Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа

В Республике Дагестан прошла административная реформа, в результате которой Министерство связи и массовых коммуникаций было разделено на два разных ведомства. Такой подход идет вразрез с федеральными трендами, где регулирование сфер телекоммуникаций и масс-медиа, наоборот, давно было объединено.

Разделение вместо слияния

В Республике Дагестан накануне начала 2021 г. прошло перераспределение полномочий в региональном правительстве. По решению врио главы Дагестана Сергея Меликова Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций было разделено на Министерство цифрового развития и Министерство печати. Прежнее министерство курировало не только вопросы цифровых технологий, но и все, что связано с взаимодействием со СМИ.

Теперь цифровизация, телекоммуникации и ИТ отделены от СМИ. Указом врио главы Республики от 29 декабря 2020 г. новое Министерство печати и информации возглавил Умаросман Гаджиев. Временно исполняющим обязанности министра цифрового развития Дагестана был назначен Сергей Снегирев, который до этого возглавлял реорганизованное министерство.

«Считаю, что это придаст большую динамику реализации национального проекта Цифровая экономика в Республике», - сообщил CNews министр цифрового развития Дагестана Сергей Снегирев.

Наперекор федеральным трендам

Дагестан в некотором смысле пошел против привычных трендов. Исторически в России на федеральном уровне были разные регуляторы медиа и телекоммуникаций, и в начале нулевых годов между ними начались конфликты, в частности, из-за вопроса о цифровизации эфирного телевещания.

Врио министра цифрового развития Дагестана Сергей Снегирев

В результате в 2007 г. Служба по надзору в сфере и служба по надзору в сфере СМИ и охране культурного наследия были объединены в Росохранкультуры, которая напрямую подчинялась правительству. А в 2008 г. было образовано объединенное Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи). Надзорная служба, лишившись полномочий по охране культурного наследия, была переименована в Роскомнадзор и подчинена Минкомсвязи.

В 2018 г. в название министерства было добавлено словосочетание «цифровое развитие». В 2020 г. Минкомсвязи официально получило новое сокращенное название – Минцифры.

Также в сентябре 2020 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил ввести должности замруководителей по цифровой трансформации во всех региональных органах исполнительной власти. Президент России Владимир Путин одобрил эту идею.

Регионы решают сами, объединять или разделять цифровизацию с другими сферами

В некоторых регионах существуют похожие тренды, но далеко не везде. Так, например, если взять распределение полномочий органов исполнительной власти в этой сфере по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), то можно отметить специфическое разделение полномочий.

В Республике Ингушетия существует Министерство промышленности и цифрового развития и Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Причем, если второе явно из внутриполитического блока, то вопросы цифрового развития региона почему-то слиты с промышленностью. Если посмотреть полномочия министерства промышленности и цифрового развития, то цифра - только одна из сфер, которую оно курирует, наравне с контролем тарифов, технического состояния тракторов и аттракционов.

В соседней Кабардино-Балкарии есть отдельное Министерство цифрового развития.

В Республике Карачаево-Черкессия есть Министерство цифрового развития, но в его полномочия, кроме цифровизации и ИТ, входит также связь и телерадиовещание. Также в Карачаево-Черкессии есть Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, которое курирует СМИ (то же самое телевидение), но относится к внутриполитическому блоку.

В Северной Осетии профильного министерства нет. В 2016 г. указом главы республики Вячеслава Битарова Комитет связи и массовых коммуникаций Республики разделен на два ведомства: Комитет по делам печати и массовых коммуникаций и Управление по информационным технологиям и связи. В Ставропольском крае также нет отдельного министерства по «цифре», а есть Министерство энергетики, промышленности и связи. Цифровым развитием, ИТ и связью занимается несколько отделов и подведомственных предприятий министерства.

В Чеченской Республике существует Министерство информации и печати. Судя по структуре регионального правительства, отдельных управленческих структур, которые бы занимались связью, ИТ или цифровизацией пока нет. Судя по официальным сообщениям в Чечне вопросами цифровизации занимается каждое министерство или управление по своему профилю: туризм, ЖКХ и так далее.

Разделение и слияние региональных министерств зависит от KPI губернатора и личных связей

Ведущий эксперт Центра политического (ЦПА) анализа Михаил Захаров пояснил CNews, что в субъектах России по разному структурируется региональное правительство: иногда персональным методом, иногда нет. «В России есть отдельная нацпрограмма «Цифровая экономика» и в ней есть отдельные KPI (ключевые показатели) для регионов, - напоминает Захаров. - Поэтому вполне разумно завести под программу отдельную структуру. На федеральном уровне также нередко происходят разделения и слияния министерств, а также перераспределения полномочий».

Если в целом говорить о развитии цифровизации в масштабах России, то, по данным CNews Analytics, в 2020 г. власти были намерены потратить на цифровизацию и внедрение ИТ около 212 млрд руб., что на 31% больше, чем в прошлом 2019 г. Регионы которые больше всего заложили на это средств на 2020 г. на цифровизацию - это Москва, Санкт-Петербург и Московская область, Пермский и Краснодарский край. Если говорить о СКФО, то Дагестан в этом списке занимает в рейтинге 18 место, Ставропольский край 36 место, Северная Остерия 59 место, Чеченская республика 63 место, Кабардино-Балкарская республика 69 место, Ингушетия 74 место, а Карачаево-Черкессия 79 место.