Спецпроекты

В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Проект закона, принятый Госдумой в первом чтении, предлагает упростить процесс налоговых вычетов при покупке жилья, погашении процентов по ипотеке и по операциям на инвестиционных счетах. В случае его принятия налогоплательщикам не придется заполнять 3-НДФЛ и представлять в ФНС подтверждающие документы.

Плоды цифровизации налоговой службы

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс России, которые упростят получение ряда налоговых вычетов посредством дистанционного взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами через личный кабинет портала Федеральной налоговой службы (ФНС), и автоматизированной проверки права на получение налогового вычета.

Проект закона, размещенный в системе обеспечения законодательной деятельности sozd.duma.gov.ru, предлагает упростить процесс получения имущественных налоговых вычетов – по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотечным кредитам, и инвестиционных – по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.

Принятие поправок позволит существенно сократить сроки предоставления налоговых вычетов, говорится в пояснительной записке к документу. Так, обладателям «личного кабинета налогоплательщика» в случае принятия поправок больше не придется заполнять налоговую декларацию формата 3-НДФЛ и не придется представлять в ФНС подтверждающие документы.

«Закон упростит жизнь многим, – отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы России. – Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации».

Основные дополнения в налоговый кодекс

Документ предлагает заменить обязанность физических лиц по документальному подтверждению права на налоговые вычеты данными о расходах на приобретение недвижимого имущества и погашения процентов по ипотеке, а также о внесенных на индивидуальный инвестиционный счет суммах из автоматизированной системы обработки ФНС, в рамках информационного взаимодействия налоговых органов с внешними источниками данных.

fns1.jpg

Власти упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов

В текст законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении, в частности, включена поправка в ст. 102 первой части Налогового кодекса России, согласно которой доступ банкам или налоговым агентам к представленным на сайте ФНС данным о получении физическим лицом налогового вычета или наличии индивидуального инвестиционного счета отныне на является разглашением налоговой тайны. Доступ к таким данным в банках и у налоговых агентов разрешен только ограниченному списку сотрудников.

Представление банком или налоговым агентом недостоверных сведений об индивидуальных инвестсчетах и о внесенных на них суммах наказывается штрафом в размере 20% от суммы возвращенного налога.

Налоговые вычеты в упрощенном порядке предоставляются не более чем за три года, предшествующих году подачи заявления, отмечается в документе. На подтверждение права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов ФНС отводится 30 календарных дней со дня подачи заявления или документов в письменной или электронной форме, о чем налоговый орган обязан информировать налогоплательщика через личный кабинет или, в случае отсутствия такового, заказным письмом.

При приобретении земельных участков или долей в них для индивидуального жилищного строительства, приобретении прав на квартиру, комнату или долей в них в строящемся доме, при строительстве индивидуального жилого дома, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты госрегистрации права собственности, отмечается в документе.

В случае принятия поправки вступят в силу не ранее чем по истечении месяца со дня официальной публикации и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц. Их действие распространяется на налоговые вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 г. Положения в части новых правил неразглашения налоговой тайны вступают в силу с 1 января 2021 г. Остальные положения закона вступают в силу с 1 января 2022 г.

Процесс оцифровки налоговых данных в России

Впервые идея создания единого реестра населения – но в те времена без налоговой основы, появилась еще в конце 1990-х годов. В 2006 г. Мининформсвязи (предшественник Минкомсвязи) во главе с Леонидом Рейманом разработало законопроект «О персональных данных», который подразумевал создание такого реестра с минимальным объемом информации о каждом гражданине: ФИО, дата и место рождения, пол, уникальный идентификационный номер.

В то время идея «поголовной» переписи была резко воспринята правозащитниками, религиозными деятелями и оппозиционными депутатами. В результате во время рассмотрения законопроекта Госдумой пункт о Едином реестре был исключен.

К современному проекту по созданию единого банка сведений о всех гражданах России на площадке ФНС вернулись во времена Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Так, в июле 2016 г. CNews рассказал о его поручении Правительству завершить в сентябре-октябре разработку концепции, а в ноябре 2016 г. подготовить федеральный закон о реестре, который будет содержать базовые сведения о населении России.

Через реестр предполагалось вести персонифицированный учет отдельных сведений о гражданах, формировать данные для использования властями в части обеспечения прав граждан и оказания услуг.

Концепция создания реестра включала первый этап 2016-2018 гг. на разработку законодательных и нормативных правовых актов, второй этап 2019-2020 гг. на создание информационной системы ведения реестра, ее первоначальное наполнение и организацию ее взаимодействия с системой ведения реестра записей актов гражданского состояния и другими специализированными ГИС.

Третий этап 2021-2024 гг. предусматривал создание отказоустойчивой и катастрофоустойчивой инфраструктуры ГИС, полную интеграцию системы ведения реестра с другими ГИС.

В апреле 2020 г. CNews рассказал о принятом Госдумой во втором чтении законопроекте о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении, оператором которого была официально назначена ФНС.

На этом этапе стало известно, что основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра ЗАГС, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Регистр будет регулярно пополняться ФНС и 12 остальными поставщиками данных по примерно 30 видам сведений, которые, по словам замглавы ФНС Виталия Колесникова, составят «золотой идеальный профиль» гражданина – не дублируя другие ГИС, а приведя «все системы к одному знаменателю».

С помощью реестра и данных других ведомств ФНС сможет не только хранить совокупность сведений о гражданине, но также выстраивать семейные связи россиян и затем, в частности, рассчитывать среднедушевой доход или доход по каждому домохозяйству.

Предполагается что основные нормы закона о едином федеральном информационном регистре сведений о населении будут введены в действие с 1 января 2022 г. Переходной период, на время которого устанавливаются особенности создания, ведения, формирования и использования регистра, предлагается установить со дня опубликования закона до 31 декабря 2025 г. Ряд норм закона может вступить в силу с 1 января 2024 г. и с 1 января 2025 г.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации

Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux

РЖД задумала автоматизировать российскую логистику

Мировому ИТ-рынку обещан внушительный рост после многих лет застоя

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен?

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Показать еще

Наука

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом