Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей

Столичные камеры принесли в казну города с января по сентябрь 2020 г. сотни миллионов рублей. Чаще всего автомобилистов штрафуют за превышение скорости, и больше всего «дохода» принесла камера на Каширском шоссе (Борисовские пруды) – она оштрафовала более 101 тыс. машин на сумму свыше 90,48 млн руб.

Водители лишаются миллионов рублей

В Москве выявлены камеры, выписывающие автомобилистам наибольшее количество штрафов, как по количеству, так и по сумме «сборов». Специалисты сервиса для подбора и покупки ОСАГО bip.ru, который также владеет приложениями для оплаты штрафов и парковок, рассказали CNews, что лидером по этим параметрам стала камера, установленная на Каширском шоссе (Борисовские пруды). Анализ проводился на основе 58 млн штрафов, выписанных камерами ГИБДД, МАДИ и АМПП за девять месяцев 2020 г. Это более 40% всех штрафов да выбранный период.

Данная камера выписала свыше 153,5 тыс. штрафов для более чем 101,4 тыс. автомобилей на сумму около 90,49 млн руб. На втором месте в топе самых штрафующих камер оказался комплекс автоматической фиксации нарушений на Садовом кольце (Сухаревская) – 77,7 тыс. штрафов для 61,4 тыс. автомобилей на более чем 38,8 млн руб.

Всего одна камера может пополнить казну города на десятки миллионов рублей

Тройку лидеров замыкает камера на Ленинградском проспекте (Третье транспортное кольцо) – порядка 76,6 тыс. штрафов, выписанных 56,7 тыс. автомобилей на 40 млн руб.

За что штрафуют чаще всего

Наиболее популярное нарушение у столичных автолюбителей – это превышение скорости. Доля таких штрафов составляет в сумме около 63% от общего числа. На втором месте – нарушение разметки (почти 16%), следом идет выезд на полосу для общественного транспорта (немногим меньше 9%). Притом чаще всего водителей, перемещающихся по дорогам Москвы, штрафуют за превышение скорости на 20-40 км/ч (почти 53,5% от общего числа штрафов).

За что водителей штрафуют чаще всего

Доля от общего количества Статья 53,45% 12,9ч2 (скорость 20-40 км/ч) 7,42% 12,9ч3 (скорость 40-60 км/ч) 1,75% 12,9ч4 (скорость 60-80 км/ч) 0,19% 12,9ч5 (скорость 80+ км/ч) 0,56% 12,11 (нарушения на магистрали) 3,31% 12,12 (Светофор и стоп линия) 0,02% 12,13 (затор на перекрестке) 0,06% 12,14 (маневрирование) 8,37% 12,15 (расп на проезжей части) 15,81% 12,16 (разметка) 8,74% 12,17 (полоса общ транспорта) 0,15% 12,18 (пешеход) 0,10% 12,19ч6 (остановка) 0,07% остальное

Источник: bip.ru

Но есть и те, кто превышает на более чем 80 км/ч – таких штрафов насчитывается 0,19%.

Кто выписывает штрафы

Право штрафовать столичных водителей за нарушения есть у трех организаций – ГИБДД, МАДИ и АМПП. ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) выписывает 99% всех штрафов.

Топ штрафов по количеству на камеру

Локация Долгота Широта Кол-во штрафов Кол-во авто Сумма, руб. Средний штраф, руб. Среднее кол-во штрафов на 1 авто Каширское шоссе (Борисовские Пруды) 55 631 908 37 704 544 153 534 101 424 90 488 500 589,37 1,51 Садовое кольцо (Сухаревская) 55 772 216 37 637 604 77 719 61 421 38 859 500 500 1,27 Ленинградский проспект (ТТК) 55 784 073 3 756 865 76 648 56 741 40 020 000 522,13 1,35 Садовая-Триумфальная улица (ул Малая Дмитровка) 55 772 114 37 603 654 74 144 42 009 60 207 500 812,03 1,76 проспект Мира (дублёр) (ВДНХ) 5 582 147 37 642 494 67 164 48 679 39 189 900 583,5 1,38 Ленинградский проспект (Динамо) 55 790 582 37 553 952 65 221 54 574 32 896 500 504,39 1,20

Источник: bip.ru

АМПП или Администратор московского парковочного пространства концентрируется только на штрафах за неоплаченную парковку. Спектр штрафов, которые можно получить от МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), значительно шире – организация наказывает автомобилистов рублем за нарушение правил парковки и перевозки пассажиров в такси. Помимо этого, организация контролирует погрузку и разгрузку по ночам.

Рекордные суммы сборов

Камера на Каширском шоссе (Борисовские Пруды) признана не только самой штрафующей, но и самой выгодной для столичной казны камерой. Она принесла в нее более 90,48 млн руб. чем заслужила себе первое место еще и в этом рейтинге.

Превышение скорости самое популярное и распространенное нарушение ПДД в Москве

«Серебро» получает камера на Садовой-Триумфальной улице Москвы (улица Малая Дмитровка) – 60,2 млн руб., а «бронза» досталась камере на улице Зацепский Вал (Павелецкая) – около 41,46 млн руб.

Топ камер по общей сумме сборов

Адрес Долгота Широта Кол-во штрафов Кол-во авто Сумма, руб. Средний штраф, руб. На 1 авто Каширское шоссе (Борисовские Пруды) 55 631 908 37 704 544 153 534 101 424 90 488 500 589,37 1,51 Садовая-Триумфальная улица (ул Малая Дмитровка) 55 772 114 37 603 654 74 144 42 009 60 207 500 812,03 1,76 улица Зацепский Вал (Павелецкая) 55 731 443 37 637 642 62 671 36 002 41 462 500 661,59 1,74 Ленинградский проспект (ТТК) 55 784 073 3 756 865 76 648 56 741 40 020 000 522,13 1,35 проспект Мира (дублёр) (ВДНХ) 5 582 147 37 642 494 67 164 48 679 39 189 900 583,5 1,38 Садовое кольцо (Сухаревская) 55 772 216 37 637 604 77 719 61 421 38 859 500 500 1,27 ТТК (Лефортовский тоннель) 55 751 092 37 696 718 63 242 43 785 34 562 750 546,52 1,44 Проспект Мира (дублёр) (С. Эйзенштейна) 55 827 926 37 649 282 60 338 40 075 34 489 200 571,6 1,51 МКАД, 12-й километр, внешняя сторона 55 677 414 37 834 448 23 721 19 408 34 017 750 1 434,08 1,22 Жулебинская эстакада (Котельники) 55 675 644 37 857 225 33 329 25 028 33 399 200 1 002,11 1,33 Ленинградский проспек (Динамо) 55 790 582 37 553 952 65 221 54 574 32 896 500 504,39 1,20

Источник: bip.ru

Но эти камеры берут не качеством, а количеством, поскольку самые большие штрафы выписывают их «коллеги», расположенные совсем по другим адресам. В среднем самые дорогие нарушения выявляла камера на улице Генерала Кузнецова (Жулебино) – средний размер штрафа в ее случае составил почти 2229 руб. За ней следует камера на 13 километре МКАД (средний штраф около 1727 руб.), затем – камера на улице Обручева по Ленинскому проспекту (немногим больше 1661 руб.).

Штрафы за парковку

Наказания за неправильную парковку, в отличие от штрафов за превышение скорости, водители получают редко и чаще всего по незнанию – они либо не были в курсе о наличии камеры в том месте, где они оставили свою машину, или не были осведомлены о том, что некогда бесплатная парковка стала платной.

Неоплата парковки популярна в самом центре Москвы

Лидером по количеству выписанных штрафов за девять месяцев 2020 г. стала парковка около торгового центра «Бум» (ст.м. Братиславская), где выписали более 5500 предписаний на сумму 27,5 млн руб. При этом тариф за парковку составляет 40 руб. в час, а размер штрафа за неоплату достигает 5000 руб.

Где самый большой в среднем штраф (по камерам, которые выписали более 10 тыс. штрафов)

Адрес Долгота Широта Кол-во штрафов Кол-во авто Сумма, руб. Средний штраф, руб. Среднее кол-во штрафов на 1 авто улица Генерала Кузнецова (Жулебино) 55 680 258 3 784 972 10 042 9 046 22 379 500 2 228,59 1 110 103 913 МКАД, 13-й километр, внутренняя сторона 55 665 988 37 838 255 18 509 15 267 31 968 750 1 727,2 1 212 353 442 улица Обручева (Ленинский пр-кт) 55 661 905 37 511 005 11 947 9 234 19 848 000 1 661,34 1 293 805 501 МКАД 48-й киолметр (Солнцево) 55 659 718 37 434 342 13 223 11 146 19 833 750 1 499,94 1 186 344 877 Дмитровское ш (Тимирязевская-Дмитровская) 55 812 708 3 757 786 11 583 10 526 17 019 200 1 469,33 1 100 418 013 пр-т Маршала Жукова (Серебряный Бор) 55 772 707 37 427 722 11 153 7 703 16 118 000 1 445,17 144 787 745 МКАД, 12-й километр, внешняя сторона 55 677 414 37 834 448 23 721 19 408 34 017 750 1 434,08 1 222 227 947

Источник: bip.ru

Второе место в этом рейтинге заняла парковка на Конаковском проезде (ст.м. Водный стадион). Здесь в период с 1 января по 30 сентября 2020 г. было выписано более 2000 штрафов на сумму 10 млн руб. Тройку лидеров замыкает парковка напротив McDonald’s на ст.м. Рязанский Проспект (1300 штрафов на более чем 6 млн руб.).

Много штрафов также на парковках, где установлены камеры с автоматизированной фиксацией и настроен интервал в 6 мин, как правило это камеры у небольших супермаркетов «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Пятерочка». Рост числа штрафов на таких на парковках у небольших магазинов эксперты связывают с тем, что водители до сих пор думают, что неоплачиваемый период стоянки составляет 15 минут. На деле же еще в декабре 2018 г. его сократили до 5 минут, и если не успеть оплатить парковку, то водителю будет автоматически выписан штраф.

Москвичей ждут новые штрафы

В обозримом будущем количество нарушений, за которые жители и гости столицы, передвигающиеся на личном автомобиле будут платить штрафы, резко возрастет. К примеру, по данным «Коммерсанта», 1 декабря 2020 г. в Москве камеры начали штрафовать водителей за непристегнутый ремень безопасности и за разговор по мобильному телефону за рулем. За это время они выписали более 100 постановлений по ст. 12.36.1 КоАП (разговор по телефону за рулем) и около 2300 постановлений по ст. 12.6 КоАП (езда с непристегнутым ремнем безопасности).

Тестирование такой системы велось с февраля 2020 г. Размер наказания за непристегнутый ремень равен 1000 руб., за разговор по телефону – 1500 руб.

В дополнение к этому камеры научились проверять наличие у водителей действующих полисов страхования (ОСАГО). Эта функция тестируется с августа 2019 г.