Роскомнадзор потратит сотни миллионов на проверку всех сотовых абонентов России

Роскомнадзор собирается выделить свыше 386 млн руб. на создание системы достоверности сведений об абонентах сотовых операторов. Вместе с ней он запустит еще ряд систем в рамках своей цифровой трансформации, план которой рассчитан на ближайшие три года. В сумме на все мероприятия ведомство хочет потратить 5,6 млрд руб.

Новая система контроля за россиянами

Роскомнадзор готовится создать систему проверки владельца каждого зарегистрированного в России номера сотового телефона. Она станет частью стратегии цифровой трансформации регулятора на ближайшие три года (2021-2023 гг включительно).

План по цифровой трансформации Роскомнадзор опубликовал на портале государственной информационной систем координации трансформации. Согласно ему, система проверки достоверности сведений об абонентах мобильной связи обойдется в 386,5 млн руб., и это только в первые три года – прогнозируемые затраты на ее поддержание и развитие в дальнейшем в плане цифровой трансформации Роскомнадзора не приведены.

Наряду с этой системой Роскомнадзору понадобились и другие сервисы. Так, информационно-аналитическая система прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве (АСПР), оцененная в 615 млн руб. Ее заказчик – ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный регулятору.

Внедрение новой системы может повлечь дополнительные расходы со стороны операторов

Еще 771,4 тыс. руб. из бюджета и 28,9 млн руб. внебюджетных средств за ближайшие три года Роскомназор планирует потратить на некоего универсального поискового робота, а 300 тыс. бюджетных средств – на запуск информационной системы «ЕСМ РЧС» (единая система мониторинга радиочастотного спектра и контроля качества и состава предоставляемых услуг).

Зачем Роскомнадзору нововведения

О том, для чего именно новые системы потребовалось Роскомнадзору, и какие именно функции они будут выполнять после запуска, в программе цифровой трансформации ведомства не говорится. Как пишет РБК со ссылкой на представителя одного из крупных российских операторов (название не раскрывается), новая система проверки достоверности сведений об абонентах мобильной связи нужна для слежки за операторами, чтобы те регистрировали в своих сетях только тех людей, которые могут предоставить о себе подлинную информацию.

По словам источника РБК, нововведение может повлечь за собой дополнительные расходы со стороны самих операторов. «Размеры издержек можно будет оценить после того, как Роскомнадзор сформирует и направит нам хотя бы предварительные технические требования к своей системе и станет ясен перечень и порядок предоставления информации», – отметил он.

Назначение системы прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве стоимостью более полумиллиарда рублей, а также необходимость создания поискового робота тоже остаются загадкой. Приближенный к Роскомнадзору источник РБК заявил, что он даже не слышал от регулятора о планах по созданию такого рода сервисов. Он предположил лишь, что поисковый робот «будет заниматься поиском нелегального контента», а система прогнозирования рисков будет выполнять «поиск в СМИ и социальных медиа жалоб и инфоповодов, связанных с работой ведомства».

«Ревизор» требует доработки

Одним из пунктов плана Роскомнадзора по своей цифровой трансформации указана модернизация своего программно-аппаратного комплекса «Ревизор». Как сообщал CNews, разработка и создание «Ревизора» обошлись регулятору в 84 млн руб., и это небольшой модуль, который с декабря 2015 г. должны входить в состав в сетей всех провайдеров. Он нужен для проверки в реальном времени выполнения этими провайдерами требований о блокировке доступа к сайтам из списка запрещенных ресурсов.

Вложив в создание «Ревизора» 84 млн руб., Роскомнадзор готовится потратить на его модернизацию почти в три раза больше – 150 млн в 2021 г. и еще 70 млн в 2022 г. При этом в плане цифровой трансформации нет никаких сведений о том, почему вдруг этой системе, подрядчиком по разработке которого стала российская компания «МФИ Софт», потребовалась столь дорогостоящая процедура модернизации.

Роскомнадзору нужны миллиарды

Согласно опубликованному регулятором плану, затраты на его цифровую трансформацию он оценивает в 5,6 млрд руб. на ближайшие три года. Одна из главных целей, преследуемых Роскомнадзором при реализации всей этой программы заключается, как сказано в документе, в «повышении удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством». Для одной только этой цели разработано 84 целевых показателя, а ее затраты на ее достижение превышают 1,91 млрд руб.

Выдержка из программы цифровой трансформации

Вторая цель программы – это «снижение издержек государственного управления» со 112 показателями и затратами более чем в 2,55 млрд руб. же целей шесть: «создание условий для повышения собираемости доходов и сокращения теневой экономики за счёт цифровой трансформации» (11 показателей, около 251 млн руб.); «повышение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно­технологической инфраструктуры от ИКТ-оборудования и программного обеспечения, происходящих из иностранных государств» (пять показателей, 169 млн руб.); «обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры» (семь показателей, 159,7 млн руб.) и «повышение уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в рамках контрольно-надзорной деятельности» (25 показателей, 570,4 млн руб.).