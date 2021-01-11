Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках

Столичные власти будут накапливать информацию о доходах москвичей, а также целый ряд других их персональных данных. Чиновникам потребовалась информация даже о питомцах жителей Москвы, и все это они объяснили необходимостью расширения возможностей сайта мэра Москвы. На создание новой БД мэрия Москвы готов потратить 185 млн руб.

Новый уровень контроля

Мэрия Москвы собирается запустить новую систему сбора и хранения данных о жителях российской столицы. Как пишет «Коммерсант», в нее будет вноситься информация о фактических доходах москвичей, а также о месте их проживания и даже о домашних животных.

В дополнение к этому база будет содержать данные о родственниках жителей Москвы и об успеваемости их детей в школе. На создание этой системы столичные власти намерены выделить 185 млн руб. – тендер был опубликован на сайте госзакупок 30 декабря 2020 г.

Заказчиком проекта выступает Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Он станет частью государственной информационной системы (ГИС) «Централизованное ведение профиля заявителя» (ЦВПЗ).

Подрядчик, которому власти поручат выполнение всех работ, будет определен на конкурсной основе уже 1 февраля 2020 г. Модернизацию ГИС ЦВПЗ ему нужно будет выполнить всего за восемь месяцев.

Зачем все это нужно

Согласно документации к госзакупке, власти преследуют цель по «повышению объема хранимой информации о гражданине». База данных, готовящаяся к созданию, в будущем будет интегрирована с другими ГИС, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и автоматизированной информационно системой многофункциональных центров.

Скоро мэрия Москвы будет знать о москвичах буквально всё

Представители столичного ДИТ сообщили ТАСС, что необходимость развития системы хранения персональных данных жителей Москвы продиктована расширением возможностей личного кабинета пользователей сайта мэра Москвы (mos.ru). «В данной закупке речь идет о развитии личного кабинета пользователя портала mos.ru. Он функционирует с 2011 г. и на сегодняшний день позволяет пользователям получить более 370 услуг и сервисов в электронном виде. Например, на портале mos.ru можно записываться на прием к врачу или в центры “Мои документы”, просматривать оценки ребенка в школе, получить доступ к своей электронной медицинской карте, записывать своих питомцев к ветеринару, оплачивать услуги ЖКХ, автомобильные штрафы и другие начисления, пополнять баланс “Тройки”, получать меры социальной поддержки и многое другое», – сообщили агентству представители Департамента.

В ДИТ Москвы подчеркнули, что пользователь самостоятельно указывает в личном кабинете те или иные данные о себе для более быстрого получения услуг. В качестве примера представители ведомства привели как раз сведения о документах, родственниках и домашних животных и добавили: «Именно эти данные и указаны в техническом задании к контракту. Все это делает получение государственных услуг и сервисов в электронном виде более удобным: пользователю не нужно каждый раз заполнять заявление или искать способ доставить копию бумажного документа, поскольку все необходимые данные заполняются автоматически из личного кабинета. В дальнейшем это позволит получать услуги и сервисы проактивно».

Возможные риски

В итоге после модернизации системы аккаунты пользователей портала mos.ru будут содержать колоссальное количество персональных данных. Это ФИО, номера паспортов, СНИЛС, полиса медстрахования, ИНН и других документов, а также о месте работы, транспортном средстве, родственниках, успеваемости детей, питомцах и т.д.

Многие эксперты видят в создании такой БД значительные риски. Например, глава направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев сообщил «Коммерсанту», что любая централизованная система может рассматриваться как потенциальный источник утечки.

С Андреем Арсеньевым согласен и глава юридической практики «Роскомсвободы», управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян. «Централизация данных всегда ведет к повышению рисков утечек и неавторизованного доступа. В этом плане куда безопаснее выглядит модель, реализованная в Скандинавских странах, которая позволяет не хранить данные в одном месте, а безопасно обмениваться ими заинтересованным сторонам», – сообщил он изданию.

Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев, пишет «Коммерсант, видит другие последствия реализации расширенной БД с персональными данными москвичей. По его мнению, столичные власти специально собирают максимально подробные сведения о жителях Москвы, чтобы затем на их основе создать систему, подобную той, что действует в Китае. Также он выразил опасение, что москвичей будут принуждать давать согласие на обработку персональных данных при обращении в различные столичные ведомства.

Полное отсутствие приватности

В конце ноября 2020 г. CNews писал, что мэрия Москвы хочет создать в столице систему сбора информации о перемещениях москвичей, об их задолженностях и штрафах, транспортных и социальных картах. Собираемые данные будут сопоставляться с информацией о регистрационных и медицинских нарушениях и ограничениях, о нарушениях ограничений доступа к тем или иным объектам на территории города. Вместе с этим будет происходить сопоставление со сведениями об оплате (или неоплате) парковки, о нарушении правил дорожного движения и т. д. На создание этой системы столичная мэрия намерена выделить 280 млн руб.

К реализации идеи тотальной слежки за москвичами, в том числе и за их перемещениями, как московские власти приступили еще в 2011 г. Например, с 2015 г. для этого стали использоваться данные, которые власти покупают у сотовых операторов – по данным сайта госзакупок, в 2015-2020 гг. власти закупили геоаналитические данные на сумму 724 млн руб.

В середине января 2020 г., за два месяца до перевода всей России на режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19, столичные власти объявили конкурс стоимостью свыше 1,9 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц. В списке необходимого аппаратного обеспечения фигурировало свыше 450 блейд-серверов и 192 накопителей суммарным объемом 1,5 петабайта.

31 марта 2020 г., спустя три дня с начала самоизоляции, власти Москвы начали подготовку к запуску системы идентификации личности для выявления нарушителей карантина, в том числе и самоизолировавшихся людей, решивших выйти на улицу. Она может распознавать даже лица, на 40% закрытые маской или предметом одежды, и ее связали с камерами наблюдения по всему городу и данными сотовых операторов по геолокации.

1 апреля 2020 г. Минцифры создало систему отслеживания перемещений россиян, контактирующих с больными коронавирусом, а также тех, кто сам им болен или находится на самоизоляции после возвращения из-за границы. На ее разработку у Министерства было всего несколько дней – премьер-министр России Михаил Мишустин дал свое поручение 23 марта 2020 г. и назначил крайний срок его выполнения на 27 марта 2020 г.