ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

ВТБ стал партнером «Ростелекома» по развитию облачного бизнеса. Банк вложит 35 млрд руб. в компанию «РТК-ЦОД» - облачную «дочку» «Ростелекома», получив взамен долю в ней размером 44,8%. В течение трех лет «РТК-ЦОД» может выйти на IPO.

ВТБ и «Ростелеком» будут вместе развивать облака

«Ростелеком» сообщил, что госбанк ВТБ входит в уставной капитал его дочернего общества «Центр хранения данных» («РТК-ЦОД»). ВТБ выкупит доэмиссию акций «РТК-ЦОД» на сумму 35 млрд руб.

После этого ВТБ будет владеть 44,8% долей в «РТК-ЦОД», у «Ростелекома» останется 55,6% в компании. Оценка «РТК-ЦОД» в данной сделки соответствует мультиплекатору 7,8 x EV/OIDBA за 2020 г.

Показатель EV (Enterprise Value) означает рыночной капитализации компании и рыночной стоимости долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Показатель OIBDA – это прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию.

«РТК-ЦОД» объединяет активы «Ростелекома» в области центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов. Условием сделки с ВТБ является проведение IPO (первичного размещения акций) в течение следующих трех лет.

ВТБ вложит 35 млрд руб. в облачную «дочку» «Ростелекома» компанию «РТК-ЦОД», получив взамен долю в 44,8%

Средства, полученные от ВТБ, «РТК-ЦОД» намерен потратить на погашение долга и финансирование инвестиционной программы, предполагающей развитие регионального распределенного сети ЦОД и создание решений в области облачного провайдинга.

Как появился и что представляет из себя «РТК-ЦОД»

История «РТК-ЦОД» начинается в 2015 г, когда «Ростелеком» за 1,83 млрд руб. приобрел 50,1% группы компании Safedata, владевшей дата-центрами «Москва-I» и «Москва-II», а также долями в операторе доставки контента Ngenix и крупнейшей в России точки обмена трафиком MSK-IX.

Компания Safedata была создана бывшими топ-менеджерами поставщика телекоммуникационного оборудования «РТК-Лизинг» Михаилом Марголиным и Павлом Каплуновым. В 2017 г. «Ростелеком» полностью консолидировал Safedata, приобретя оставшуюся долю 49,9% в компании за 2,255 млрд руб.

На базе Safedata была создана компания «РТК-ЦОД». В прошлом году «РТК-ЦОД» договорилась о приобретении второго по величине поставщика на российском рынке ЦОД - компании DataLine. Сумма сделки составила 17,5 млрд руб.

Средства на покупку Dataline «РТК-ЦОД» должен был получить от своей материнской компании: тогда сообщалось, что «Ростелеком» предоставит ей заем на сумму до 21 млрд руб. Газета «Коммерсант» писала, что после сделки с Dataline «Ростелеком» рассмотрит вопрос о привлечении от стратегического инвестора до 25 млрд руб. в свою «облачную дочку» в обмен на долю в 30-35%.

«РТК-ЦОД» является лидером на российских рынках ЦОД и облачного провайдинга (IaaS, инфраструктура как сервис). Доля компании на этих рынках составляет, соответственно, 25% и 26%. Общая емкость сети дата-центров компании насчитывает 12,2 тыс. стоек. По итогам 2020 г. ожидается, что выручка «РТК-ЦОД» составит более 26 млрд руб., а рентабельность по показателю OIBDA - на уровне 40%.

ВТБ и «Ростелеком» уже были партнерами в сотовом операторе Tele2. В конце 2019 г. «Ростелеком» договорился о консолидации 100% Tele2. После этого напрямую ВТБ стал владеть 8,44% от общего числа голосующих акций в компании. Также банк владеет 44% акций в компании «Телеком Инвестиции», которая владеет 21% голосующих акций «Ростелекома».

Мнения аналитиков

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что сделка с ВТБ позволила получить рыночную оценку для «РТК-ЦОД». Идея IPO «облачной дочки» «Ростелекома» также представляется ему интересной, так последние IPO технологических компаний – например, Ozon и Airnbnb – показали неплохие результаты. «Хотя если говорить о заявленном горизонте в три года, то не факт, что такой интерес к технологическим компаниям сохраниться», - добавляет Либин.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что данная сделка – просто попытка сократить задолженность «Ростелекома». По итогам девяти месяцев 2020 г. чистый долг «Ростелекома» составлял 410 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю OIBDA – 2,2. ВТБ вместе со Связь-банком и Сбербанком входят в число крупнейших кредиторов «Ростелекома».