В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список
Новые короткие номера
Российская система и план нумерации, определяющая структуру цифровых, буквенных и символьных обозначений (или их комбинации) телефонных номеров, дополнена списком новых коротких номеров. Соответствующий приказ Минцифры России №425, утвержденный 12 января 2021 г. главой ведомства Максутом Шадаевым, опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru и отправлен на госрегистрацию в Минюст России.
Новым приказом вносятся изменения в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Минкомсвязи №205 «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации» от 25 апреля 2017 г., и в ряд других документов министерства.
Документ закрепляет ряд новых коротких номеров в диапазоне 110-122 за определенными государственными службами информационно-справочного и социального характера.
В дополнение, новым приказом Минцифры также распорядилось выделить из резерва коды 982 и 987 для сотовых сетей («сетей подвижной радиотелефонной связи»).
Информационные и социальные
Согласно новому приказу Минцифры, в обновленной редакции российской системы и плана нумерации короткий номер «110» отныне закреплен за информационно-справочной службой администрации субъекта России. Номера в формате «111х(х)» выделены для звонков в информационно-справочную службу и/или службу социального назначения администрации субъекта России.
Информационно-справочные службы администрации муниципальных образований будут использовать номер «113», а муниципальные информационно—справочные службы социального назначения – номер «114х(х)».
За линиями доступа к единой службе поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде по-прежнему закреплен единый номер «115». Телефонные линии «Ребенок в опасности» буду использовать единые номера «121» и «123».
|Номера
|Назначение номеров
|100 -109
|Диапазон для 3-значных номеров служб федерального значения
|100
|Служба точного времени
|101
|Служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях
|102
|Полиция
|103
|Служба скорой медицинской помощи
|104
|Аварийная служба газовой сети
|105-109
|Резерв
|110-119
|Hомepa информационно-справочных служб и служб социального назначения
|110
|Информационно-справочная служба администрации субъекта Российской Федерации
|111х(х)
|Информационно-справочная служба, служба социального назначения субъекта Российской Федерации
|112
|Единый номер вызова экстренных оперативных служб
|113
|Информационно-справочная служба администрации муниципального образования
|114х(х)
|Информационно-справочная служба, служба социального назначения муниципального образования
|115
|Единая служба поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде
|116хх
|Блокировка электронных платежных карт
|117
|Резерв
|118хх
|Номер доступа к информационно-справочным системам оператора местной телефонной связи
|119
|Резерв
|120-129
|Номера для служб социального назначения
|120
|Служба помощи наркоманам
|121
|Ребенок в опасности
|122
|Единая региональная информационно-справочная служба
|123
|Ребенок в опасности
|124
|Телефон доверия для детей, подростков и их родителей
|125
|Централизованное бюро ремонта телефонов и таксофонов
|126
|Служба приема телеграмм по телефону
|127
|Служба ГИБДД
|128
|Телефон доверия
|129
|Служба психологической помощи
|130х-139х
|Номера информационно-справочных и аварийных служб
|130х
|Справочно-информационная служба о лекарственных препаратах и медицинских услугах
|131х
|Служба погоды
|132х
|СПАС - дорожно-аварийная служба
|133х
|Служба такси
|134х
|Аварийная служба водоканала
|135х
|Аварийная служба электросети
|136х
|Аварийная служба теплосети
|137х
|Заказ гостиницы
|138-139
|Резерв
|140х-179х
|Номера платных информационно-справочных и заказных служб
|181, 182
|Номер телефонистов ВРМ
|183-189
|Резерв
|190-199
|Номера для доступа к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи
Источник: приказ Минцифры России №425 от 12 января 2021 г.
Единая региональная информационно-справочная служба получила короткий номер «122», который в настоящее время закреплен за горячей линией по вопросам коронавирусной инфекции.
Телефонная линия «Телефон доверия для детей, подростков и их родителей» получила единый номер «124», который был выведен из резерва российской системы и плана нумерации в мае 2020 г.
В предыдущей редакции документа короткие номера в диапазоне «110-119» фигурировали как «номера служб, вводимых в Российской Федерации в целях гармонизации с европейским законодательством в области связи». Из этой линейки коротких номеров пока что в резерве остались коды «117» и «119».