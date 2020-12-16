«Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ

«ВЭБ.РФ» предоставил «Ростелекому» льготный кредит на сумму до 4,5 млрд руб. для проведения цифровой трансформации компании. Это первый кредит в рамках запущенной Минцифры соответствующей программы субсидирования банков.

Льготный кредит для «Ростелекома»

«Ростелеком» достиг договоренности с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» на получение льготной кредитной поддержки объемом до 4,5 млрд руб. Кредит предоставляется на цифровую трансформацию компании с использованием российских технологий под субсидии Минцифры.

Программа Минцифры по субсидированию банковских организация для предоставления льготных кредитов с целью цифровой трансформации была запущена летом 2020 г. Правительство установило правила предоставления соответствующих субсидий в конце 2019 г. Поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Для достижения соответствующего результата — поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования — за период до 2024 г. включительно планируется потратить 241,7 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 21,9 млрд руб., внебюджетные источники — 219,8 млрд руб.

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Минцифры должно выбрать уполномоченные банки, которые получат подобного рода субсидии. Размер субсидии составит 90% от ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора и на дату начисления процентов. Благодаря этому банки должны будут предоставлять кредиты со ставкой от 1 до 5%.

Размер кредита, предоставляемого уполномоченным банкам с целью реализации программы цифровой трансформации, составляет от 500 млн до 10 млрд руб. Программа может включать в себя несколько проектов. Размер кредита на реализацию одного проекта составляет от 25 млн до 5 млрд руб. Экспертизой проектов займется подведомственный Минцифры «Центр экспертизы и координации информатизации».

На что можно тратить льготные кредиты и на что нельзя

Льготные кредиты могут быть потрачены на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензии и патенты), ПО, программно-аппаратные комплексы, компьютерное, серверное и сетевое оборудование, комплектующих к оборудованию и расходных материалов, проведение инжиниринговых работ, сертификацию и лицензировании, оплату работ сторонних организаций, привлекаемых к реализации проекта, а также на модификацию и адаптацию отечественных продуктов.

Сумма расходов на приобретение отечественных товаров, работ и услуг должна составлять не менее 60% от стоимости проекта. Разработчик отечественного ПО или программно-аппаратных комплексов, приобретаемых на средства от льготного кредита, должен не мене года осуществлять деятельность в рамках соответствующих ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), иметь государственную аккредитацию в области ИТ или иметь хотя бы один продукт в Реестре российских программ для ЭВМ и баз данных или иметь не менее одного программно-аппаратного комплекса в едином реестре российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге.

Не допускается использование льготного кредита на рефинансирование кредитов, уплаты процентных ставок, размещение заемных средств на депозитах, заключение договоров финансовой аренды, проведения экологической и иных экспертиз, проектно-изыскательные работы по строительству и ремонту зданий и сооружений, а также строительство и капитальный ремонт зданий и иных объектов.

Первый зампред правления «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский отметил, что сделка с «Ростелекомом» стала первой, заключенной в рамках соответствующей программы Минцифры. «Мы выступаем за использование данного механизма поддержки отечественных ИТ-разработчиков и с другими крупными игроками российского бизнеса», — добавил Цехомский.