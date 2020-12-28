Спецпроекты

Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Правительство России выделит 750 млн руб. на поддержку ИТ-стартапов в ближайшие три года. На эти деньги Фонд развития интернет-инициатив организует акселерационные программы, в рамках которых поможет вывести на внутренний рынок перспективные российские технологические стартапы.

ФРИИ дадут денег на акселерацию ИТ-стартапов

Государство поможет российским технологическим компания с ускоренном развитием новых ИТ-проектов. В 2021-2023 гг. на эти цели будет направлено 750 млн руб. Средства предусмотрены в федеральном бюджете, говорится в сообщении на сайте Правительства России.

Перспективным технологическим стартапам окажут поддержку в развитии инновационных проектов и выводе продукции на российский рынок. Акселерационные программы разработает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Он же выступит и получателем субсидий из бюджета на их реализацию.

Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели в четверг, 24 декабря 2020 г., подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Правительство России выделит 750 млн руб. на поддержку ИТ-стартапов в ближайшие три года

Документ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Кого допустят к участию в программах ФРИИ

К участию в акселерационной программе допускаются технологические компании, подавшие заявку на участие в конкурсном отборе на акселерацию проектов и прошедшие его, говорится в одобренном Правительством документе.

Требования к акселерационным программам, порядок конкурсного отбора, в том числе порядок подачи и рассмотрения заявок, а также требования к заявкам, устанавливаются ФРИИ по согласованию Минцифры России.

Конкурсный отбор проводится с учетом нескольких критериев: наличие достаточных для реализации проекта кадровых, финансовых и материальных ресурсов; соответствие целям и задачам федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика); уровень готовности технологий (определяется в соответствии с пунктом 5.1.2 национального стандарта ГОСТ Р 58048-2017. «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»). Дополнительные критерии устанавливаются ФРИИ по согласованию с Минцифры.

К участникам отбора предъявляется ряд требований. Так, технологическая компания, участвующая в конкурсном отборе, на момент подачи заявки не должна находится в процессе ликвидации или реорганизации, не проходит через процедуру банкротства, ее деятельность не приостановлена.

Компания должна быть зарегистрирована на территории России и обладать статусом налогового резидента, при этом не иметь в уставном (складочном) капитале более 50% участия иностранных юрлиц, зарегистрированных в офшорных зонах.

Потенциальный участник акселерационной программы не должен иметь долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, или просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций.

В реестре дисквалифицированных лиц не должно быть информации о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере компании-претендента.

В какие компании инвестирует ФРИИ

ФРИИ – это российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный Агентством стратегических инициатив по предложению Владимира Путина. Фонд с 2013 г. предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли.

В сентябре 2020 г. фонд объявил о готовности вкладывать средства в компании с иностранным юридическим лицом на условиях принадлежности компании основателям с российским гражданством.

В начале декабря 2020 г. CNews писал о том, что ФРИИ вложился в Soundeon – платформу для привлечения средств и увеличения доходов музыкантов. Привлеченные средства компания планировала направить на развитие на рынке Европы. Объем инвестиций стороны не раскрывали.

В конце ноября 2020 г. фонд инвестировал 5 млн руб. в Foody – маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов. При выполнении KPI в середине 2021 г. года фонд планирует дополнительно инвестировать в компанию до 65 млн руб.

В сентябре 2020 г. стало известно, что ФРИИ и фонд Rusnano Sistema, инвестируют 110 млн руб. в российский стартап Texel, который развивает технологию компьютерного зрения, позволяющую покупателю примерять одежду онлайн.

Какую поддержку в России оказывают ИТ-отрасли

Поддержка стартапов – одно из решений, направленных на развитие ИТ-индустрии. По поручению Президента Правительство разработало комплекс мер государственной поддержки отрасли, которым относятся новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства и расширение кадровой базы, говорится в сообщении на сайте Правительства.

В ноябре 2020 г. Минцифры представило пакет мер поддержки ИТ-отрасли. В него вошли 88 мер по 12 сегментам рынка. Среди них частичное обнуление «налога на Google», освобождение российских ИT-компаний от НДС на рекламу за рубежом, льготы для соцсетей и игровой индустрии.

В сентябре 2020 г. стало известно о планах Минэкономики по созданию нового госреестра, в котором будут собраны подробные данные о деятельности ИТ-стартапов, претендующих на господдержку. По мнению чиновников Министерства, это ускорит подачу заявок и выделение средств.

В сентябре 2020 г. Михаил Мишустин анонсировал программу поддержки небольших российских компаний – разработчиков в области искусственного интеллекта, которым до 2024 г. будут выделены гранты на сумму около 12 млрд руб. Ранее бюджет на федеральный проект по искусственному интеллекту сократился почти на 100 млрд руб.



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