3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома»

Подряд на «Гособлако» отдан

Минцифры признало компанию «Центр хранения данных» победителем тендера на «оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако», ГЕОП) — размещения и обеспечения функционирования информресурсов и информсистем федеральных госорганов. Соответствующий протокол подведения итогов электронного аукциона размещен на портале госзакупок zakupki.gov.ru. Согласно данным системы «Контур.фокус», ООО «Центр хранения данных» является 100-процентной дочерней компанией ПАО «Ростелеком».

Согласно документу, «Центр хранения данных» предложил за выполнение работ по созданию «единицы услуг» для ГЕОП сумму 1,17 млн руб. при стартовой цене «единицы услуг» 1,26 млн руб. и общей цене контракта 2,978 млрд руб. Предложение победителя оказалось на 6,5 тыс. руб. меньше, чем за единицу товара просил второй участник аукциона, «Крок инкорпорейтед». Таким образом, снижение цены лота по итогам аукциона составило примерно 7,5% — до примерно 2,76 млрд руб.

Как ранее сообщал CNews, тендер на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для ГЕОП был запущен Минцифры 24 ноября 2020 г.

«По результатам аукциона будет определен исполнитель по контракту, с которым будет сформирован первый заказ на оказание услуг ГЕОП с возможностью оперативного масштабирования вычислительных мощностей в зависимости от текущих потребностей и нагрузок, — рассказал CNews Константин Гурзов, директор департамента проектов по информатизации Минцифры. — Такие заказы возможно формировать в течение всего контракта как в сторону уменьшения необходимых потребностей, так и в сторону их увеличения, учитывая при этом реальные потребности ведомств — участников эксперимента».

Эксперимент по переводу государственных информсистем (ГИС) в «Гособлако» начался 30 августа 2019 г., а затем был продлен до декабря 2022 г. В рамках эксперимента еще в 2019 г. постановлением Правительства «Ростелеком» был назначен единым поставщиком для Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы (ГФС), Росархива и Федерального фонда социального страхования (ФСС), а НИИ «Восход» стал поставщиком Росгвардии, ФТС, и создателем первой очереди ФГИС «Управление ГЕОП». Эти безальтернативные контракты «Ростелекома» и «Восхода» истекают в конце декабря 2020 г. Таким образом, благодаря описываемому здесь тендеру альтернативные поставщики смогли конкурировать с «Ростелекомом» и «Восходом».

Как следует из тендерной документации, срок исполнения нового рассматриваемого здесь контракта установлен с даты подписания акта о начале оказания услуг (не ранее 1 января 2021 г.) до 31 декабря 2022 г. включительно.

Техническая структура ГЕОП

Согласно техническому заданию, создание ГЕОП разбито на восемь этапов, протяженность которых совпадает с календарными кварталами до конца 2022 г., с возможность поквартальной коррекции графика выполнения работ. Целью работ является «предоставление вычислительных ресурсов для обеспечения бесперебойного и непрерывного функционирования (в режиме 24х7х365) государственной единой облачной платформы и качеством оказания услуг в месяц не ниже 99,5%», отмечается в документе.

Сдача «Гособлака» в эксплуатацию ожидается до конца 2022 года

Контракт допускает использование выделенной ИТ-инфраструктуры исполнителя для размещения инфоресурсов и инфосистем нескольких потребителей. По контракту подрядчик обязан обеспечить возможность разделения вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных на внешний контур (EXT), внутренний конфиденциальный контур (INT) и контур разработки и тестирования (DEV).

Межсетевое взаимодействия между контурами должно осуществляться с использованием сертифицированных средств межсетевого экранирования, со скоростью взаимодействия между контурами от 1 Гбит/с до 20 Гбит/с, со средствами дублирования уровня надежности N+1.

Контракт подразумевает возможность создания виртуальных машин с числом виртуальных процессоров (vCPU) до 160, объемом виртуальной оперативной памяти до 384 ГБ, до 20 виртуальных дисковых пространств объемом до 62 тыс. ГБ и до пяти виртуальных сетевых адаптеров.

Для создания аппаратной платформы ГЕОП допускается использование процессоров архитектуры x86_64 с не менее чем двумя ядрами и тактовой частотой не менее 2,3 ГГц. В качестве программной платформы в документации указана ОС Windows Server версии 2012 и выше.

Многолетняя эпопея «Гособлака» с финальной перезагрузкой

Впервые концепция создания «Гособлака» была утверждена Правительством России в 2015 г. Изначально проект предполагал перенос ГИС органов государственной власти и местного самоуправления, государственных внебюджетных фонов и компаний с госучастием в сеть центров обработки данных (ЦОД), связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер. Соответствующие мероприятия были запланированы на период 2017-2022 г.

В 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить назначение оператором «Гособлака» оператора связи, занимающего существенное положение не менее чем в двух третях российских регионов. Таким оператором является «Ростелеком». Минкомсвязи подготовило соответствующие поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», но они не были утверждены.

О «Гособлаке» вспомнили после разработки нацпрограммы «Цифровая экономика». В частности, входящий в программу федеральный проект «Информационная инфраструктура», утвержденный в конце 2018 г., предполагал назначение «Ростелекома» оператором проекта. Расходы на его реализацию в 2019-2021 гг. должны были составить 47,6 млрд руб., из них 41,1 млрд руб. пришлись бы на внебюджетные источники, и 6,5 млрд руб. было бы потрачено из федерального бюджета.

В мае 2019 г. был утвержден новый федпроект «Информационная инфраструктура». Затраты на «Гособлако» до 2024 г. включительно были оценены в 69,5 млрд руб., из которых 28,5 млрд руб. легли бы на федеральный бюджет, и 40,9 млрд руб. на внебюджетные источники. На этом этапе из документа исчезла норма о том, что оператором «Гособлака» должен стать оператор связи, занимающий существенное положение в двух третях российских регионов.

В 2019 г. предыдущее руководство Минкомсвязи склонялось к идее назначения главным исполнителем работ по созданию «Гособлака» своего подведомственного НИИ «Восход», который также мог бы выбирать субпорядчиков по оказанию услуг ЦОД для «Гособлака».

Окончательных решений на этот счет не было принято, и уже осенью 2019 г. Правительство утвердило новую Концепцию перевода ГИС в «Гособлако», а в декабре 2020 г. Минцифры «перезагрузило» продленный в сентябре 2020 г. до декабря 2022 г. эксперимент по переводу ГИС в ГЕОП.