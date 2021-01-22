Спецпроекты

Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами

Безопасность Госрегулирование Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
В ночь перед сдачей своих президентских полномочий Дональд Трамп издал указ об усилении борьбы с зарубежными киберугрозами. Руководству страны предложено составить список «неблагонадежных» иностранных клиентов для передачи IaaS-провайдерам США.

«Шпионьте у себя заграницей»

Покидая пост президента США Дональд Трамп (Donald Trump) в последнюю ночь своего президентского срока – 19 января 2021 г., распорядился усилить слежку за иностранными клиентами со стороны провайдеров облачных услуг в США. Соответствующее послание Конгрессу страны опубликовано на официальном портале архива президентских документов trumpwhitehouse.archives.gov под названием «Указ о принятии дополнительных мер по усилению национальной безопасности в связи со значительным ростом вредоносных действий в киберпространстве».

Согласно документу, для усиления борьбы с киберугрозами из-за рубежа правительство США намерено требовать от провайдеров облачных услуг ведения более детального учета иностранных клиентов и даже потенциального ограничения доступа к своим сервисам для «определенных иностранных субъектов».

«Иностранные субъекты используют IaaS-сервисы (IaaS – Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга; – прим. CNews) Соединенных штатов для различных злонамеренных действий в киберпространстве, что чрезвычайно затрудняет официальным лицам отслеживание и получение правовой информации о нарушениях закона до момента, когда эти иностранные субъекты уходят на инфраструктуру (в других юрисдикциях) и уничтожают доказательства своей деятельности. Зарубежные реселлеры продуктов IaaS из США лишь облегчают иностранцам скрытный доступ к этим продуктам», — говорится в документе.

«Новая метла»

В соответствии с указом, в течение 180 дней со дня публикации документа госсекретарь США, если сочтет это целесообразным, может предложить по согласованию с главами министерств торговли, финансов, обороны, внутренней безопасности, нацразведки и генеральным прокурором страны список иностранных организаций, которым будет запрещен доступ к услугам IaaS-провайдеров США.

trump600.jpg
Напоследок Дональд Трамп распорядился усилить борьбу с зарубежными киберугрозами

Пока нет полной ясности в том, будет ли администрация вновь избранного президента Джо Байдена (Joe Biden) выполнять этот указ, однако уже известно, что в преддверии инаугурации, состоявшейся 20 января 2021 г., группа сотрудников Белого дома по передаче дел новому президенту уже собрала и опубликовала список для отмены ряда распоряжений администрации Трампа, которые Байден немедленно подписал, сообщил бизнес-портал FCW.

Плюсы и минусы указа

Основатель и бывший технический директор ИБ-компании CrowdStrike Holdings Дмитрий Альперович, заявил в своем аккаунте Twitter, что изложенная в указе Трампа стратегия могла бы помочь правительству в сборе большей информации о «взломе года», о котором CNews рассказал в декабре 2020 г.

Тогда хакеры взломали портал компании SolarWinds и смогли заразить ее платформу Orion, в результате чего были скомпрометированы министерство финансов и национальная администрация по информатике и телекому при министерстве торговли США.

В этом взломе, по словам Альперовича, хакеры «использовали исключительно облачную инфраструктуру США, чем затруднили спецслужбам США отслеживание их деятельности». По его мнению, «такие требования смогут помочь в перемещении подобных субъектов в офшор чтобы упростить (правительству; – прим. CNews) их отслеживание. Есть и существенный недостаток – такие требования могут оказаться достаточно обременительными/дорогостоящими для небольших провайдеров и привести к потере их зарубежного бизнеса».

В середине января 2021 г. CNews рассказал о том, что российская ИТ-компания DDoS-Guard лишилась контрактов в США из-за оказания услуг по защите от хакерских атак сторонникам Дональда Трампа.

Ростовскую DDoS-Guard, предоставляющую услуги хостинга и защиты от DDoS-атак, изгнали из партнерского дата-центра в Лос-Анджелесе (США). При этом формальным поводом для этого стало предоставление хостинга сайту, связанному с движением «Хамас», однако в реальности, по словам представителей компании, дело в том, что сервисами компании пользуются сторонники Дональда Трампа.

Ранее CNews также писал о том, что высшее руководство и командование войск специального назначения США (Special Operations Forces, SOF) рассматривает возможность появления в составе SOF команды хакеров, носителей иностранных языков и операторов дронов. Такой киберспецназ будет готовиться к виртуальной войне преимущественно с Россией и Китаем.



Другие материалы рубрики

Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды

ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики

CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки

ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими

Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж

Техноблог

Как фитнес-браслеты измеряют пульс?

Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

Показать еще

Наука

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя
Показать еще
CNEWS TV
Каким должен быть стол для конференций в цифровом офисе
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом