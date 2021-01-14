В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список

Новые короткие номера

Российская система и план нумерации, определяющая структуру цифровых, буквенных и символьных обозначений (или их комбинации) телефонных номеров, дополнена списком новых коротких номеров. Соответствующий приказ Минцифры России №425, утвержденный 12 января 2021 г. главой ведомства Максутом Шадаевым, опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru и отправлен на госрегистрацию в Минюст России.

Новым приказом вносятся изменения в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Минкомсвязи №205 «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации» от 25 апреля 2017 г., и в ряд других документов министерства.

Документ закрепляет ряд новых коротких номеров в диапазоне 110-122 за определенными государственными службами информационно-справочного и социального характера.

В дополнение, новым приказом Минцифры также распорядилось выделить из резерва коды 982 и 987 для сотовых сетей («сетей подвижной радиотелефонной связи»).

Информационные и социальные

Согласно новому приказу Минцифры, в обновленной редакции российской системы и плана нумерации короткий номер «110» отныне закреплен за информационно-справочной службой администрации субъекта России. Номера в формате «111х(х)» выделены для звонков в информационно-справочную службу и/или службу социального назначения администрации субъекта России.

Минцифры расширило список коротких номеров российской системы и плана нумерации

Информационно-справочные службы администрации муниципальных образований будут использовать номер «113», а муниципальные информационно—справочные службы социального назначения – номер «114х(х)».

За линиями доступа к единой службе поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде по-прежнему закреплен единый номер «115». Телефонные линии «Ребенок в опасности» буду использовать единые номера «121» и «123».

Полный список коротких номеров российской системы и плана нумерации

Номера Назначение номеров 100 -109 Диапазон для 3-значных номеров служб федерального значения 100 Служба точного времени 101 Служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях 102 Полиция 103 Служба скорой медицинской помощи 104 Аварийная служба газовой сети 105-109 Резерв 110-119 Hомepa информационно-справочных служб и служб социального назначения 110 Информационно-справочная служба администрации субъекта Российской Федерации 111х(х) Информационно-справочная служба, служба социального назначения субъекта Российской Федерации 112 Единый номер вызова экстренных оперативных служб 113 Информационно-справочная служба администрации муниципального образования 114х(х) Информационно-справочная служба, служба социального назначения муниципального образования 115 Единая служба поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде 116хх Блокировка электронных платежных карт 117 Резерв 118хх Номер доступа к информационно-справочным системам оператора местной телефонной связи 119 Резерв 120-129 Номера для служб социального назначения 120 Служба помощи наркоманам 121 Ребенок в опасности 122 Единая региональная информационно-справочная служба 123 Ребенок в опасности 124 Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 125 Централизованное бюро ремонта телефонов и таксофонов 126 Служба приема телеграмм по телефону 127 Служба ГИБДД 128 Телефон доверия 129 Служба психологической помощи 130х-139х Номера информационно-справочных и аварийных служб 130х Справочно-информационная служба о лекарственных препаратах и медицинских услугах 131х Служба погоды 132х СПАС - дорожно-аварийная служба 133х Служба такси 134х Аварийная служба водоканала 135х Аварийная служба электросети 136х Аварийная служба теплосети 137х Заказ гостиницы 138-139 Резерв 140х-179х Номера платных информационно-справочных и заказных служб 181, 182 Номер телефонистов ВРМ 183-189 Резерв 190-199 Номера для доступа к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи

Источник: приказ Минцифры России №425 от 12 января 2021 г.

Единая региональная информационно-справочная служба получила короткий номер «122», который в настоящее время закреплен за горячей линией по вопросам коронавирусной инфекции.

Телефонная линия «Телефон доверия для детей, подростков и их родителей» получила единый номер «124», который был выведен из резерва российской системы и плана нумерации в мае 2020 г.

В предыдущей редакции документа короткие номера в диапазоне «110-119» фигурировали как «номера служб, вводимых в Российской Федерации в целях гармонизации с европейским законодательством в области связи». Из этой линейки коротких номеров пока что в резерве остались коды «117» и «119».