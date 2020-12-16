Спецпроекты

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами

Интеграция ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Эльяс Касми

Минцифры разработало предварительный список ИИ-проектов для реализации в МЧС, МВД, Минздраве, Минэкономразвития, Минпромторге, ФНС, Росреестре и ФФОМС. Ведомства будут использовать искусственный интеллект для упрощения ежедневных рабочих процессов – например, Росреестр задействует его для распределения всех документов по типам, а МЧС – для анализа биоматериалов с мест преступлений и поиска преступников.

Государственный искусственный интеллект

Минцифры подготовило перечень проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые планируется внедрить в ряде государственных ведомств в период с 2023 по 2024 гг. включительно. Список, по данным РБК, предварительный – итоговая его версия будет сформирована только после одобрения предложенных проектов всеми заинтересованными ведомствами.

О готовности предварительного перечня сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в своем письме, направленном в Правительство России. Представитель Аппарата Правительства вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил РБК, что поручение подготовить такой список было поручено Минцифры по итогам сессий.

Внедрение проектов в сфере ИИ планируется в четырех российских министерствах и трех госведомствах. Это МВД, МЧС, Минздрав, Минпромторг, а также Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). По данным CNews, в этом перечне также есть Минэкономразвития.

Какие ИИ-проекты готовятся к реализации в министерствах

МВД ИИ потребовался в первую очередь для поиска серийных преступников и составления фотороботов. Об этом, как сообщал CNews, впервые стало известно еще в середине ноября 2020 г. В частности, ИИ нужен ведомству для установления взаимосвязей между событиями, поиска преступников и подозреваемых, анализа биоматериала, найденного на местах преступлений, и т. д.

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Масштабное внедрение ИИ в министерства начнется через два года

В МЧС ИИ будет использоваться для анализа фотографий и изображений. Например, с его помощью ведомство планирует выявлять различные стихийные бедствия, будь то пожары, наводнения, разрушения и др., на спутниковых снимках и ортофотопланах.

Минздрав хочет задействовать ИИ и нейросети для определения новообразований, а также признаков коронавируса COVID-19 на КТ-изображениях, снимках с микроскопов и информации, полученной путем лучевой диагностики. У Минпромторга же появится умный чат-бот на базе нейросетей для консультации пользователей, плюс ведомство хочет применять ИИ для анализа документов заявителей.

Зачем ИИ потребовался ФНС и Росреестру

Росреестр собирается наладить использование нейросетей для распределения имеющегося у него объема документов по их типам. Вместе с этим ИИ, как и в случае МЧС, Росреестр задействует для анализа изображений, но не для выявления чрезвычайных ситуаций, а для нахождения на снимках объектов капитального строительства.

ФФОМС собирается построить на базе ИИ специальный сервис для проработки тарифов на оказание медпомощи. Также фонду потребовался собственный голосовой ассистент для смарт-колонок, сервис сбора обратной связи от населения.

Голосовой помощник появится и у ФНС. Он будет использоваться для проведения консультаций, плюс ИИ пригодится налоговикам, по информации РБК, для создания классификаторов по вновь поступающим вопросам и товарным наименованиям.

Отметим, что у ФНС уже есть опыт использования ИИ – в апреле 2020 г., в разгар пандемии коронавируса COVID-19, служба запустила на своем сайте чат-бота «Таксик» (от английского слова «Tax» – «налог»). В его основе лежит обученная на этапе разработки нейросеть.

Миллиарды на цифровую трансформацию

Средства на внедрение ИИ в перечисленные ведомства, сказано в письме Олега Качанова, будут выделены в рамках программ цифровой трансформации каждого из них. На момент публикации материала эти программы еще не были утверждены, хотя их формирование началось весной 2020 г. В общей сложности расходы на цифровую трансформацию министерств и госорганизаций могут уйти десятки миллиардов рублей – например, упоминание ИИ в качестве подспорья МВД при проведении следственных мероприятий встречается в проекте цифровой трансформации министерства, оцененной в 55 млрд руб. Замминистра внутренних дел генерал-лейтенант Виталий Шулика направил его на согласование в Правительство еще в первой половине ноября 2020 г.

Искусственный интеллект пойдет по инстанциям

После внедрения ИИ в министерства эти технологии затем могут без особых изменений быть интегрированы в работу связанных с ними организаций. Например, в качестве потенциальных пользователей системы в дорожной карте использования ИИ в МВД (входит в состав упомянутого проекта) перечислены Следственный комитет (СК), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральная служба безопасности России (ФСБ).



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