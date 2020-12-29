Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум»

В России по заказу Минпросвещения ведется разработка сервиса «Сферум», который заменит школьникам и преподавателям Zoom. Проект прошел тестирование в Подмосковье и сейчас испытывается в 15 российских субъектах.

Государственный конкурент Zoom

Российский сервис дистанционного обучения, призванный составить конкуренцию американскому Zoom, успешно прошел тестирование в Подмосковье. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова, проекту теперь предстоит пройти тестирование еще в 15 субъектах России. В Mail.ru Group сообщили CNews, что называться сервис будет «Сферум».

«Сферум» - это сервис видеоконференций, созданный специально для российских школьников и студентов. По словам главы российского Минпросвещения, школы получают данное ПО на бесплатной основе. В базе «Сферума», уточнил министр, лежат те же технологии, что использовались для видеонаблюдения за школьниками во время сдачи ими единого госэкзамена (ЕГЭ). «Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ», – отметил Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что система видеонаблюдения, использовавшаяся на ЕГЭ, подвергалась хакерским атакам, но ни одна из них не завершилась успехом. «Поэтому технологические решения, которые были реализованы в ходе проведения ЕГЭ, используются в новой системе», – добавил он.

Как появился отечественный аналог Zoom

Идея создать государственный российский сервис видеоконференций, способный заменить собой Zoom, впервые появилась у властей, как сообщал CNews, в июле 2020 г., уже после основного этапа самоизоляции, которая была введена в России с 28 марта 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. Школам и вузам пришлось перейти на дистанционное обучение, и Zoom стал одним из основных сервисов для проведения уроков и пар.

Zoom пользуется популярностью у российских школьников и студентов

Проработкой возможности создания подобного российского сервиса занялось Минцифры совместно с «Яндексом» и Mail.ru Group. Глава ведомства Максут Шадаев заявил тогда, что в России нет отечественных аналогов подобных сервисов, хотя и Mail.ru, и «Яндекс» запустили такие платформы во II квартале 2020 г.

В конце августа 2020 г. стало известно, что разработка сервиса, аналогичного Zoom, уже ведется. Об этом рассказал ТАСС гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. «Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС (видеоконферецсвязи), которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom», – сказал глава «Автоматики».

В итоге заказчиками отечественного конкурента Zoom стали Минпросвещения, Минцифры и оператор связи «Ростелеком». Представители Минпросвещения сообщили, что в структуру нового проекта войдут сервисы для аудио- и видеосвязи, и что работать «Сферум» будет через портал госуслуг.

В дополнение к «Сферуму» для дистанционного общения школьников и учителей на образовательные темы в России будет создан отдельный сегмент российской соцсети «Вконтакте» (основана Павлом Дуровым, принадлежит холдингу Mail.ru Group). По словам Сергея Кравцова, презентация сервиса состоится в 2021 г., пока без более точной даты.

Что не так с Zoom

Несмотря свою широкую популярность, Zoom не может похвастаться надежностью. Он содержит значительное число уязвимостей, что могло повлиять на решение российских властей о создании его отечественного аналога.

Для примера, в июле 2020 г. в Zoom была найдена брешь, эксплуатируя которую, хакеры могли запускать любой код на ПК пользователей этого сервиса пою управлением ОС Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2 и более ранних. А еще Zoom известен тем, что в течение нескольких месяцев он передавал данные своих пользователей, предпочитающих его iOS-версию, компании Facebook. Zoom сливал ей информацию о марке и модели мобильного устройства, городе, в котором находится пользователь, его операторе связи, часовом поясе, а также об уникальном рекламном идентификаторе устройства. В дальнейшем Facebook использовала эти данные для таргетирования рекламы.

Помимо этого, у Zoom на протяжении длительного времени не было сквозного (end-to-end) шифрования, а это открывало хакерам возможность перехвата звонков, в том числе и по видеосвязи. После жалоб со стороны пользователей разработчики реализовали такое шифрование, но только в платной версии сервиса, что спровоцировало новый всплеск негатива у пользователей. На момент публикации материала сквозное шифрование в Zoom было доступно для всех.

На что можно заменить «Сферум»

В России существует множество отечественных сервисов, позволяющих своим пользователям общаться по видеосвязи и совершать голосовые вызовы. Например, в апреле 2020 г. Mail.ru запустил мессенджер ICQ New с такими возможностями, созданный на основе оригинального ICQ. ICQ – это творение израильской компании Mirabilis, впервые заработавшее в 1998 г. Российским ICQ стал в апреле 2010 г., когда его приобрел за $187,5 млн фонд Digital Sky Technologies (DST), являвшийся акционером Mail.ru. Непосредственно к холдингу Mail.ru мессенджер перешел после реорганизации фонда DST.

У Mail.ru есть еще один сервис, запущенный в том же месяце – «Видеозвонки Mail.ru». Он изначально позиционировался как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.

Видеосервис «Яндекса»

В июне 2020 г. собственный аналог Zoom запустил и «Яндекс» – проект получил название «Телемост» и был реализован в виде веб-сервиса, работающего через браузер. В сентябре 2020 г., как сообщал CNews, «Телемост» получил масштабное обновление и вышел в качестве отдельного приложения под Windows, macOS, Android и iOS.