Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда

Минцифры подготовило законопроект – поправки к закону «О связи», изменяющие статью «Тайна связи». Нововведение даст силовым органам возможность запрашивать у операторов связи данные о местоположении россиян без разрешения суда. Ряд экспертов считает, что принятие этого законопроекта уничтожит тайну связи как таковую, а другие утверждают, что силовики получают такие данные без обращения в суд и сейчас.

Новый законопроект для слежки за россиянами

Минцифры России разработало новый законопроект, частично лишающий всех россиян тайны связи, гарантированной им Федеральным законом «О связи». Документ предусматривает, что это понятие не будет распространяться на данные о местоположении смартфонов абонента, что позволит третьим лицам, в том числе и представителям силовых структур, получать к ним доступ без получения на то разрешения суда.

Помимо этого, согласно документу, без ордера силовикам будут доступны еще сведения об объемах и стоимости услуг, оказанных операторами связи. Под этим, вероятно, будет подразумеваться информация о направлениях вызовов.

Текст законопроекта первым опубликовал Telegram-канал «Ордерком», его подлинность CNews подтвердил представитель Минцифры.

В Минцифры нашли обоснование необходимости нового документа. Его представители сообщили CNews, изменения в законе «О связи» «позволит упростить поиск пропавших людей».

Отказ от смартфонов пользу обычных мобильников от слежки не спасет

Тайна связи – это ст. 63 ФЗ №126 «О связи» от 7 июля 2003 г. В этой статье сказано, помимо прочего, что «операторы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи», и что все сведения, подпадающие под действие этой статьи, операторы могут выдавать третьим лицам исключительно на основании решения суда. Если такого решения нет, то доступ к этой информации есть непосредственно у ее отправителей и получателей, а также у их уполномоченных представителей, «если иное не предусмотрено другими федеральными законами».

Что меняет законопроект

Документ, разработанный Минкомсвязи, добавит в ст. 63 закона «О связи» дополнительный, пятый пункт. Он звучит так: «Сведения, используемые в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием (оконечным оборудованием), и содержащие данные об объемах, стоимости оказанных услуг связи, а также сведения радиоэлектронных средств оператора связи с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи, указывающие положение пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность» (орфография сохранена – прим. CNews).

Комментарий Минцифры

Представители Минцифры сообщили CNews, что в России ежегодно теряются десятки тысяч людей. «Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», – отметил замглавы Минцифры Олег Иванов.

«Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы», – добавил Олег Иванов.

«Законопроект соблюдает нормы законодательства по персданным, так как координаты местоположения не являются пересданными. Доработанный Минцифры законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ФОИВы, затем будет представлен на общественное обсуждение», – подытожил замглавы Минцифры.

Две стороны одной медали

Минцифры, продвигая новый законопроект, утверждает, что предложенные в нем изменения упростят поиск пропавших людей, но в необходимости его принятия уверены не все. Например, исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев сообщил «Коммерсанту», что, получив данные о местоположении абонентов, силовики запросто смогут отследить все передвижения каждого конкретного россиянина. Дмитрий Липин, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, рассказал «Коммерсанту», что правоохранительные органы и сейчас могут получить доступ к информации о местоположении мобильных устройств без решения суда, несмотря на то, что в закон «О связи» такую возможность им не предоставляет. По его словам, данный вопрос «находится в юридически серой зоне», а Минцифры «просто хочет устранить пробел в регулировании».

С чего все началось

Законопроект Минцифры – не единственный документ, предусматривающий возможность отслеживания местоположения людей без их оповещения с целью упрощения поиска пропавших без вести. В сентябре 2018 г. на рассмотрение в Госдуму был направлен законопроект № 546865-7, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения сведений, передаваемых оператором связи)».

На момент публикации материала он прошел только первое чтение, состоявшееся 25 сентября 2019 г., тоже упрощающий силовым структурам доступ к данным о местоположении россиян.

25 июня 2020 г. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с членами Общественной палаты седьмого состава, на которой была зафиксирована необходимость доработки данного законопроекта. Член Общественной палаты Григорий Сергеев, директор автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей», в рамках этой встречи заявил: Ежедневно пропадают люди в природной среде с мобильными телефонами, это десятки случаев в день. В летнее время мы зачастую успеваем, в зимнее время – нет, а у нас холодная северная страна. Вы давали поручение по решению этого вопроса, чтобы можно было определить мобильный телефон и быстро найти человека, но, к сожалению, до конца это поручение не реализовано. В Государственной Думе лежит важный для нас закон, прошедший первое чтение по этой тематике, «112» приведена в режим, когда может определять примерное местоположение, но в природной среде это работает очень неточно, и нужны новые меры».

Над изменениями к закону о связи власти работали на протяжении нескольких лет

Ответственными за выполнение поручения по доработке законопроекта были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Доклад им необходимо было предоставить до 1 ноября 2020 г.