«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей

Новую единую систему обеспечения информационной безопасности для ЦОДа «Гознака» создаст компания «Компьюлинк», выступив единственным участником 200-миллионного тендера заказчика и снизив начальную цену договора на 915 руб.

ИБ-система для ЦОДа «Гознака»

Как выяснил CNews, проектом создания единой системы обеспечения информбезопасности ЦОДа «Гознака» займется компания «Компьюлинк». Она стала победителем тематического тендера госорганизации, который стартовал 11 января 2021 г. в формате конкурса в электронной форме, а завершился 4 февраля 2021 г.

Максимальная начальная цена договора была выставлена на уровне 200 млн руб. Заявки от соискателей принимались до 28 января. По истечении этого срока «Компьюлинк» оказался единственным претендентом на господряд.

На этом основании тендерная комиссия официально признала конкурс несостоявшимся, однако приняла решение подписать договор с «Компьюлинком» (закупочное законодательство это позволяет) — по предложенной в его заявке цене. В данном случае речь идет о сумме в 199 999 085 руб. То есть интегратор снизил начальную цену на 915 руб.

Причину столь малого снижения на конкурсе, на котором могло оказаться несколько конкурентов, представители «Компьюлинка» к моменту публикации материала пояснить CNews не смогли.

Безопасностью ЦОДа «Гознака» займется «Компьюлинк»

Впрочем, по условиям конкурса, цена выступала не единственным критерием оценки заявок претендентов. Ей был присвоен коэффициент 40, в то время как еще 52 балла соискатель мог получить за свою квалификацию, а еще 8 за наличие сертификатов, подтверждающих функционирование на предприятии исполнителя системы менеджмента качества ISO 9001.

В отношении квалификационного параметра можно добавить, что он включал опыт выполнения аналогичных работ с сопоставимыми объемами за последние 2 года, а также наличие персонала с различными сертификатами компаний Cisco, «Лаборатории Касперского» и др.

Добавим, что в целом на госконкурсах нестоймостные критерии оценки заявок по удельному весу сильно превосходят ценовые достаточно часто, поэтому весьма распространена ситуация, когда претенденты на договор не снижают начальную цену контракта вовсе.



По условиям договора весь фронт предполагаемых работ «Компьюлинку» теперь предстоит осуществить до 30 ноября 2021 г.

Московский ЦОД «Гознака»

Непосредственным заказчиком работ в конкурсной документации указана Московская типография «Гознака». Местом же поставки товаров и выполнения работ прописан адрес этой организации: Москва, проспект Мира, дом 105. Из этого можно сделать вывод, что речь в проекте идет о московском ЦОДе «Гознака» на базе упомянутой типографии, а не о площадке в Санкт-Петербурге.

Судя по данным на сайте Московской типографии «Гознака», этот ЦОД был запущен в 2013 г. Тогда, в рамках первой его очереди было организовано предоставление услуг, связанных с размещением на технологической базе ЦОД комплексов программно-аппаратных средств органов госвласти и внебюджетных фондов.

Вторая очередь была ЦОДа была сдана в эксплуатацию в 2014 г. В том же году успешно прошел сертификацию консалтинговой компании Uptime Institute по уровню надежности Tier III.

Некоторые подробности предстоящего проекта

Как следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок, в ходе проекта подрядчику потребуется обследовать существующую инфраструктуру, разработать техническое решение и документацию на систему, разработать проектную и рабочую документацию, поставить заказчику оборудование и ПО системы, осуществить пуско-наладку, протестировать оборудование и аттестовать систему по требованиям нормативных документов по информационной безопасности.

Среди упомянутого оборудования отметим семь 36-ядерных серверов Dell с частотой 2,3 ГГц, 96 ГБ оперативной памяти и 7,2 ТБ дискового пространства, два шестиядерных сервера Dell с частотой 3,8 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти, маршрутизаторы Cisco Catalyst 3850 и Cisco Nexus 93108TC-EX, программно-аппаратный комплекс «Соболь», идентификатор Rutoken ЭЦП и пр.

Несколько фактов о «Гознаке»

«Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспедиция заготовления государственных бумаг». Акционерное общество «Гознак», полностью принадлежащее России, на своих мощностях ежегодно производит 11 тыс. тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд экземпляров банкнот, 3,5 млрд монет, до 40 млн паспортов, от 30 до 45 млн почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции.

В состав «Гознака» входят восемь предприятий-филиалов: «Московская печатная фабрика», «Пермская печатная фабрика», «Московская типография», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика», «Краснокамская бумажная фабрика», «Московский монетный двор», «Санкт-Петербургский монетный двор», «Научно-исследовательский институт».