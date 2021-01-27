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«Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
«Ростелеком» стал владельцем 25% доли в компании «ГЛОНАС-БДД» - совместном предприятии «Ростеха» и государственного АО «ГЛОНАСС». «Глонасс-БДД» уже несколько лет пытается стать единым исполнителем по установке в регионах камер фиксации нарушений ПДД. «Ростелекому» до недавнему времени такой расклад был невыгоден.

«Ростелеком» вошел в капитал СП «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС»

«Ростелеком» получил 25% долю в ООО «ГЛОНАСС Безопасность дорожного движения» («ГЛОНАСС БДД»), занимающемся эксплуатацией комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Компания «ГЛОНАСС БДД» зарегистрирована в татарстанском городе Иннополис. Первоначально 34% доля в данной организации принадлежала госкорпорации «Ростех», 30% - государственному АО ГЛОНАСС (операторы системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС»). Еще 35% принадлежали другой компании из Татарстана – «Сотка Высоток». Теперь все четыре участника «ГЛОНАСС-БДД» имеют равные доли – по 25%.

След «Автодории»

Компания «Сотка Высоток» принадлежит Артему Лопатину. Он же через «Сотку Высоток» с 2018 г. владеет 70% долей в разработчике систем автоматической фиксации нарушений ПДД «Автодория», также зарегистрированной в Татарстане.

Ранее «Автодория» принадлежала фонду «Стартобаза» Светланы Никифоровой, бывшей жены экс-министра связи России Николая Никифорова. После ухода мужа со своего поста Никифорова распродала свои активы.

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«Ростелеком» стал владельцем 25% доли в компании «ГЛОНАС-БДД» - совместном предприятии «Ростеха» и государственного АО «ГЛОНАСС»

«Автодория» разработала комплекс из нескольких камер, которые вычисляют среднюю скорость движения автомобиля на определенном отрезке. В случае превышения допустимого значения данные передаются в Государственную инспекцию безопасности дородного движения (ГИБДД) для выставления штрафа.

«Автодория» с 2013 г. была внедрена в нескольких десятках регионов, включая Москву и Татарстан. Однако в 2017-2018 гг. компания стала сдавать позиции и потеряла многие контракты. Кроме того, «Автодория» сотрудничала с региональными властями по модели частно-государственного партнерства, против чего выступал бывший вице-премьер Максим Акимов.

Лопатин также владеет еще рядом «цифровых активов» в Татарстане, в числе которых «Межрегиональная инфраструктурная группа», которая реализует проект обеспечения непрерывного покрытия сотовой связью вдоль автодорог в республике, и «Научно-производственное предприятие «Связь-управление», выполняющим работы по заказу «дочки» госкомпании «Автодор».

Как «ГЛОНАСС-БДД» пытается стать единым оператором камер фиксации нарушений на дорогах

В 2019 г. занимавший тогда пост министра связи Константин Носков направил руководителям регионов телеграмму, в которой говорились о подготовке Правительством постановления о назначении «ГЛОНАСС-БДД» работ и услуг, связанных с применением и эксплуатацией в установленном порядке специальных технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Постановление Правительства готовилось в рамках поручения Президента России Владимира Путина, в котором говорилось о необходимости рассмотреть вопрос о назначении «ГЛОНАСС-БДД» единым исполнителем.

Сейчас в разных регионах работают разные подрядчики по обслуживанию комплексов фиксации нарушений ПДД: это «Ростелеком», «Мегафон», Vessolink, «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система»), «МВС Групп» и др. В том числе «Ростелеком» реализовал проекта разного масштаба на региональных и муниципальных дорогах в 50 субъектах федерации.

Идея назначить единого исполнителя для всех регионов вызвало недовольство участников рынка и региональных властей и прежнее руководством Минкомсвязи от нее отказалось. Против выступал и Максим Акимов.

Возможные тарифы будущего монополиста

Однако весной 2020 г., как писала газета «Коммерсант», уже новое руководство Министерства связи (сейчас пост министра занимает Максут Шадаев) вновь направило в Росавтодор и главам регионов письмо, в котором сообщалось о намерении постановлением Правительства назначить «ГЛОНАСС-БДД» единым исполнителем.

Регионам были предложены следующие тарифы: создание системы фиксации нарушений с нуля - 1,2 -2,6 млн руб. за комплекс; передача информации о нарушениях в ГИБДД - 65-150 тыс. руб. в месяц с каждой камеры; обслуживание существующей системы – 15-60 тыс. руб. в месяц, аренда камеры – 65-150 тыс. руб. в месяц.

«Ростелеком» мог пострадать от назначения «ГЛОНАСС-БДД» единым исполнителем, потеряв существующие контракты в регионах. Теперь же, войдя в капитал «ГЛОНАСС-БДД», он, фактически, вступил в альянс с АО «ГЛОНАСС» и «Ростехом», и ему такая перспектива, наоборот, становится выгодной.

Представители «Ростелекома» заявили CNews, что участие компании в капитале «ГЛОНАСС-БДД» позволит применить имеющийся у «Ростелекома» опыт в проектах фотовидеофиксации с использованием новых технологических подходов, а также отечественного оборудования. «Кроме того, опыт, полученный в рамках «ГЛОНАС-БДД», будет способствовать формированию новых стандартов при реализации подобных проектов на федеральном уровне», - добавили в «Ростелекома». Информацией о возможном назначении «ГЛОНАСС-БДД» единым исполнителем в компании не обладают.

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