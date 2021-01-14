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В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список

Мобильная связь ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Владимир Бахур
Минцифры распорядилось выделить ряд новых коротких номеров в диапазоне 110-122 для быстрого доступа граждан к государственным информационно-справочным и социальным службам. Приказом ведомства также выведены из резерва коды 982 и 987 для мобильной связи.

Новые короткие номера

Российская система и план нумерации, определяющая структуру цифровых, буквенных и символьных обозначений (или их комбинации) телефонных номеров, дополнена списком новых коротких номеров. Соответствующий приказ Минцифры России №425, утвержденный 12 января 2021 г. главой ведомства Максутом Шадаевым, опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru и отправлен на госрегистрацию в Минюст России.

Новым приказом вносятся изменения в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Минкомсвязи №205 «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации» от 25 апреля 2017 г., и в ряд других документов министерства.

Документ закрепляет ряд новых коротких номеров в диапазоне 110-122 за определенными государственными службами информационно-справочного и социального характера.

В дополнение, новым приказом Минцифры также распорядилось выделить из резерва коды 982 и 987 для сотовых сетей («сетей подвижной радиотелефонной связи»).

Информационные и социальные

Согласно новому приказу Минцифры, в обновленной редакции российской системы и плана нумерации короткий номер «110» отныне закреплен за информационно-справочной службой администрации субъекта России. Номера в формате «111х(х)» выделены для звонков в информационно-справочную службу и/или службу социального назначения администрации субъекта России.

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Минцифры расширило список коротких номеров российской системы и плана нумерации

Информационно-справочные службы администрации муниципальных образований будут использовать номер «113», а муниципальные информационно—справочные службы социального назначения – номер «114х(х)».

За линиями доступа к единой службе поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде по-прежнему закреплен единый номер «115». Телефонные линии «Ребенок в опасности» буду использовать единые номера «121» и «123».

Полный список коротких номеров российской системы и плана нумерации

Номера Назначение номеров
100 -109 Диапазон для 3-значных номеров служб федерального значения
100 Служба точного времени
101 Служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях
102 Полиция
103 Служба скорой медицинской помощи
104 Аварийная служба газовой сети
105-109 Резерв
110-119 Hомepa информационно-справочных служб и служб социального назначения
110 Информационно-справочная служба администрации субъекта Российской Федерации
111х(х) Информационно-справочная служба, служба социального назначения субъекта Российской Федерации
112 Единый номер вызова экстренных оперативных служб
113 Информационно-справочная служба администрации муниципального образования
114х(х) Информационно-справочная служба, служба социального назначения муниципального образования
115 Единая служба поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде
116хх Блокировка электронных платежных карт
117 Резерв
118хх Номер доступа к информационно-справочным системам оператора местной телефонной связи
119 Резерв
120-129 Номера для служб социального назначения
120 Служба помощи наркоманам
121 Ребенок в опасности
122 Единая региональная информационно-справочная служба
123 Ребенок в опасности
124 Телефон доверия для детей, подростков и их родителей
125 Централизованное бюро ремонта телефонов и таксофонов
126 Служба приема телеграмм по телефону
127 Служба ГИБДД
128 Телефон доверия
129 Служба психологической помощи
130х-139х Номера информационно-справочных и аварийных служб
130х Справочно-информационная служба о лекарственных препаратах и медицинских услугах
131х Служба погоды
132х СПАС - дорожно-аварийная служба
133х Служба такси
134х Аварийная служба водоканала
135х Аварийная служба электросети
136х Аварийная служба теплосети
137х Заказ гостиницы
138-139 Резерв
140х-179х Номера платных информационно-справочных и заказных служб
181, 182 Номер телефонистов ВРМ
183-189 Резерв
190-199 Номера для доступа к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи

Источник: приказ Минцифры России №425 от 12 января 2021 г.

Единая региональная информационно-справочная служба получила короткий номер «122», который в настоящее время закреплен за горячей линией по вопросам коронавирусной инфекции.

Телефонная линия «Телефон доверия для детей, подростков и их родителей» получила единый номер «124», который был выведен из резерва российской системы и плана нумерации в мае 2020 г.

В предыдущей редакции документа короткие номера в диапазоне «110-119» фигурировали как «номера служб, вводимых в Российской Федерации в целях гармонизации с европейским законодательством в области связи». Из этой линейки коротких номеров пока что в резерве остались коды «117» и «119».

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