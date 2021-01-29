Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников

Минпросвещения закупит образовательный контент в виде видеоигр, аудиокниг, и видеороликов в рамках госпроекта «Российская электронная школа» для учеников 1-11 классов. На это будет выделено 800 млн руб., но участники рынка считают, что инициатива является «бессмысленной тратой денег», и что лишь немногие компании в России способны предоставить властям образовательный контент в том объеме, который указан в госзакупке.

Миллионы на видеоигры

Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образовательного контента для российских школьников. Это будут, помимо прочего, видеоролики, квесты, подкасты и даже компьютерные игры. Заказчиком выступил принадлежащий Министерству Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО), а начальная сумма контракта составляет 800 млн руб.

Конкурс был объявлен 31 декабря 2020 г., заявки от участников будут приниматься до 1 марта 2021 г., а победителя ФИЦТО планирует объявить 5 марта 2021 г.

Сам Институт был основан сравнительно недавно – лишь в июле 2020 г. Его глава Людмила Бокова, в прошлом замминистра связи России, рассказала «Коммерсанту», что закупка осуществляется в рамках госпроекта «Российская электронная школа» (РЭШ).

Людмила Бокова была назначена на пост замминистра связи России в конце января 2020 г. Премьер-министр Михаил Мишустин, как сообщал CNews, освободил ее от этой должности по ее собственному желанию в начале августа 2020 г. Ее уход был связан именно с назначением ее главой ФИЦТО.

Напомним, что Людмила Бокова входит в число авторов закона о «суверенном интернете». Также она принимала участие в подготовке законов – о штрафах за оскорбление властей в интернете и о штрафах за распространение в интернете ложной информации. Оба документа были приняты Госдумой и подписаны Президентом России Владимиром Путиным в 2019 г. в 2019 г.

Что закупит Минпросвещения

ФИТЦО собирается потратить 800 млн руб. на различные платформы для виртуальных лабораторных работ, реализованные на HTML5. Часть этой суммы пойдет на закупку видеолекций, мини-игр (квесты, квизы и др.), а также аудиокниг, анимационных видеороликов, интерактивных карт и разнообразного контента в виде динамической 3D-графики.

Идею потратить 800 миллионов на образовательный контент участники рынка не поддержали

Отдельным пунктом в перечне закупаемого материала стоят видеоигры. Упоминаются только симуляторы – градостроительные (в них игрок занимается строительством городов), биологические (управление развитием какого-либо организма, вида, вируса и т.д.), космические (симуляция какой-либо деятельности в условиях космоса) и даже военные. Под военными симуляторами, как сказано в техзадании к закупке, подразумеваются игры, в которых воссоздаются разнообразные боевые действия.

Людмила Бокова рассказала «Коммерсанту», что сейчас госпроект РЭШ, в рамках которого и будет проводиться закупка – это, в основном, лишь набор тестов и видеолекций. «Это дает мало возможностей для творчества самого учителя, который теперь сможет опираться на выверенный, соответствующий стандартам и программам цифровой материал», – добавила она.

При этом на официальном сайте РЭШ на момент публикации материала описывался как «интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребенка была возможность получить бесплатное качественное общее образование». Там же сказано, что все уроки разрабатываются по авторским программам и полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

Весь перечисленный контент Минпросвещения собирается закупить для учеников 1-11 классов включительно. В дополнение к нему планируется приобретение обычных хрестоматий, текстов, образовательных тестов интерактивных справочников.

Инвестиций будет еще больше

Людмила Бокова сообщила изданию, что закупкой видеоигр и квестов на 800 млн все не ограничится. По ее словам, в будущем ожидаются дополнительные инвестиции в подобный контент, но сами вложения будут несколько иными. В частности, она упомянула гранты для его разработчиков.

Также весной 2020 г. Минпросвещения и Минцифры планировали интегрировать в соцсеть «Вконтакте» (принадлежит Mail.ru) находившуюся на тот момент в разработке платформу для дистанционного обучения школьников. Это должно было выразиться в появлении в сети различного образовательного контента, мини-приложений для обучения и соответствующих сообществ.

Претендентов не так уж много

Одним из участников тендера, по мнению неназванного источника «Коммерсанта», может стать издательство «Просвещение». Его представители уже подтвердили газете, что оно действительно рассматривает такую возможность.

В то же время, по мнению других источников «Коммерсанта», тендер Минпросвещения едва ли заинтересует участников рынка онлайн-образования, ориентированных на коммерческий сегмент. «По его условиям, компании обязаны передать контент полностью – это разовая покупка с последующим неограниченным использованием контента государством», – отметил управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, уточнив, что разовая переча прав менее выгодна производителям контента, нежели модель подписки.

Директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев считает, что лишь несколько компаний смогут предоставить Минпросвещения образовательный контент в требуемом объеме. А сооснователь «Нетологии-групп» Максим Спиридонов и вовсе назвал затею Министерства «бессмысленной тратой денег», заявив, что в Сети можно найти большое количество полностью бесплатного образовательного контента.