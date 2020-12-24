«Почта России» создала огромную ИТ-«дочку», которая может претендовать на налоговые льготы для ИТ-компаний

Технологический ИТ-холдинг

«Почта России» в лице своей 100% дочерней компании «Почтовые финансы» учредила 22 декабря 2020 г. компанию «Почта диджитал» (Post Digital LLC на английском языке). Учредителями ООО «Почта диджитал» с уставным капиталом 51 млн руб., согласно данным ЕГРЮЛ, стало ООО «Почтовые финансы» с долей 99,9% (50,949 млн руб.) и Серегин Андрей Игоревич с долей 0,1% (51 тыс. руб.), который также фигурирует в учредительных документах в качестве генерального директора компании.

Как пояснили CNews представители «Почты России», «Почта диджитал» будет холдинговой структурой, которая инкорпорирует «Почтатех» и несколько других направлений для «повышения скорости и внутренней эффективности ИТ-разработки, более гибкой работы с внутренними ресурсами в соответствии с нормами ИТ-рынка».

Таким образом, компания «Почтатех» (ООО «Почтовые технологии»), созданная «Почтой России» в 2016 г. для ее цифровой трансформации, станет компанией в составе холдинга «Почта диджитал». Самостоятельный статус позволит ей претендовать на использование существующих на сегодняшний день налоговых льгот для ИТ-компаний, говорят представители «Почты России».

Выручка от цифровых услуг «Почты России» по итогам 2020 г., согласно прогнозу главы компании Максима Акимова, ожидается на уровне порядка 30-32 млрд руб.

Планы и проекты «Почты диджитал»

В качестве основного вида деятельности «Почты диджитал», согласно данным ЕГРЮЛ, указана «разработка компьютерного программного обеспечения». Среди девяти дополнительных видов деятельности фигурирует, в частности, производство компьютеров и периферии, оптовая и розничная торговля компьютерами, периферией и ПО, деятельность по обработке данных и услуги по размещению информации, а также работы в области компьютерных технологий, аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.

«Почтатех» станет компанией в составе холдинга «Почта диджитал»

Как пояснили CNews в «Почте России», «Почтовые технологии» будут развивать проекты по семи ключевым направлениям. Одним из них станет развитие цифровых сервисов, включая мобильное приложение, личный кабинет для юридических лиц и другие сервисы.

Другим направлением работы компании станет развитие логистических платформ – от управления автоматическими сортировочными машинами до управления и мониторинга автотранспорта. Как пояснили CNews в компании, проект по управлению сортировкой стартовал еще в 2019 г. однако основная часть работы по его реализации выпала на 2020 г.

«Почтатех» также займется развитием экосистемы доставочных сервисов для электронной коммерции, управления мультиканальной доставкой, продуктовых решений для торговых площадок. Также планируется создание и развитие нескольких новых сервисов в области E-commerce.

Отдельным проектом в планах «Почтовых технологий» стоит создание платформы цифровой юридически значимой коммуникации – так называемого «цифрового почтового ящика». Как пояснили CNews в компании, этот проект будет создаваться с нуля.

«Почтатех» также возьмет на себя всю разработку платформы управления большими данными и продвинутой аналитики, разработку интеллектуальной платформы управления сетью, а также создание международной логистической платформы для доставки из других стран. Последний проект также создается «почти с нуля».

Кроме того, как пояснили CNews в компании, «Почтатех» планирует «запуск совместных проектов с технологическими компаниями».

В поиске специалистов

Формирование внутренней разработки по ряду ключевых систем «Почты России», а также запуск новых проектов – в том числе, по семи ключевым направлениям, потребует увеличения штата, пояснили CNews в компании.

Так, на конец 2018 г. в «Почтатехе» насчитывалось 340 сотрудников. К концу 2019 г. их число увеличилось до 600 человек. Ожидается, что к концу 2020 г. штат увеличится до 1100 специалистов, а к середине 2021 г. в компании намерены увеличить штат до 1200 человек.

Как пояснили CNews в компании, речь идет о найме ИТ-специалистов – инженеров разработки ПО, в том числе, по специализации системный аналитик, разработчик, тестировщик, DevOps-инженер и другим подобным специальностям.