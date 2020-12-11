Власти решили «перезагрузить» «Гособлако»

Эксперимент по переводу госинформсистем в «Гособлако» будет «перезагружен». Участвующие в нем госорганы станут получать услуги по обновленной системе тарификации. Систему контрактования для них планируется сделать гибкой, с возможностью варьирования необходимых потребностей — как в большую, так и меньшую сторону.

Перезагрузка ГЕОП

Как стало известно CNews, Минцифры решило «перезагрузить» продленный в сентябре 2020 г. до декабря 2022 г. эксперимент по переводу информсистем федеральных госорганов и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако»). Об этом редакции рассказал директор департамента проектов по информатизации Минцифры Константин Гурзов.

Участниками эксперимента сейчас являются Минтруд, Минюст, ФТС, Государственная фельдъегерская служба (ГФС), Ростехнадзор, Росгвардия, Росархвив, Росимущество, Росстат и Федеральный фонд социального страхования (ФСС).

С точки зрения оказания им услуг, в 2019 г. постановлением Правительства «Ростелеком» был назначен единым поставщиком для Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, ГФС, Росархива и ФСС, а также для аренды вычислительной инфраструктуры и организации связи. Одновременно НИИ «Восход» стал поставщиком Росгвардии и ФТС. Кроме того, он стал разработчиком стендов для тестирования технических решений, создателем первой очереди ФГИС «Управление ГЕОП», а также разработчиком типовых автоматизированных рабочих мест госорганов на основе российского ПО. Контракты с обоими безальтернативными исполнителями были заключены до конца 2020 года.

«Под “перезагрузкой ГЕОП” мы понимаем изменение подхода, в рамках которого переработан механизм тарификации услуг, — пояснил Гурзов. — Мы полностью пересмотрели техническое задание и структуру государственного контракта. Определили набор единичных расценок и тарифов под текущие потребности ведомств, участвующих в эксперименте».

Шкала заказа справа не является константой. Она приведена в качестве примера

Также Гурзов напомнил, что 24 ноября 2020 г. Минцифры запустило тендер на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для ГЕОП. Начальная цена контракта в нем выставлена на уровне 2,98 млрд руб. Срок исполнения — до конца 2022 г. Таким образом, альтернативные поставщики теоретически могут составить конкуренцию «Ростелекому» и «Восходу».

«По результатам аукциона будет определен исполнитель по контракту, с которым будет сформирован первый заказ на оказание услуг ГЕОП с возможностью оперативного масштабирования вычислительных мощностей в зависимости от текущих потребностей и нагрузок, — говорит Гурзов. — Такие заказы возможно формировать в течение всего контракта как в сторону уменьшения необходимых потребностей, так и в сторону их увеличения, учитывая при этом реальные потребности ведомств — участников экперимента».

Некоторые дополнения

По словам Гурзова, в рамках проекта в течение первой половины 2021 г. будут сформулированы новые принципы и нормативно-правовые акты, обеспечивающие соответствие ГЕОП требованиям «нового времени».

Также в начале 2021 г. будет создана рабочая группа с представителями рынка IaaS (инфраструктура как услуга), с которыми чиновниками будут вырабатываться совместные требования и возможности дальнейшего расширения ГЕОП.

Кроме того, как отмечает Гурзов, концепция создания ГЕОП подразумевает разработку и принятие нормативно-правовых актов, определяющих технические требования к ЦОДам и требования юридического и финансового характера к поставщикам услуг ЦОДов. «В части технических требований к ЦОДам предполагается разработка и принятие отечественного стандарта классификации ЦОДов, с последующей сертификацией», — поясняет он.

При этом он напоминает, что в 2019 г. была разработана и согласована с заинтересованными сторонами и регуляторами модель классификации ЦОДов, которая должна лечь в основу упомянутого стандарта. «В части юридических требований — это прежде всего требования к юрисдикции поставщиков, с ограничительными мерами в отношении офшоров, — говорит Гурзов. — Также предполагается аттестация и ведение реестра всех поставщиков инфраструктуры и сервисов в интересах ГЕОП».

Метаморфозы «Гособлака»

Идея создания «Гособлака» впервые появилась в 2015 г., когда Правительство утвердило соответствующую Концепцию. Документ предполагал перевод информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фонов и компаний с госучастием в сеть центров обработки данных (ЦОД), связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер.

Создание «Гособлака», в первую очередь, должно привести к экономии государственных средств. В 2018 г. только ФОИВ затратили на создание и развитие ЦОД и закупки серверного оборудования 13,1 млрд руб., еще 9,3 млрд руб. ушло на эксплуатацию оборудования. Соответствующие мероприятия должны были пройти в период 2017-2022 г.

В 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить назначение оператором «Гособлака» оператора связи, занимающего существенное положение не менее чем в двух третях российских регионов. Таким оператором является «Ростелеком». Минкомсвязи подготовило соответствующие поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», но они не были утверждены.

70 млрд рублей на «Гособлако»

О «Гособлаке» вспомнили после разработки национальной программы «Цифровая экономика». Входящий в данную программу федеральный проект «Информационная инфраструктура», утвержденный в конце 2018 г., предполагал, что оператором проекта станет «Ростелеком». Расходы на его реализацию в 2019-2021 гг. должны были составить 47,6 млрд руб., из-за которых большую часть – 41,1 млрд руб., взяли бы на себя внебюджетные источники, а федеральный бюджет потратил бы 6,5 млрд руб.

В мае 2019 г. был утвержден новый федпроект «Информационная инфраструктура». Затраты на «Гособлако» до 2024 г. включительно были оценены в 69,5 млрд руб. из этой суммы федеральный бюджет должен потратить 28,5 млрд руб., внебюджетные источники - 40,9 млрд руб. В то же время из документа исчезла норма о том, что оператором «Гособлака» должен стать оператор связи, занимающий существенное положение в двух третях российских регионов.

В 2019 г. предыдущее руководство Минкомсвязи склонялось к тому, чтобы назначить подведомственный министерству НИИ «Восход» главным исполнителем работ по созданию «Гособлако».

В свою очередь, НИИ «Восход» мог бы выбрать субпорядчиков по оказанию услуг ЦОД для «Гособлако», например, «Ростелеком». Окончательных решений на этот счет не было принято. А осенью 2019 г. Правительство утвердило новую Концепцию перевода информационных систем органов госвласти и государственных внебюджетных фондов в ГЕОП.