Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов

Российские планшеты для врачей и учителей

Минцифры предложило направить 19,4 млрд руб. на развитие российской мобильной ОС «Аврора». По словам Андрея Черненко, замглавы министерства, средства предлагается выделить в период до 2024 г. на закупку порядка 700 тыс. планшетов российского производства под управлением ОС «Аврора» для учителей и медиков, на обеспечение их мобильной связью и интернетом, а также на разработку соответствующих приложений, сообщил «Коммерсант».

Средства, по словам источников, пойдут не только на закупки и поддержку планшетов, но также на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G. В частности, были упомянуты уже проведенные переговоры с компанией MediaTek, которая оценила разработку чипсетов в $3 млн. Порядка 600 млн руб. также потребуется выделить на создание необходимого ПО для них.

Получателями этих средств могут стать компании «Аквариус» и «Байтэрг», поскольку только они в настоящее время производят отечественные планшеты под управлением ОС «Аврора», уточнили источники издания в правительстве.

Источник финансирования – проект цифровизации Минцифры

Средства на закупку планшетов предлагается выделить из бюджета на цифровую трансформацию ведомств и госуслуг, запрошенного Минцифры в рамках плана цифровой трансформации ведомства, который опубликован на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации portal.eskigov.ru (ФГИС КИ) 13 января 2021 г.

Мобильная ОС «Аврора» сегодня представлена новейшей версией 3.2 «Пенза»

В рамках этого плана (копия документа есть в распоряжении CNews) Минцифры предложило выделить сумму 118,4 млрд руб. за период 2021-2023 гг. Из них предполагается направить до 37 млрд руб. на обеспечение стабильности функционирования системы госуслуг и 2 млрд руб. на сокращение издержек госуправления.

Часть бюджета из оставшихся 78,6 млрд руб. предлагается направить на совершенствование сервисов госуслуг, другую часть в размере 19,4 млрд руб. – на поддержку развития ОС «Аврора».

Госзаказ как инструмент продвижения ОС «Аврора»

«Ростелеком», который является совладельцем проекта с 75% долей акций, по состоянию дел на апрель 2020 г. уже инвестировал в развитие мобильной отечественной ОС порядка 7 млрд руб., и начиная с 2020 г. оценивал ежегодные затраты на нее в 2,3 млрд руб., сообщил «Коммерсант». Развитие «Авроры» возможно только с гарантированным госзаказом и регуляторной поддержкой, отмечало в апреле 2020 г. издание со ссылкой на источник, знакомый с позицией «Ростелекома».

Первым крупным госпроектом по использованию мобильных устройств под ОС «Аврора» стала перепись населения 2021 года, для которой «Росстату» уже поставили 360 тыс. таких планшетов.

В беседе с CNews Олег Поляков, директор проектного офиса «Доверенная среда» ПАО «Ростелеком», отметил готовность компании к масштабной реализации проектов с решениями на ОС «Аврора» в области здравоохранения, образования и других социальных и значимых направлений. По его словам, для этого на сегодняшний день есть необходимая технологическая инфраструктура и компетенции.

«Потенциальные проблемы (на пути массового распространения таких планшетов - CNews) хорошо известны, это позволяет работать с ними и принимать превентивные меры уже сейчас. Налажено производство планшетов с локализацией на территории РФ, непрерывно идет развитие и совершенствование технической составляющей ОС "Аврора", получены необходимые директивы для внедрения проектов», — сообщил CNews Олег Поляков.

Госорганы все еще мало заинтересованы в самостоятельной закупке планшетов и смартфонов под ОС «Аврора» из-за недостатка приложений для разных категорий сотрудников, также сообщил изданию источник в правительстве.

Михаил Писарев, коммерческий директор ООО «Открытая мобильная платформа», прокомментировал CNews развитие маркетплейса приложений для ОС «Аврора»: «В развитии маркетплейса приложений мы прежде всего опираемся на наших партнеров-разработчиков специализированного ПО, востребованного заказчиками из разных отраслей. На сегодня не просто разработаны те или иные типы прикладного ПО – у заказчиков уже есть выбор из решений от разных компаний: доступны несколько корпоративных мессенджеров, VPN-клиентов, антивирусов, рабочих мест мобильных сотрудников, обходчиков и т.д. В том числе мы ведем большую работу с разработчиками медицинских информационных систем, используемых в различных российских регионах, для обеспечения их работоспособности в ОС "Аврора" под управлением платформы "Аврора Центр". И в ближайшее время мы обязательно расскажем о наших успехах в этом направлении».

Говоря с CNews о планируемых масштабах проектов, Михаил Писарев отметил их последовательное наращивание. Так, в проекте Всероссийской переписи населения будут работать 360 тыс. планшетов, управляемых платформой «Аврора центр». В компании также уже проведено тестирование конфигурации с 500 тыс. мобильных устройств в едином контуре управления. Так что поддержка 700 тыс. устройств «будет реализована в нужные сроки и с должным запасом прочности», отметил он.

По словам Михаила Писарева, если не включать устройства на базе ОС «Аврора», годовые закупки всего российского рынка через портал госзакупок в 2020 г. составили около 100 тыс. мобильных устройств.

Этапы развития ОС «Аврора»

ОС «Аврора» предназначена для создания доверенной мобильной инфраструктуры в государственных органах, организациях и предприятиях с повышенными требованиями к информационной безопасности. Поставляется в комплекте с системой управления, которая может быть развернута на территории предприятия и обеспечить полный контроль над устройствами.

Разработка ОС «Аврора», носившей изначально название Sailfish OS, была начата в 2011 г. выходцами из Nokia, которые основали собственную компанию Jolla. Материнской структурой Jolla выступала гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон».

В России ОС «Аврора» впервые появилась в 2016 г. под именем Sailfish Mobile OS RUS. Разработчиком Sailfish OS выступило ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г.

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО, и уже в конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну.

В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS. В феврале 2019 г. ОС получила нынешнее название «Аврора».

Первый российский планшет под управлением отечественной мобильной ОС «Аврора» – Aquarius Cmp NS208, был впервые анонсирован компаниями «Открытая мобильная платформа» и «Аквариус» в конце мая 2019 г., а рабочий образец был впервые представлен Президенту России Владимиру Путину на выставке «Иннопром-2019» в июле 2019 г.

Официальный старт продаж первого российского планшета с ОС «Аврора» состоялся в декабре 2019 г. Защищенный планшет Aquarius Cmp NS208 корпоративного класса получил защиту IP67, ударопрочный корпус, 8-дюймовый экран, камеры 5 МП и 16 МП, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Выпуск устройства был налажен на собственных мощностях компании «Аквариус» в Ивановской области.

В сентябре 2019 г. CNews рассказал о старте эксперимента Российских железных дорог (РЖД) по переведу сотрудников госкомпании на устройства под управлением ОС «Аврора». В конце ноября 2020 г. CNews рассказал о том, что Президент России Владимир Путин распорядился расширить использование российской ОС «Аврора» и с 2022 г. распространить ее на медицинские и образовательные организации. Устройства с ОС «Аврора» также должны использовать чиновники и 360 тыс. специалистов, которые проведут всероссийскую перепись населения в 2021 г.

В марте 2020 г. банк ВТБ совместно с «Ростелекомом» представили первое банковское приложение для «Авроры». Пользователям устройств на базе «Авроры» стали доступны все основные банковские услуги ВТБ, а также они получили возможность проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей и оплачивать услуги и товары около 10 тыс. различных поставщиков.

В июне 2020 г. CNews сообщил о получении компанией «Открытая мобильная платформа» сертификатов соответствия требованиям по безопасности информации ФСТЭК России на ОС «Аврора» релиза релиз 3.2.1 профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты, и платформу управления «Аврора Центр» релиза 2.2.1 по четвертому уровню доверия, с возможностью использования на объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории и любых информационных системах, не обрабатывающих государственную тайну.

Сертифицированная версия ОС «Аврора» поддерживается на новых планшетах Aquarius Cmp NS220 и Byterg MVK-2020. Новая платформа управления «Аврора Центр». Таким образом, фактически завершился процесс переименования и ребрендинга продуктов.

В октябре 2020 г. CNews сообщил о заключении договора между ГК «Ланит» и «ОМП» о сотрудничестве в области продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры на базе ОС «Аврора» и решений «Ланит».

Релиз «Пенза» работает со смартфонами и планшетами из реестра Минпромторга

В декабре 2020 г. был представлен новейший релиз мобильной ОС «Аврора» версии 3.2 с кодовым названием «Пенза».