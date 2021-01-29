«Ростелеком» с друзьями возьмут в оборот документы федеральной власти

Партнерство «Ростелекома» и «Синтеллект»

«Ростелеком» совместно с компанией «Синтеллект», которая занимается автоматизацией бизнес-процессов, создали предприятие «РТК-Цифровой документооборот». Новая компания будет предоставлять услуги электронного документооборота для органов федеральной власти. Пока предприятие будет работать с Минцифры и Правительством России, а в будущем и с другими органами исполнительной власти, и, возможно даже с бизнесом.

«Созданная компания «РТК - Цифровой документооборот» призвана разработать унифицированное решение для организации электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами для органов федеральной государственной власти с учетом высоких требований к производительности и информационной безопасности с возможностью дальнейшего масштабирования», – сказал вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу «Ростелекома» Александр Колесников.

Как сообщается в пресс-релизе, отчетность «РТК-Цифровой документооборот» будет консолидироваться в отчетности «Ростелекома». В «Ростелекоме» обещают разработать качественный продукт, который удовлетворит заказчиков.

«Ростелеком» и компания «Синтеллект» создали совместное предприятие, которое займется электронным документооборотом органов власти

В Ростелекоме CNews пояснили, что предприятие было создано только недавно, поэтому сейчас происходят организационные процессы. Сроки разработки нового ПО пока неизвестны. На данном этапе будут разрабатываться стратегии и планы. «Опыт в решении таких крупных проектов есть», - отметили в «Ростелекоме».

Исходные данные «дочки» «Ростелекома»

По данным портала «За честный бизнес», компания «РТК – Цифровой документооборот» была зарегистрирована 26 января 2021 г. У «Ростелекома» доля в компании 51%, у «Синтеллекта» - 49%. Гендиректором компании стал Всеволод Клочков. О нем известно, что он также является председателем правления СНТ «Подушкино» в Московской области, а также был имел статус ИП, ликвидированный в 2014 г.

Ситуация на рынке электронного документооборота

Как сообщал в мае 2020 г. «СКБ Контур», электронный документооборот (ЭДО) используют в своей деятельности только 30% российских предприятий. Причем чем меньше размер бизнеса, тем реже компания взаимодействует со своими контрагентами в цифровом формате. Компании, отчисляющие единый налог на вмененный доход (ЕНВД), и индивидуальные предприниматели (микро- и малый бизнес) к ЭДО прибегают реже остальных — лишь в 5% случаев.

Малый и средний бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) цифровизирует передачу данных чаще — примерно в 12% случаев. Лидеры цифровизации - компании, работающие на основной системе налогообложения (ОСНО): примерно половина из их числа активно использует системы ЭДО, а около 70% имеют абонентские ящики у какого-либо оператора.

По данным «СКБ-Контур», в 2020 г. пользователи системы юридически значимых электронных документов «Контур.Диадока» отправили 237 млн документов. Количество электронных документов выросло на 31% по сравнению с прошлым годом. По оценке экспертов сервиса, трафик документов на 3% опережает естественный тренд на 2020 г.

Число организаций, пользующихся системой ЭДО, увеличивается каждый год. Аналитики «Контур.Диадока» определили топ-10 отраслей с наибольшим приростом подключений по сравнению с 2019 г. Это торговля, FMCG, спорт, наука, ИТ, бизнес-услуги, СМИ и реклама, одежда, детские товары, а также недвижимость и строительство.