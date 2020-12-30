Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО

Минцифры в рамках работы по формированию второй меры поддержки ИТ-отрасли предложило Правительству компенсировать отечественным разработчикам 50% стоимости специализированного софта при его продаже малому и среднему бизнесу.

Новые меры поддержки ИТ-отрасли

Минцифры предложило Правительству ввести новые субсидии для поддержки ИТ-отрасли. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин в интервью РБК рассказал, что Минцифры намерено субсидировать 50% стоимости лицензии разработчикам специализированного софта при ее продаже малому и среднему бизнесу.

Как уточнил РБК заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов, под специализированным программным обеспечением (ПО) для среднего и малого бизнеса, как правило, подразумеваются офисные приложения, приложения бухучета, а также платформы для работы с клиентами.

Ведомство формирует так называемый второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Паршин уточнил, что в окончательный перечень мер поддержки ИТ будет включено предложение о льготных условиях на доступ к ПО для малого и среднего бизнеса. «С большой долей вероятности» в пакет также войдет требование к разработчикам отечественного ПО, чтобы оно было совместимым с российскими операционными системами, отечественной микроэлектроникой и процессорами.

Финальный список мер для второго пакета утвердит Правительство. Срок, когда это произойдет, пока не определен.

Что предлагалось ранее

В октябре 2020 г. Минцифры представляло предварительный список мер поддержки ИТ-отрасли. Почти 400 предложений от участников рынка, представителей ассоциаций и экспертов, поступивших в Минцифры, были распределены, как пишет РБК, в соответствии с 12 направлениями: информационная безопасность, здравоохранение, образование, искусственный интеллект, офисное ПО, онлайн-кинотеатры, компьютерные игры и мессенджеры и др.

Минцифры предлагает компенсировать отечественным разработчикам 50% стоимости специализированного софта при его продаже малому и среднему бизнесу

Среди предложений, вошедших в предварительный список мер по поддержке российской ИТ-отрасли, РБК упоминало субсидирование заказчиков, приобретающих отечественные ОС и офисное ПО, а также субсидирование процентной ставки по ипотеке для специалистов в области Data Science с целью сокращения риска «утечки мозгов».

В предварительный список также вошло предложение признать аудиовизуальные сервисы ИТ-компаниями для получения льгот по страховым и пенсионным отчислениям; распространить льготы по налогу на прибыль (3%) и по социальным взносам (7,6%) на российские интернет-сервисы в части доходов от рекламной выручки, а также снять часть ограничений по рекламе алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ и аудиовизуальных сервисах.

Также предлагалось обеспечить российских разработчиков компьютерных игр финансовой господдержкой, в том числе «для продвижения русской культуры и истории в мире»; актуализировать нормативы Санпина 2.2.2/2.4.1340-03 о времени нахождения учеников перед компьютером; включить затраты на импортозамещение в тарифы естественных монополий, а также требование к госкомпаниям по формированию отдельных бюджетов на импортозамещение иностранного ПО и включение в KPI руководства госкомпаний показателей по освоению бюджетов на импортозамещение.

Что включал первый пакет мер поддержки

В конце апреля 2020 г. CNews писал о списке предложений по поддержке ИТ-бизнеса в сложившейся экономической ситуации, подготовленном Минкомсвязи (теперь Минцифры) и направленном премьеру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В общей сложности в перечне содержалось 15 предложений, в том числе, по отсрочке уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний, отмене уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда до конца 2020 г. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет. Также были внесены предложения по снижению налога на прибыль с 20% до 12% и обнулению НДС на все услуги в области доставки продуктов, телемедицины и образования в онлайне.

Для операторов связи, модернизирующих сети, Минкомсвязи предлагало отсрочить уплату страховых взносов и налога на прибыль до конца 2020 г., а также упросить процедуру ввоза на территорию России радиоэлектронных средств и их перерегистрацию. Еще одно предложение касалось приостановки на один год части требований «закона Яровой», касающихся необходимости увеличения операторами связи емкости хранилищ под записи разговоров и сообщений абонентов на 15% в год.

10 июня 2020 г. CNews сообщал о том, что в рамках онлайн-совещания по вопросам развития ИКТ Максут Шадаев сообщил Президенту России Владимиру Путину, что вызванное кризисом падение спроса на ИТ со стороны бизнеса в России в 2020 г. может быть полностью компенсировано за счет принуждения госкомпаний закупать только отечественный софт — по схеме, уже несколько лет реализованной для госорганов.

В качестве второй меры поддержки отрасли министр предложил в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» субсидировать 50% расходов отечественных компаний-лидеров на новые программные разработки для реальных секторов экономики.

Летом 2020 г. Президент утвердил закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли. Президент предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-фирм, подчеркнув, что сделать это следует не на какой-нибудь определенный период, а бессрочно. Таким образом с 1 января 2021 г. тариф страховых взносов для ИТ-компаний снизится с 14 до 7,6%, а ставка налога на прибыль — с 20 до 3%.

Другие меры поддержки разработчиков

В 2014 г. Правительство разворачивало проект по субсидированию специализированного инжинирингового ПО для конструкторских и инженерных компаний. Получателем субсидий могло стать российское юрлицо, поставщик специализированного инжинирингового ПО, имеющее право на распространение не менее двух программных продуктов, и предоставляющее к ним доступ не менее чем 20 организациям-пользователям. Такой оператор имел право претендовать на субсидию в размере до 75% фактически понесенных и документально подтвержденных им затрат на лицензионные платежи правообладателям ПО.

В 2018 г. CNews писал в 2018 г., что Минпромторг подготовил проект постановления Правительства, который содержит правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов — в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Документ представлял собой набор поправок к постановлению правительства от 14 ноября 2014 г. №1200, в котором изложены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским операторам услуг — на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового ПО с целью повышения доступности такого ПО для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.