Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов

Блиц-проверка государственных ИТ-систем

В России в кратчайшие сроки пройдет полная инвентаризация государственных информационных систем (ГИС) и ИТ-ресурсов, используемых госорганами всех уровней, включая федеральные и региональные ведомства, учреждения, предприятия и внебюджетные фонды. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина №3277-р от 9 декабря 2020 г. опубликовано на сайте правительства.

Для инвентаризации будет задействована уже существующая ГИС координации информатизации (ФГИС КИ, portal.eskigov.ru), которую Минцифры поручено доработать «при необходимости», отмечается в документе. Госведомствам поручено выгружать в ФГИС КИ определенные сведения об используемых ИТ-ресурсах и ГИС. За процесс будет отвечать специально назначенный уполномоченный в каждом инвентаризируемом учреждении.

На Минцифры также возлагается формирование и координация работы межведомственной рабочей группы из представителей Минцифры, Минфина, Счетной палаты, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и других ведомств, которым предстоит утвердить перечень и состав данных инвентаризации для ФГИС КИ.

Инвентаризацию должна быть завершена до 31 марта 2021 г., и в срок до 8 апреля 2021 г. по результатам проведенной инвентаризации рабочая группа обязана представить в Правительство проект доклада Президенту России о результатах инвентаризации ИТ-ресурсов и предложения по регулированию в сфере приобретения, использования и учета ИТ-ресурсов в госсекторе.

Инвентаризация: причины, порядок и сроки

Сбор и анализ информации о состоянии ГИС и ИТ-ресурсов госведомств, согласно документу, проводится во исполнение п. 3 поручения Президента России №Пр-960 от 11 июня 2020 г. о проведении соответствующей инвентаризации, которая «поможет оценить и оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее соответствие требованиям к защите информации, наладить регистрацию и учет».

Инвентаризация ИТ-ресурсов госсектора завершится 31 марта 2021 г.

В рамках инвентаризации будет собираться информация о государственных и иных информационных системах (кроме сведений, относящихся к гостайне) по выполнению операторами таких ГИС требований к защите данных, оформлению прав на использование компонентов – объектов интеллектуальной собственности и сведений о компонентах информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ГИС.

Минцифры России обязано сформировать межведомственную рабочую группу и утвердить положение об этой группе до 15 декабря 2020 г. На министерство также возлагается обязанность до 25 декабря 2020 г. разместить в ФГИС КИ все материалы, необходимые для проведения инвентаризации ИТ-ресурсов госучреждений. В этот же срок должны быть назначены уполномоченные должностные лица, ответственные за проведение инвентаризации ИТ-ресурсов в каждом государственном учреждении и ведомстве.

Формирование протокола межведомственной группы с перечнем информационных ресурсов для решения задач инвентаризации предполагается завершить до 31 декабря 2020 г. В список таких задач, в частности, входит выявление ПО, не зарегистрированного в национальном фонде алгоритмов и программ или в государственном реестре отечественного ПО.

Кроме того, инвентаризация позволить выявить ГИС без действующих аттестатов по защите информации, информацию о компонентах ГИС, не зарегистрированных в реестре федерального имущества, а также обнаружить незарегистрированные объекты национального фонда алгоритмов и ПО на основании данных ГИС в сфере закупок со сведениями о заключенных госконтрактах и актах выполненных работ, поставки товаров, предоставления услуг, отмечается в документе.

Определение состава сведений, необходимых для инвентаризации ИТ-ресурсов, и условий их предоставления, предполагается завершить до 15 января 2021 г. К 20 января Минцифры России обязано отчитаться о необходимой доработке ФГИС КИ, и с этого дня по 19 марта 2021 г. предполагается проведение собственно процесса инвентаризации.

Проект доклада Президенту России о результатах инвентаризации, который ожидается в Правительстве до 8 апреля 2021 г., будет включать предложения по совершенствованию учета ГИС и ИТ-систем, а также уведомления соответствующим органам госведомств и операторам ГИС о выявленных нарушениях, говорится в документе.

Функции ГИС координации информатизации

Как рассказал CNews в начале 2016 г., государственная информационная система координации информатизации госорганов (ФГИС КИ) была создана в исполнение постановления Правительства № 1235 от 14 ноября 2015 г.

Изначально ГИС предназначалась для размещения планов информатизации госорганов и сведений о соответствующих мероприятиях, для хранения данных обо всех ГИС, создаваемых за счет бюджета и внебюджетных фондов, и сведений об алгоритмах, ПО и сопутствующей документации, созданных за государственный счет.

Право на размещение информации в ГИС получили федеральные органы исполнительной власти, высшие госорганы субъектов России, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также органы управления государственными и внебюджетными фондами.

Заказчиком и оператором ФГИС КИ было назначено Минцифры (в ту бытность Минкомсвязи), создание и развитие системы оплачивалось из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 гг.)».

Контракт на создание ГИС по процедуре закупки у единственного поставщика в начале декабря 2015 г. был отдан «Ростелекому» почти за 60 млн. руб., после чего 11 декабря «Ростелеком» передал этот контракт своей «дочке» «РТ-Лабс» за 51,7 млн руб., а та, в свою очередь, 14 декабря отдала часть работ (по разработке ПО и подготовке отчетной документации) ЗАО «Госбук» за 43,5 млн руб.