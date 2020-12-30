Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель

Правительство России постановило провести в Роскомнадзоре реструктуризацию – расформировать два управления из имеющихся 10. Кроме того, главе ведомства Александру Липову нужно будет оставить всего четырех заместителей, хотя сейчас у него их пять. Какие управления и какой зам попадут под сокращение, остается неизвестным.

Масштабные изменения в госведомствах

Роскомнадзор в ближайшем будущем лишится двух управлений и одного заместителя руководителя. Реструктуризация и изменения в кадровом составе напрямую связаны с постановлением российского Правительства № 2293 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 28 декабря 2020 г., опубликованном на официальном портале правовой информации 30 декабря 2020 г.

Согласно этому постановлению, в структуре Роскомнадзора может состоять не более восьми управлений по основным направлениям деятельности регулятора, тогда как сейчас их 10. Кроме того, глава ведомства может нанимать максимум четырех заместителей, хотя в настоящее время их на одного больше.

28 декабря 2020 г. на сайте Правительства России появилось сообщение о готовящейся реформе госаппарата. В общей сложности она затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует Правительство. Итогом оптимизации станет сокращение подразделений, выполняющих обеспечивающие функции.

Роскомнадзору предстоит оптимизация структуры и кадрового состава

Под сокращение попадут суммарно 74 таких структурных подразделения, плюс к этому Правительство планирует сократить 36 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

Реформу госаппарата Правительство анонсировало еще в ноябре 2020 г. Как сказано на сайте Правительства, она будет проведена для того, чтобы «повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития».

Как изменится структура Роскомнадзора

На момент публикации материала у главы Роскомнадзора Андрея Липова, занявшего этот пост в марте 2020 г., числилось пять заместителей – Александр Чечин, Вадим Субботин, Владимир Логунов, Милош Вагнер и Олег Терляков. Логунов и Терляков получили эти должности, как сообщал CNews, в середине апреля 2020 г., а затем в конце мая 2020 г. к ним присоединился и Милош Вагнер.

Кто из пяти замов Андрея Липова будет вынужден сменить должность, в настоящее время остается неизвестным. Напомним, что сам Липов возглавил Роскомнадзор после ухода Александра Жарова, руководившего ведомством восемь лет. Жаров перешел на пост главы холдинга «Газпром-медиа».

В структуру Роскомнадзора сейчас входят десять подразделений: Управление организационной работы, Управление разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций, Управление разрешительной работы в сфере связи, Управление по надзору в сфере информационных технологий, Управление по защите прав субъектов персональных данных, Правовое управление, Административное управление, а также Управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций, Управление контроля и надзора в сфере связи и Финансовое управление.

От двух из них Роскомнадзору придется избавиться. От каких именно, пока неизвестно, как неизвестно и то, к каким из оставшихся перейдут их функции.

Сокращение федеральных агентств

В дополнение к перестройкам внутри правительственных ведомств в России проходит и их сокращение. Как сообщал CNews, в конце ноября 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении сразу двух федеральных агентств – Роспечати и Россвязи, подведомственных Минцифры, в прошлом – Минкомсвязи. Их функции отойдут самому Министерству.

Все действия по ликвидации обоих федагентств должны быть завершены не позднее 30 июня 2020 г. Их выполнение поручено Минцифры.

Представители Министерства заявили, что процесс вливания «позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач... Задача Минцифры России сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел “бесшовно” и не вызвал проблем в реализации текущих задач», – добавили в Минцифры.