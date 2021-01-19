Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора

Китайская альтернатива Windows

Национальная китайская операционная система (ОС) UOS обзавелась поддержкой «всех аппаратных платформ и обширной экосистемой приложений». Теперь данная система семейства Linux «может быть использована в качестве полноценной замены Microsoft Windows 7». Об этом сообщило издание cnTechPost со ссылкой на заявление компании – разработчика UOS – Union Tech.

По словам генерального директора Union Tech Лю Вэньхуаня (Liu Wenhuan), c начала 2020 г. компании удалось создать собственную программную платформу и адаптировать к работе на ней более 2 тыс. приложений. В их числе «свежая» Linux-версия САПР Zwsoft CAD 2021, разработку которой ведет компания Zwsoft из Гуанчжоу (КНР).

Глава Union Tech также отметил, что по состоянию на конец 2020 г. компания поставила более миллиона лицензий на UOS.

Создатели UOS объявили о том, что их разработка готова полноценно заменить Windows 7

В мае 2020 г. cnTechPost опубликовало заявление Лю Вэньхуаня, в котором тот оценил временные затраты на превращение основного продукта компании в конкурентоспособную ОС мирового уровня. По его словам, потребуется не менее трех, пяти или даже десяти лет, чтобы по-настоящему конкурировать с иностранными операционными системами, а именно с Windows.

Насколько популярна Windows 7

Источник не уточняет, почему в качестве подлежащей замене ОС упоминается именно Windows 7, а не актуальная Windows 10. Возможно, ответственные за импортозамещение китайские чиновники считают целесообразным сперва обеспечить перевод на национальную ОС наиболее уязвимых к киберугрозам машин, работающих под управлением устаревшей версии Windows.

Напомним, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7 14 января 2020 г., спустя немногим более десяти лет со дня ее релиза, состоявшегося в октябре 2009 г.

Согласно данным сервиса Netmarketshare, по состоянию на 1 января 2021 г. доля «семерки» на глобальном рынке операционных систем составляет 19,71%, что делает ее второй по популярности в мире ОС. Абсолютным лидером является Windows 10 с показателем в 63,57%. Также в первой тройке фигурирует macOS 10.15 (4,65%).

Подробнее о UOS

UOS (Unity Operating System) – это операционная система, разработанная компанией Union Tech.

Основу UOS составляет Deepin – дистрибутив Linux, разработка которого изначально (с 2004 г.) велась китайскими специалистами, и поначалу он носил название Hiweed Linux. В 2011 г. проект перешел под контроль компании Wuhan Deepin Technology и сменил название на актуальное, а спустя еще три года он стал международным проектом, присоединившись к Linux Foundation.

Первая бета-версия UOS увидела свет в декабре 2019 г. В январе 2021 г. Union Tech объявила о первом стабильном релизе ОС.

В основе Deepin Linux лежит дистрибутив Debian. OC располагает собственным интерфейсом и широким спектром предустановленных утилит – их количество достигает 30 и включает файловый менеджер Deepin File Manager и видеоплеер DMovie. Также в наличии центр установки программ Deepin Software Center, а программам сторонних разработчиков относится, в частности, пакет офисных приложений WPS Office.

При разработке UOS специалисты Union Tech ориентируются в первую очередь на китайское «железо». В декабре 2019 г. UOS обучили работе с китайскими процессорами производства компании Zhaoxin – настольную версию системы запустили на чипе Kaixian KX-6000, а серверная заработала на Kaisheng KH-30000.

Kaixian KX-6000 и Kaisheng KH-30000 – это х86-совместимые чипы, выполненные по 16-нанометровому техпроцессу. Они включают до восьми ядер с базовой частотой до 3 ГГц, а сама Zhaoxin – это совместное предприятие, образованное в 2013 г. властями Шанхая (КНР) и компании Via, давнего конкурента Intel и AMD.

Импортозамещение в Китае

Как сообщил в конце декабря 2019 г. CNews, китайские власти разработали план, который предполагает полный отказ от американского «железа» и «софта» в госучреждениях в пользу отечественных аналогов.

Согласно трехлетнему плану импортозамещения, окрещенного «стратегией 3-5-2», в 2020 г. 30% техники, применяющейся в госструктурах, должно быть заменено на отечественное, в 2021 г. – еще 50%. Оставшиеся 20%, как ожидается, будут замещены в течение 2022 г. В общей сложности замене подлежит, по разным оценкам, от 20 до 30 млн единиц компьютерной техники.

В марте 2020 г., в КНР стартовала процедура поэтапного отказа от Windows в госсекторе. На роль импортозамещающей ОС, как писал CNews, могла быть выбрана UOS, разрабатываемая Union Tech по поручению китайских властей.

Помимо UOS и Deepin, в Китае ведется разработка еще нескольких систем, претендующих на статус национальных: Kylin, Neokylin Linux и Ubuntu Kylin.