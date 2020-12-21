Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть

Минцифры подготовило проект постановления Правительства с изменениями в госпрограмму «Информационное общество». Они подразумевают удаление четырех ключевых показателей и корректировку еще шести в сторону уменьшения. Только два индикатора предложено изменить в большую сторону.

Новая редакция госпрограммы

Минцифры разработало проект постановления Правительства России, вносящий изменения в госпрограмму «Информационное общество». В частности, документ предусматривает корректировку сведений о показателях (индикаторах) данной программы.

Проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru). По состоянию на 21 декабря 2020 г. документ находился на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 1 января 2021 г. Ответственной за разработку документа назначена сотрудница Минцифры Гузалия Шагимуратова.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления Правительства, список изменений, предложенных в нем, сформирован «на основании предложений соисполнителей и участников государственной программы» и «с учетом фактических значений показателей (индикаторов) за предшествующие годы (недостижение или значительное перевыполнение)». В паспорте проекта перечислены соисполнители – это Роскомнадзор, Росархив, Роспечать, которую, как сообщал CNews, Президент России Владимир Путин в конце ноября 2020 г. распорядился ликвидировать.

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Участники госпрограммы – это обширный список российских ведомств. В него входят МВД, МИД, Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минобороны, Минэкономразвития, Минтранс, МЧС, Росморречфлот, Росархив, ФСБ, ФСО, Росстат, Росаккредитация, Роскомнадзор, Управление делами Президента России, Генпрокуратура, Росатом, Роспатент и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Что предлагается к изменению

Новый проект постановления Правительства, подготовленный Минцифры (до сентября 2020 г. – Минкомсвязи), вносит изменения, в общей сложности, в 12 показателей госпрограммы «Информационное общество». При этом корректировка предложена лишь для восьми из них, а еще четыре ведомство считает необходимым исключить из состава программы.

Такой участи Минцифры хочет подвергнуть, в частности, показатели «Доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, в общем количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе в сфере персональных данных» и «Динамика производительности труда по виду экономической деятельности “Деятельность в сфере телекоммуникаций”».

Показатель Значение до изменений Значение после изменений Доля домашних хозяйств, имеющих возможность ШПД, в общем числе домашних хозяйств, на 2020 г. 84% 74% Доля пользователей Интернета, не сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, в общей численности населения, использовавшего Интернет в течение последних 12 месяцев, в 2020 г. 60% 72% Доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, в общем количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе в сфере персональных данных Показатель рекомендован к исключению Место России в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий Показатель рекомендован к исключению Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Деятельность в сфере телекоммуникаций» Показатель рекомендован к исключению Динамика производительности труда по виду экономической деятельности «Деятельность в сфере телекоммуникаций» Показатель рекомендован к исключению Доля функционирующих стационарных центров выдачи персонифицированных карт зрителей матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге, от общего числа запланированных 100% 33% Количество поддержанных социально значимых мероприятий в сфере периодической печати, книгоиздания и полиграфии, в 2020 г. 80 20 Охват аудитории телеканала Russia Today по итогам 2020 г. 800 млн человек 850 млн человек Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере противодействия распространению идеологии терроризма, экстремизма и пропаганды насилия в общем количестве запланированных мероприятий, на 2020 г. 82% 46% Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек, на 2020 г. 510 человек 470 человек Доля федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и субъектов РФ, использующих единый электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия при межведомственном электронном взаимодействии, в общем числе участников межведомственного электронного взаимодействия, в 2020 г. 90% 80%

Источник: Минцифры

Из восьми оставшихся индикаторов шесть предложено скорректировать в сторону уменьшения, и лишь два в сторону увеличения – это «Охват аудитории телеканала Russia Today по итогам 2020 г.» и «Доля пользователей интернета, не сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, в общей численности населения, использовавшего интернет в течение последних 12 месяцев, в 2020 г.».

Что еще повлияло на необходимость изменений

Еще одна причина, по которой, считают в Минцифры, необходимо модифицировать госпрограмму «Информационное общество» – это пандемия коронавируса. В пояснительной записке говорится, что список изменений подготовлен «в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, введением режима повышенной готовности и самоизоляции в 2020 г., а также уменьшением бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, в целях увеличения резервного фонда Правительства России».

Вместе с этим документ Минцифры учитывает положения указа Президента России № 474 «О национальных целях развития России ‎на период до 2030 г.» ‎от 21 июля 2020 г. В нем сказано, в частности, что в число целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей России к 2030 г., входит индикатор «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97%». В пояснительной записке к проекту постановления Правительство говорится: «Принимая во внимание, что 97% необходимо достичь к 2030 г., откорректировано плановое значение показателя «Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» на 2020 г. и установлено в объеме 74% (утверждено плановое значение – 84%)».

Зачем нужна программа «Информационное общество»

Госпрограмма «Информационное общество» существует больше десяти лет – ее самая первая редакция была одобрена распоряжением российского Правительства № 1815-р от 20 октября 2010 г. Она была разработана, как сказано на сайте Минцифры, «для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности России, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий».

Первоначально программа была рассчитана на период с 2011 по 2020 гг. включительно, но в дальнейшем с 2014 по 2019 г. в нее вносились изменения, продлевающие срок ее действия. Нововведения были интегрированы в госпрограмму в соответствии с приоритетами, определенными указами Президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 г» от 7 мая 2018 г., № 203 «О стратегии развития информационного общества в России на 2017-2030 гг.» от 9 мая 2017 г. и № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности России» от 5 декабря 2016 г. Также изменения были продиктованы основными направлениями деятельности Правительства России на период до 2024 г., утвержденными председателем российского Правительства от 29 сентября 2018 г., и другими документами стратегического планирования.

Средства на реализацию госпрограммы выделяются из федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований в 2011 г. составил 113,4 млрд руб., в 2012 г. – 145,9 млрд руб., в 2013 г. – 130,6 млрд руб., в 2014 г. – 116,2 млрд руб., в 2015 г. – 115,2 млрд руб., в 2016 г. – 122,8 млрд руб., в 2017 г. – 113,8 млрд руб., в 2018 г – 131,8 млрд руб., в 2019 г. – 216,9 млрд руб., а в 2020 г. – 229,2 млрд руб. Бюджетом также предусмотрены плановые расходы на реализацию госпрограммы «Информационное общество» на ближайшие четыре года. В 2021 г. на это выделят 274,3 млрд руб., в 2022 г. – 330,2 млрд руб., в 2023 г. – 304,9 млрд руб., а в 2024 г. – 267,3 млрд руб.