Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете»

Тюрьма за клевету в интернете

Госдума ввела уголовную ответственность за клевету в интернете. Законопроект принят во втором и третьем чтении 23 декабря 2020 г.

Изменения внесены в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). Первоначально статья предусматривала уголовную ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации. Нарушителю могли присудить миллионные штрафы или принудительные работы, но не наказание в виде тюремного заключения.

Теперь, согласно принятым поправкам, устанавливается ответственность еще и за клевету, распространенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до одного миллиона рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Также согласно поправкам, россиян теперь могут посадить в тюрьму за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Госдума приняла об уголовной ответственности за клевету в интернете, который подразумевает не только штрафы и исправительные работы, но и тюремное заключение

Кроме того, ужесточается ответственность по другим квалифицирующим признакам. Клевета, распространенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, грозит лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления могут повлечь срок до пяти лет.

Кто стал автором поправок

Автором поправок выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, входящий во фракцию «Единая Россия». В пояснительной записке к документу он писал, что в нынешних реалиях клевета может распространяться и в Сети, а тот или иной веб-сайт может не относиться к СМИ, даже если его аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации».

Интернет становится все опаснее

Поводов получить срок за любые действия в интернете у россиян становится все больше. Еще в июле 2018 г. в Госдуме прошел первое чтение законопроект, который должен был ужесточить наказание за отказ удалять порочащую или недостоверную информацию в Сети. Согласно тексту документа, за подобный проступок россияне должны были платить штраф в размере до 20 тыс. руб. За отказ документ предусматривал уголовное наказание вплоть до года тюрьмы.

В марте 2019 г. Госдума до 100 раз увеличила штрафы для граждан за оскорбление властей в интернете и распространение недостоверной информации, приняв во втором чтении пакет законопроектов, запрещающих распространять в сети недостоверную информацию и оскорблять власть. Также был введен запрет на оскорбление в интернете человеческого достоинства и общественной нравственности.

Примеры судебной практики

В феврале 2020 г. Верховный суд России впервые в российской судебной практике признал негативные отзывы, написанные пользователями в интернете о том или ином специалисте, нарушением его права на частную жизнь. Его решение касается дела воронежского специалиста УЗИ-диагностики Областного консультативно-диагностического центра Татьяны Гладышевой против сайта-отзовика «ПроДокторов», на котором публиковались комментарии ее пациентов.

Татьяна Гладышева обратилась в суд с жалобой на ООО «МедРейтинг» (владелец ресурса «ПроДокторов») не о защите деловой репутации, а о незаконном распространении ее персональных данных, и Верховный суд встал на ее сторону, посчитав, что отзывы в интернете о профессиональной деятельности определенных специалистов действительно могут нарушать их частную жизнь.