вызовами и звонками мошенников.

Приложение МВД позволяет экстренно вызвать полицию в случае необходимости, а функция блокировки спам-звонков в нем пока не реализована. Ведомство объявило конкурс на ее разработку и внедрение в мобильную утилиту – 4 февраля 2021 г. на сайте госзакупок появился тендер с начальной (максимальной) ценой контракта 62,9 млн руб. Крайний срок подачи заявок на участие – 1 марта 2021 г., а дата определения победителя пока не установлена. Согласно сопроводительной документации к госзакупке, подрядчик должен будет выполнить все условия контракта в течение 280 дней (около девяти месяцев) с момента его подписания.

Что понадобилось МВД

Документация к госзакупке МВД гласит, что Министерству потребовался модуль «Антимошенник», который будет осуществлять «блокировку входящих звонков, SMS, MMS с телефонных номеров, сведения о которых содержатся в подсистеме ИБД-Ф “Дистанционное мошенничество”». Этот модуль требуется встроить в официальное мобильное приложение МВД.

Десятки миллионов на апдейт для приложения

После запуска «Антимошенник» будет соединяться с информационной системой (ИС) российской полиции, но не напрямую – для этого он будет использовать некий сторонний сервер, подробностей о котором в сопроводительной документации к госзакупке на момент публикации материала не было.

Получив новый модуль, приложение МВД сможет отслеживать все входящие вызовы и сравнивать звонки с неизвестных номеров со списком номеров мошенников. При обнаружении совпадения приложение выдаст предупреждение о спам-вызове.

Необоснованное требование

Для работы любого сервиса, отслеживающего входящие вызовы, разрешение на доступ к контактам пользователя не является обязательным. Приложение может перехватывать номер любого входящего номера, сравнивать его с имеющимися в базе данных номерами и выдавать предупреждение в случае выявления совпадения. Таким образом, если приложение запросит доступ к записной книжке, его можно будет отклонить без потери функциональности.

МВД не раскрывает истинных причин заинтересованности в слежке за контактами граждан

На основе этого остается непонятным, для чего МВД требуется доступ именно к контактам россиян. Редакция CNews направила запрос в ведомство, но на момент публикации материала его представители ответить на него не смогли.

4 февраля 2021 г. CNews писал, что власти хотят разрешить силовикам без судебного ордера получать доступ к информации о местоположении пользователей, а также об объемах и стоимости услуг, оказанных операторами связи. Под «объемом услуг», вероятно, будет подразумеваться информация о направлениях вызовов. Такой законопроект подготовило Минцифры России.

Фирменное приложение МВД

Собственным мобильным приложением российское Министерство внутренних дел обзавелось 31 марта 2014 г., когда вышла его первая версия под ОС Apple iOS. Релиз его Android-версии состоялся 14 мая 2014 г.

Приложение МВД в версии для Android

На момент публикации материала количество скачиваний приложения из Google Play перевалило за 500 тыс., но при этом его рейтинг составлял лишь 3,6 балла из 5. В последний раз Android-версия утилиты обновлялась 11 июля 2019 г. Версия для iPhone не получала обновления еще дольше – последний апдейт вышел 24 мая 2018 г. Рейтинг приложения в Apple App Store – 4,5 из 5.

Потенциальная польза от приложения

Запуск «Антимошенника» в составе мобильной утилиты МВД может снизить число мошеннических вызовов. Такого мнения, пишет «Коммерсант», придерживается, в частности, директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

Действительно, в России постоянно растет как число звонков от мошенников, так и количество людей, потерявших деньги после таких вызовов. CNews писал, что в конце января 2021 г. злоумышленники обманным путем выманили у жителя Москвы 600 тыс. руб., позвонив ему и представившись сотрудниками банка. И это далеко не единичный случай, потому что подобные звонки чаще всего совершают заключенные российских тюрем, а закона, позволяющего блокировать сотовую связь в местах заключения, в России до сих пор нет – его рассмотрение застопорилось на первом чтении в Госдуме.

В то же время пользователи могут не оценить новую функцию приложения МВД, на которую Министерство собирается потратить более 62 млн руб. В мире существует множество полноценных сервисов такого рода, не раскрывающих контакты россиян силовикам и не требующих к ним доступа. Яркий пример – функция «Антиспам» в составе всех современных смартфонов Xiaomi. Она встроена прямо в прошивку и позволяет блокировать все сомнительные вызовы и SMS. Аналогичная функция есть и в штатной «звонилке» современных версий Android.

Штатный антиспам в смартфонах Xiaomi

Другими словами, пользоваться приложением МВД для защиты от мошенников не обязательно. Кроме того, современные версии Android и iOS позволяют блокировать любым приложениям доступ к отдельным компонентам смартфона, в том числе и к записной книжке.