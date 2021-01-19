Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок

Счетная палата выделила свыше 20 млн руб. на создание подсистемы для автоматического анализа широкого спектра данных о госкомпаниях и госкорпорациях. Сейчас аудиторы в ходе контрольных проверок вынуждены собирать и сопоставлять управленческую, финансовую и прочую информацию вручную.

ИТ-система для аудита госкомпаний

Как выяснил CNews, Счетная палата в рамках своей цифровизации готова потратить 20,4 млн руб. на создание и внедрение модуля «Анализ и аудит корпораций и государственных компаний» в составе базовой цифровой платформы ведомства.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере, который был объявлен 18 января 2021 г. в формате электронного конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 10 февраля. Подведение итогов намечено на 16 февраля. Фронт работ рассчитан на 220 календарных дней.

При сопоставлении заявок соискателей предложенная цена будет иметь удельный вес в 30%; оставшиеся 70% веса определит квалификация участника закупки, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Счетная палата автоматизирует аудит госкомпаний и госкорпораций

Целью разработки нового модуля цифровой платформы Счетной палаты заявлено повышение эффективности процесса управления контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, в ходе которых анализируется деятельность организаций с участием Российской Федерации, включая госкорпорации, госкомпании, публично-правовые и иные общества.

Возможности будущей системы

С помощью создания новой ИТ-системы надзорное ведомство собирается оптимизировать сбор и агрегацию данных из открытых источников, органов госвласти и Центробанка (ЦБ), а также извлечение и анализ данных из документов, полученных от проверяемых организаций. Система призвана осуществлять автоматическое формирование контура проверки с выявлением организаций и физических лиц, представляющих для Счетной палаты интерес.

Кроме того, система станет выявлять контролирующих и подконтрольных лиц по владению и управлению организациями с указанием структуры владения и органов управления организаций. Система станет формировать отчеты относительно аффилированных лиц, выявлять корпоративные и организационные взаимосвязи, оценивать решения органов управления.

Также надзорное ведомство сможет автоматически анализировать финансовые сделки объектов аудита, сделки с имуществом и закупочную деятельность организаций.

Подоплека проекта

Описывая предпосылки для создания нового модуля своей цифровой платформы, госзаказчик отмечает, что практическая работа Счетной палаты при проведении контролирующих мероприятий установила, в частности, что объект аудита может включать в себя более 800 дочерних организаций, в то время как выявление взаимосвязей между ними сейчас проводится вручную, без применения ПО. Это, как считает заказчик, влечет возрастание рисков потери существенной для целей мероприятия информации и сопровождается большими трудозатратами.

При этом полученные данные от объектов аудита и из открытых источников не проходят проверку на достоверность (выборочная проверка осуществляется вручную инспекторским составом), что повышает риски искажения результатов мероприятия.

К тому же получаемые данные в разных форматах не могут быть обработаны имеющимися программными средствами и хранятся разрозненно, а сбор информации занимает чрезмерно долгое время, указывают в ведомстве.

Некоторые технические подробности

Как следует из техзадания к рассматриваемому тендеру, работу модуля станут обеспечивать сервер баз данных и сервер приложений, работающие под управлением ОС Windows Server 2016 Standard R2 x64, а также СУБД MS SQL 2016.

Данные серверы заказчика построены на неназванных восьмиядерных процессорах с тактовой частотой «не ниже» 2 ГГц. В состав серверов входят жесткие диски на 500 ГБ. Их оперативная память составляет 16 и 32 ГБ соответственно.

Модуль должен быть доступен для использования в браузерах Microsoft Edge, Yandex, Mozilla/Firefox, Google Chrome. Заказчик указывает, что создание модуля должно производиться на основе имеющегося у него базового ПО российской компании «Е5 управление активами корпораций».

Оно включено в Реестр отечественного софта при Минцифры и представляет собой информационно-аналитическую систему масштаба корпорации, обеспечивающую централизованное хранение, обработку и анализ информации относительно разрозненных активов юрлиц входящих в состав того или иного холдинга. Впрочем, заказчик допускает и использование иного базового ПО — «сопоставимых параметров, не ухудшающих эксплуатационные характеристики модуля».

Основным средством работы с модулем для конечных пользователей станет Web-портал в локальной вычислительной сети ГИС «Информационно-телекоммуникационная система Счетной палаты “Контроль”».

По условиям ТЗ, модуль должен быть рассчитан на одновременную работу не менее 200 пользователей. Допустимое среднее время отклика при входе в модуль не должно превышать 5 секунд. Допустимое среднее время отклика при вводе или корректировке информации, также при переключении между элементами интерфейса не должно превышать 2 секунд.

Скорость сетевого соединения между клиентским местом и сервером должна составлять не менее 10 Мбит/с. «Модуль должен предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ПО путем модернизации используемого комплекса технических средств», — говорится в техзадании.