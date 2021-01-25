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Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

Бизнес Законодательство Телеком Беспроводная связь Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Около миллиона «умных» счетчиков учета в ЖКХ стандарта, уже внедренных четверкой крупнейших российских операторов связи, могут оказаться вне закона после того как Минцифры не включило протокол NB-IoT в реестр допустимых к использованию в России. Операторы надеются на пересмотр решения.

Несовместимость на ровном месте

Отсутствие стандарта «узкополосной передачи данных интернета вещей» NB-IoT (Narrowband Internet of Things) в перечне допустимых к использованию в России в системах и приборах учета электроэнергии может оставить за рамками закона порядка 1 млн «умных» счетчиков электроэнергии, уже используемых в российском ЖКХ. Совместное письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 с таким заявлением направлено Олегу Иванову, замглавы Минцифры 22 января 2021 г., сообщил «Коммерсант».

Согласно перечню, утвержденному Минцифры 30 декабря 2020 г., в России для передачи данных в системах учета электроэнергии единственным допустимым признан отечественный протокол NB-Fi. В свою очередь, зарубежный стандарт NB-IoT с подключением приборов посредством обычной SIM-карты или ее виртуального аналога (eSIM), уже широко применяется большинством крупных российских операторов связи.

Кроме того, операторы уверены, что NB-IoT более безопасен по сравнению NB-Fi, поскольку он использует для работы диапазоны нелицензируемых частот. Замена уже установленных приборов учета электричества стандарта NB-IoT, приведет лишь к увеличению цен на электроэнергию, сообщили представители операторов изданию.

В Минцифры изданию заявили, что в перечень вошли стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ, и уже принятые Росстандартом, однако пояснили, что требования перечня будут носить только рекомендательный характер.

NB-Fi против NB-IoT?

Предварительная версия национального стандарта интернета вещей на базе NB-Fi была утверждена Росстандартом еще в феврале 2019 г. Тогда CNews сообщил о том, что с предварительная версия стандарта вступила в силу с 1 апреля 2019 г. и будет действовать до 1 апреля 2022 г. Проект финальной версии NB-Fi был утвержден 28 декабря 2020 г. техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» при Российской венчурной компании (РВК) с участием компании «Телематические решения» (WAVIoT) и Ассоциации интернета вещей.

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К 2025 г. рынок отечественных «умных» приборов для ЖКХ и строительства достигнет 127,8 млрд руб. (прогноз «Росатома»)

Протокол NB-Fi авторства российской WAVIoT базируется на технологии беспроводных сетей обмена данными между множеством оконечных устройств с одной стороны и множеством базовых станций с другой. Протокол NB-Fi относится к технологиям класса LPWAN (беспроводные технологии передачи небольших по объему данных на дальние расстояния) для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей. Применение технологии NB-Fi обеспечивает устойчивую передачу данных на расстояния до 10 км в условиях плотной городской застройки, и до 30 км в сельской местности. Для производства оконечных устройств требуется недорогая компонентная база с высокой степенью локализации производства.

Обсуждение финальной версии проекта протокола NB-Fi продлится до 31 марта 2021 г., затем он будет внесен на утверждение в Росстандарт для сертификации ГОСТ Р.

Протокол NB-IoT, с применением которого уже оказывают услуги все крупные российские операторы связи, отличается от стандартов GSM/3G/4G меньшим энергопотреблением, что позволяет устройствам интернета вещей работать автономно до десяти лет без замены батареи. Такая сеть оптимальна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков, систем «умного города». Кроме версий приборов с физической или виртуальной SIM-картой, также распространены бытовые приборы NB-IoT с подключением к беспроводным сетям Wi-Fi.

Предложенные в Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов, заявили изданию в «Ростелекоме». В Tele2 сообщили о нескольких проектах на базе NB-IoT для заказчиков из ЖКХ. «Мегафон» реализовал на этом стандарте два проекта федерального уровня. «Вымпелком» подтвердил развертывание сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО.

МТС впервые сообщила о готовности к запуску федеральной сети интернета вещей на базе технологии NB-IoT еще в сентябре 2018 г. Сегодня МТС называет свою NB-IoT-сеть «крупнейшей сетью в России, работающей в более 70 регионах страны». В декабре 2020 г. Microsoft и МТС объявили об интеграции платформы Microsoft Azure IoT Central и сети интернета вещей NB-IoT МТС, и планах запуска сервиса Azure IoT Hub из облака CloudMTS.

Протокол NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре 2020 г., и в дополнение к утверждению подготовлен второй после него по популярности в мире стандарт LoRaWAN, который также не вошел в перечень Минцифры, заявили изданию в холдинге «ЭР-Телеком».

В Федеральной антимонопольной службе подтвердили изданию, что вопрос требует изучения и ведомство готово принять участие в его рассмотрении.

По мнению Андрея Колесникова, директора Ассоциации интернета вещей, доступ на рынок должны иметь все производители отечественного оборудования, вне зависимости от стандарта, тогда нарушений в сфере конкуренции не будет.

Особенности «суверенного» интернета вещей в России

Впервые «Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей в России», разработанная рабочей группой при АНО «Цифровая экономика» при участии Минтранса и ФСБ, была одобрена Минцифры еще в апреле 2019 г.

Особенностью концепции стало изначальное деление узкополосных беспроводных сетей интернета вещей на два типа. К первому типу отнесли сети лицензируемых частотных спектров на базе модификаций существующих технологий сотовой связи (EC-GSM, NB-IoT и LTE-eMCC), ко второму типу отнесли сети на базе открытых протоколов в нелицензируемых частотных спектрах, включая диапазон 800 МГц (LoRa/LoRaWAN, «Стриж», XNB, Nb-Fi и др).

В рамках концепции также было принято решение о формировании контролируемой на территории России с точки зрения управления сети интернета вещей с идентификаторами устройств, точек доступа, узлов телематических служб, элементов сети передачи данных общего пользования, однозначно определяющих каждое отдельное устройство и его тип

Кроме того, было предложено сформулировать правила разрешенного оборота, гарантирующие однозначную идентификацию устройств, процессов и субъектов (Реестр ID). Реестр было предложено формировать на основе международных рекомендаций по установлению форматов идентификаторов с учетом особенностей рынка связи в России.

В январе 2021 г. CNews сообщил о том, что госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры внесла изменения в собственное решение от 2018 г. относительно узкополосных сетей беспроводного интернета вещей.

В частности, в декабре 2020 г. в ГКРЧ было принято решение перенести срок введения требования по применению базовых станций для сбора и обработки телематической информации интернета вещей в диапазонах 864–865 МГЦ, 866–868 МГц и 868,7–869,2 МГц только при условии наличия у них статуса телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) с 1 декабря 2020 г. на 1 декабря 2021 г. В Минцифре также подчеркнули, что дальнейшего продления соответствующих требований производиться не будет.

Перспективы «умного ЖКХ» в России

С 1 июля 2020 г. в России вступил в силу закон, по которому гарантирующие поставщики электроэнергии обязаны за свой счетустанавливать приборы учета в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах.

Согласно требованиям закона №522 от 27 декабря 2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», после 1 января 2022 г. поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии.

В случае недостаточного доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии или полного отсутствия такого доступа, субъект электроэнергетики или потребитель электроэнергии вправе с 1 января 2023 г. требовать от поставщика и сетевой организации уплаты штрафа в размере «фиксированной суммы, определенной правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», говорится в законе.

По данным на начало 2021 г. в Реестре российской радиоэлектронной продукции содержались записи о двух производителях базовых станций интернета вещей, «Современные радиотехнические решения» (СРТ, базовые станции «Звезда») и «Телематические решения» (базовые станции стандарта NB-FI).

Как рассказал CNews в начале января 2021 г., проект перехода российских регионов к «умному ЖКХ» в рамках федерального проекта «Цифровой регион» оценен в 87 млрд руб. Речь о внедрении регионального сегмента ГИС ЖКХ, системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов и системы расчетов на базе технологии блокчейн.

В июле 2020 г. CNews рассказал о решении госкомпании «Россети» до 2030 г. инвестировать более 381 млрд руб. в развитие интеллектуальной системы учета электричества в рамках реализации закона 522-ФЗ о развитии интеллектуальных систем электроучета.

В течение ближайших десяти лет на эти деньги «Россети» внедрят 18,1 млн умных счетчиков. «С 1 января 2022 года построение системы учета должно осуществляться только на базе умных счетчиков, однако “Россети” приступили к их внедрению уже сейчас», — уточняют в компании.

В июле 2021 г. CNews сообщил о планах российского холдинга GS Group по запуску массового производства комплектов электронных компонентов для интеллектуальных приборов индивидуального учета электроэнергии уже в I квартале 2021 г. В компании тогда заявили о планах обеспечить выпуск таких чипов в объеме порядка 10 млн штук ежегодно.

Комплект электронной обвязки для выпуска интеллектуального электросчетчика производства GS Group будет включать микроконтроллеры, измерители, интерфейсные чипы протоколов связи и энергонезависимой памяти. Весь этот комплекс обеспечит контроль расхода электроэнергии, дистанционную передачу данных энергетикам и дистанционный контроль за наличием напряжения в силовой сети потребителя, объяснили CNews в GS Group.

По поводу планов использования современных беспроводных интерфейсов для передачи показателей счетчиков в GS Group заявили о готовности к внедрению стандартов ZigBee и NB-IoT, однако отметили, что что компании-потребители со своей стороны еще не определились со стандартами.

Согласно прогнозу структур «Росатома», к 2025 г. объем российского рынка отечественных «умных» приборов для ЖКХ и строительства может достигнуть 127,8 млрд руб.

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