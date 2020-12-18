Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО

В современном мире бизнес компании невозможен без компьютерного программного обеспечения. Учет кадров, расчет налогов, подсчет товаров на складе, написание отчетов и отправка почты — везде задействовано то или иное ПО. В рамках этой статьи мы поговорим о форматах поставки этих программ и их особенностях.

Сегодня на рынке представлено три основных формата поставки ПО:

Box — коробочная версия, для пользования которой однократно покупаются «вечные» лицензии. Cloud — облачная версия, для пользования которой нужно вносить регулярные платежи (подписка). On-premise (on-prem) — модель распространения ПО по подписке, но оно устанавливается на серверах заказчика.

Формат поставки box («коробка»)

«Коробочное» ПО — классический и самый первый с исторической точки зрения формат поставки программного обеспечения. Первые версии операционных систем, офисных пакетов, игр и всех прочих видов ПО распространялись именно как «коробка».

До сих пор при продаже ПО многие поставщики визуализируют свой продукт в виде коробки с диском и инструкцией внутри.

Суть подхода заключается в том, что пользователь покупает диск (дискету, CD или DVD-диск, USB-флешку), на которой записан дистрибутив программы. По факту его установки и введения серийного номера, если программа платная, ею можно было пользоваться.

В современном мире бизнес компании невозможен без компьютерного программного обеспечения. Фото: ru.depositphotos.com

Основной недостаток «коробочной» версии для пользователя: необходимость достаточно мощного ПК для работы программы, наличие места на диске, отсутствие доступа к информации с других устройств и ПК кроме того, на котором установлено это ПО.

Для поставщика же основным недостатком стало бурное развитие пиратского рынка: зачем пользователям покупать серийные номера, если можно купить программу 1 раз, а пользоваться всей страной?!

Изначально поставщик не мог контролировать распространение «коробочного» ПО: невозможно же заставить людей по всему миру регистрироваться по телефону или почте. Распространение интернета несколько улучшило положение: некоторые программы стали проверять, сколько раз использован тот или иной серийный номер и автоматически блокироваться, если обнаруживалось превышений числа активаций. Так родились патчи, схемы с ограничением доступа такого ПО в интернет и другие технологии.

Сегодня формат box продолжает пользоваться популярностью как среди частных лиц и малого бизнеса, так и в сегменте ПО для крупного бизнеса. Основные аргументы — вечные лицензии, независимость от канала связи, хранение данных на личных дисковых накопителях, а на в цифровом контуре поставщика, что снижает риск утечек информации.

Формат поставки cloud

«Облачное» ПО стало настоящим прорывом как для пользователей, так и для разработчиков.

Первые в буквальном смысле слова забыли о том, как устанавливать программы на компьютер. Основой всего стал браузер: с его помощью нужно зайти на нужный сайт, залогиниться и пользоваться облачным софтом — что может быть проще?

Для вторых распространение ПО по подписке резко повысило собираемость платежей за пользование программой. Если клиент не оплатил очередной месяц, функционал блокировался, и вместо поиска ключей активации он все-таки платил.

Но облачная модель принесла и новые проблемы. Основные из них — зависимость от интернета и утечки данных. Действительно, без интернета ни один облачный сервис не доступен. Передача чувствительных данных по общедоступным каналам связи приводит к их перехвату. А хранение информации на чужих серверах с многократным резервным копированием не позволяет отследить дальнейшую судьбу этих копий.

Еще одна особенность cloud-ПО — гибкость рабочей системы. Заказчик может быстро нарастить аппаратную мощность сервиса путем оплаты дополнительных услуг. Никаких самостоятельных действий с «железом» не требуется.

Формат поставки on-prem

Формат on-premise (сокращенно on-prem) призван объединить преимущества box и cloud. Он предполагает модель оплаты по подписке, а хранение данных на личных серверах.

Итак, имея достаточный по мощности аппаратный ресурс, можно рассматривать поставку ПО on-premise. Для развертывания программного обеспечения в таком формате потребуется собственный сервер. При этом допускается использование арендованной машины, расположенной за пределами компании (IaaS, VPS, Dedicated).

Важно учитывать, что, размещая ПО на чужих площадках, с компании снимаются статьи расхода на содержание, обслуживание, обновление и электроэнергию аппаратной части. Все, о чем нужно беспокоиться, — это своевременная оплата арендованного сервера.

Из достоинств формата поставки on-premise стоит выделить:

самый высокий уровень безопасности корпоративных данных;

автономность такого решения, в особенности, если речь идет о развертывании на собственном дата-центре.

В таком варианте доступ к необходимым базам можно получить в любое время суток, даже если по какой-то причине нет возможности воспользоваться интернет-подключением.

Среди недостатков наиболее сильно ощущается необходимость самостоятельного обслуживания физической инфраструктуры IT. Даже пользуясь арендованной площадкой, нельзя забывать о расходах на организацию хостинга.

Какой формат поставки выбрать

Как можно понять, формат развертывания стоит подбирать в соответствии с собственными финансовыми возможностями и типом ПО.

Базовое ПО для рабочих станций (операционная система, офисный пакет, графические программы, сложное отраслевое ПО) по-прежнему актуально именно в «коробочной» версии.

ПО для бизнеса, такое, как СЭД, CRM, BPM, бухгалтерия для сегмента среднего и малого бизнеса актуальнее в облачной версии; для крупных компаний — скорее «коробка» или on-prem.