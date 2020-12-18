Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям

Минобороны США поддержит полупроводниковую отрасль

Министерство обороны США планирует поддержать национальное производство в сфере полупроводниковой продукции, подходящей для применения в «оборонке».

Как утверждает Reuters, ведомство в скором времени начнет сбор предложений, которые будут учтены при разработке новой государственной программы. В рамках этой программы будут предложены меры по стимулированию наращивания производства микрочипов на территории страны.

Американцы боятся остаться без чипов

Крупнейшие американские чипмейкеры, такие как Apple, Qualcomm и Nvidia полагаются на производственные мощности контрактных производителей микропроцессоров, например, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и Samsung Electronics. Большинство фабрик этих компаний расположены в Южной Корее или на Тайване. Американские власти не имеют контроля над производственным процессом полупроводников на фабриках этих компаний, поэтому не могут гарантировать соответствие выпускаемой ими продукции стандартам национальной безопасности.

Американские военные поддержат производителей чипов

С другой стороны, корпорация Intel располагает фабриками на территории США, однако производственных мощностей заводов в основном хватает лишь на удовлетворение собственных нужд компании, да и то не всегда. К примеру, в 2018-2019 гг. на рынке наблюдался дефицит процессоров Intel.

Давний партнер американских вооруженных сил – компания Globalfoundries владеет сразу несколькими «доверенными» фабриками, как в США – по одной в Берлингтоне (штат Вирджиния) и Ист-Фишкилле (штат Нью-Йорк), двумя в Нью-Йорке – так и за их границами – на острове Мальта. Однако, учитывая опережающее восстановление спроса на полупроводниковую продукцию в мире после первой волны пандемии COVID-19, существует риск дефицита микрочипов, который может в какой-то мере сказаться и на американских военных.

Программа RAMP-C

Согласно сообщению, размещенному на веб-сайте National Security Technology Accelerator (NSTA) – некоммерческой организации, выступающей в роли посредника между госструктурами и бизнесом, минобороны США хочет повлиять на сложившуюся ситуацию.

Ведомство предложит ряд стимулирующих мер, нацеленных на создание новых предприятий по разработке и производству микрочипов на территории страны. Построенные фабрики смогут обслуживать как частных клиентов, так и государственных заказчиков.

NSTA в заявлении на своем сайте подчеркивает, что в настоящее время не существует таких условий, при которых расположенное на территории США передовое производство необходимых министерству обороны чипов было бы коммерчески жизнеспособным. Такие условия в рамках новой программы и планирует создать американское оборонное ведомство.

Какими именно могут быть стимулирующие меры, Reuters не уточняет. Известно, что новая программа МО США получит название Rapid Assured Microelectronics Prototypes – Commercial (RAMP-C).

Власти США подключают Intel, TSMC готовится

В начале октября 2020 г., отмечает Reuters, Intel выиграла вторую фазу контракта на обновление и разработку более продвинутых полупроводников для МО США.

TSMC, один из крупнейших в мире производителей полупроводниковой продукции, планирует построить фабрику в Аризоне. В ноябре 2020 г. власти города Финикс одобрили проект компании. Вероятно, ее услугами смогут воспользоваться и американские военные.

Известно, что в проект компания потратит $12 млрд. Эту сумму TSMC намерена вкладывать постепенно – она собирается потратить ее в период с 2021 по 2029 гг. Вероятнее всего, завод будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство не позднее 2024 г.